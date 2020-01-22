На ВЭФ в Давосе состоялся дебют "Вечера Гуанчжоу"

ДАВОС (DAVOS), Швейцария, 22 января 2020 г. /PRNewswire/ -- Вечером 21 января (GMT+1) представители руководства Гуанчжоу впервые провели "Вечер Гуанчжоу" на Всемирном экономическом форуме в Давосе (ВЭФ). Мероприятие было организовано Народным правительством Гуанчжоу и корпорацией Cedar Holdings. По информации из открытых источников, всемирно известная китайская компания Cedar Holdings занимает 301-ю строчку в рейтинге Fortune Global 500 с общим показателем доходов на уровне 40,6 млрд долл. США. В ходе "Вечера Гуанчжоу" Cedar Holdings подписала договор купли-продажи стопроцентного акционерного капитала Stemcor. Британская компания Stemcor входит в тройку ведущих независимых предприятий по торговле сталью и сырьевыми материалами в мире.

Мероприятие позволило китайскому мегаполису продемонстрировать свой потенциал всему миру. Власти города ознакомили собравшихся с возможностями для коммерческого развития в Гуанчжоу, а также выразили готовность к открытому сотрудничеству. "Вечер Гуанчжоу" посетили представители правительственных организаций из десятков стран и регионов мира, а также руководители компаний из списка Fortune Global 500 и другие участники ВЭФ. С приветственными речами к собравшимся обратились мэр Гуанчжоу Вэнь Гохуэй и глава правления Cedar Holdings Чжан Цзинь.

Гости оформленного в чрезвычайно элегантном и креативном стиле "Вечера Гуанжоу" смогли полюбоваться городскими ландшафтами мегаполиса, продегустировать блюда кантонской кухни и насладиться художественными представлениями китайских артистов, сумевших воссоздать энергичный характер и культурное многообразие древнейшей торговой гавани Востона на фоне зимних ландшафтов Давоса.

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SOURCE The People's Government of Guangzhou Municipality