Начинается регистрация майнеров ShaktiCoin по всему миру

ПЕРВОЕ:

Стимулирование ранних инвестиций

Для обеспечения материальной заинтересованности ранних инвесторов в данном проекте за приобретение лицензии на добычу токенов предусматривается вознаграждение в размере 10 тысяч монет Shakti Coin (что эквивалентно US$ 50 000). Каждой стране выделяется ограниченное число лицензий на добычу токенов, и только часть из них сопровождается вознаграждением ранним инвесторам. Распределение таких вознаграждений будет осуществляться по принципу «живой очереди».

Следует обратить внимание на то, что данное предложение носит разовый и ограниченный характер, и фонд может прекратить действие своей программы стимулирования без предупреждения. Полный текст Условий, включая порядок получения поощрительных вознаграждений, опубликован на странице https://www.shakticoin.com/static/docs/opportunity.pdf.

ВТОРОЕ:

Финансовая прозрачность и

распределение прав собственности

Блокчейн-сеть Shakti Network полностью контролируется и управляется узловыми операторами (майнерами) в интересах общества.

С учетом этого требования лицензионные сборы, уплачиваемые за доступ к сети Shakti Network, контролируются независимой сторонней многопрофильной аудиторской компанией, расположенной в Денвере (шт. Колорадо, США).

Более подробная информация представлена на странице 6 по адресу https://www.shakticoin.com/en/white-paper/.

Лицензии, выделенные каждой стране, будут предоставляться равномерно в соответствии с распределением населения по стране. Лицензия на добычу токенов Shakti Coin представляет собой цифровой актив бурно развивающегося финансово-технологического сектора. Каждому лицу, осуществляющему такую деятельность, может быть предоставлено не более одной лицензии.

Организованные фондом Shakti майнинговые узлы T400 будут являться базовыми элементами сети Shakti Network, которые потенциально могут обеспечивать владельцам таких лицензий выгодный источник доходов в течение длительного времени.

ТРЕТЬЕ:

Публикация Белой книги

Сегодня мы опубликовали первый раздел нашего информационного документа («Белой книги»), состоящего из четырех частей. Как видно из указанной публикации, экосистема Shakti Coin является новой во всех отношениях. Она имеет новый протокол, новый процесс создания токенов и новую систему распределения. В первом разделе представлено краткое описание концепции. Всем желающим присоединиться к участникам сети рекомендуется изучить содержание информационного документа с целью обеспечить четкое понимание фундаментальных принципов данной криптовалюты, представляющей третье поколение цифровых денег, основанных на блокчейн-технологии.

https://www.shakticoin.com/en/white-paper/

Информация о Shakti Coin:

Проект Shakti Coin является международной гражданской инициативой, существующей независимо и не связанной с какими-либо отраслями, правительствами, религиозными организациями или политическими партиями. Swiss Shakti Foundation — социальная организация, расположенная в городе Цуг (Швейцария), основная цель которой состоит в осуществлении контроля за соответствием экосистемы Shakti нормативно-правовым требованиям и поддержании ее дальнейшего развития.

Более подробная информация представлена на странице https://www.shakticoin.com

Call2Action:

Майнеры! Подарим миру новую блокчейн-валюту!

КОНТАКТЫ ДЛЯ ПРЕССЫ

Swiss Shakti Foundation

secretariat@shakticoin.com

Тел.: +41-41-266-07-67

Фото —

https://mma.prnewswire.com/media/874768/Shakti_Coin.jpg

Логотип —

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SOURCE Swiss Shakti Stiftung