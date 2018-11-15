Начните новый год в компании умного клинингового помощника от ILIFE

ШЭНЬЧЖЭНЬ (SHENZHEN), Китай, 10 декабря 2018 г. /PRNewswire/ -- Компания ILIFE, разработчик потребительских инноваций с обширным опытом в сфере создания роботов-пылесосов, представит ограниченные предложения и дополнительные преимущества для покупателей в ходе кампании «Бренд дня», инициированной АliExpress.com совместно с TMall.ru в преддверии Нового года. Акции стартуют в 00:00:00 12 декабря (PST) в официальном Интернет-магазине ILIFE и продлятся всего один день. Эта лучшая возможность приобрести робот-пылесос ILIFE и войти в новый год в компании с умным помощником в домашних делах.