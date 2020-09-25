На зарубежных рынках замечены пикапы GWM серии P камуфляжной расцветки

Пикапы серии P оснащаются системой удержания полосы движения (LKA) и системой слежения за дорожной разметкой (LDW), а также системами Apple CarPlay и Android Auto. С помощью систем Apple CarPlay и Android Auto водители могут беспрепятственно использовать функции своего мобильного телефона, что обеспечивает повышенную универсальность и открывает возможности для перехода к «умным» автомобилям, управляемым через Интернет.

Серия P, представляющая узнаваемые во всем мире пикапы производства GWM, известна своей безопасностью конструкции на основе интеллектуального проектирования, «врожденным» комфортом и интеллектуальными функциями, удовлетворяющими потребности пользователей в широком спектре повседневных ситуаций, с которыми сталкиваются водители. Будучи популярной моделью премиум-класса, ориентированной на современных частных водителей, она держится особняком от остального текущего ассортимента продукции GWM, в то же время обогащая его и поддерживая конкурентоспособность марки на международных рынках. Кроме того, совершенно новый дизайн, а также интеллектуальные и защитные функции в корне изменят потребительское восприятие бренда.

Регулярные и крупномасштабные инвестиции в научные исследования и разработки имеют решающее значение для создания высокотехнологичных автомобильных систем. Компания GWM обладает обширным научно-исследовательским и опытно-конструкторским потенциалом, обеспечивающим ей возможность проектирования и разработки ультрасовременных автомобилей класса SUV, пикапов и силовых агрегатов. Целью компании является создание 10 научно-исследовательских центров в семи странах. В настоящее время она представлена в Японии, США, Германии, Индии, Австрии и Южной Корее. Рынок сбыта продукции этого производителя, штаб-квартира которого расположена в Баодине и представляет собой центральное ядро, охватывает Европу, Азию и Северную Америку, а разработка новой продукции осуществляется на основе требований местных рынков, что ускоряет реализацию ее стратегии интернационализации.

Компания GWM по-прежнему активно настроена на разработку и внедрение технологий автономного вождения. Системы LDW и LKA, используемые в автомобилях серии P, являются первыми подобными технологиями, внедряемыми в массовое производство. Компания GWM профинансировала десятки новых стартапов технологического сектора в целях зарождения и стимулирования новых самостоятельных предприятий. В последнее время появились первые коммерциализированные приложения.

Для повышения качества обслуживания пользователей по всему миру компания GWM создала глобальную производственную систему с пятью автозаводами в Баодине, Сюйшуе, Тяньцзине, Чунцине и российской Туле; кроме того, она имеет несколько строящихся полнофункциональных производственных баз, входящих в состав всемирной производственной сети «11+5».

О компании GWM

GWM — всемирно известный производитель автомобилей класса SUV и пикапов. Компания была зарегистрирована на Гонконгской фондовой бирже в 2003 году и Шанхайской фондовой бирже в 2011 году. Этот автопроизводитель, обладающий четырьмя марками: HAVAL, WEY, ORA и GWM Pickup — выпускает как традиционные автомобили, так и транспортные средства, работающие на новых источниках энергии, ориентируясь главным образом на категории SUV и пикапов. Компания GWM обладает независимыми ресурсами обеспечения основных компонентов, включая двигатели и трансмиссии. В 2019 году компания GWM продала 1 058 648 новых автомобилей, что на 1,43% превышает аналогичный показатель предыдущего года, и уже четвертый год подряд преодолевает рубеж в 1 миллион автомобилей.

Более подробная информация представлена на сайте компании по адресу https://www.gwm-global.com/

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1280697/GWM_1.jpg

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