Начните новый год в компании умного клинингового помощника от ILIFE
03:33 GMT
ШЭНЬЧЖЭНЬ (SHENZHEN), Китай, 10 декабря 2018 г. /PRNewswire/ -- Компания ILIFE, разработчик потребительских инноваций с обширным опытом в сфере создания роботов-пылесосов, представит ограниченные предложения и дополнительные преимущества для покупателей в ходе кампании «Бренд дня», инициированной АliExpress.com совместно с TMall.ru в преддверии Нового года. Акции стартуют в 00:00:00 12 декабря (PST) в официальном Интернет-магазине ILIFE и продлятся всего один день. Эта лучшая возможность приобрести робот-пылесос ILIFE и войти в новый год в компании с умным помощником в домашних делах.
Избранные модели, принимающие участие в новогодней акции
- V7s PlusПрофессиональный робот для сухой и влажной уборки, благодаря высокоемкой батареи, способен с легкостью удалять мусор, пятна и прочие загрязнения на большой площади и в квартирах с многочисленными помещениями. В режимах сухой и влажной уборки щетки пылесоса извлекают мельчайшие частицы пыли и грязи, которые затем всасываются в пылесборник, а пятна эффективно удаляются с помощью микрофибровой накладки.
- V5s ProV5s Pro легко справляется с задачами сухой и влажной уборки, а это значит, что у вас останется больше времени на празднование Нового года в кругу дружной семьи. Усовершенствованный асинхронный двигатель позволяет V5s Pro тщательно устранять накопившуюся пыль, а благодаря технологии i-Dropping робот удаляет самые стойкие пятна с твердых напольных покрытий. Четыре различных рабочих режима способны удовлетворить любые клининговые потребности пользователей.
- A40Превосходная система CyclonePower в сочетании с треугольными боковыми щетками, щетинной насадкой и мощной силой всасывания, обеспечивает исключительную эффективность уборки. А благодаря наличию многочисленных датчиков, предотвращающих застревание, столкновение и падение устройства, А40 может вполне самостоятельно стоять на защите чистоты вашего дома.
Ограниченные акции:
ILIFE отмечает Новый год широким спектром потрясающих акционных предложений 12 декабря (PST), а постоянных покупателей ждут дополнительные скидки. Подробнее об акции:
|
Модели
|
Акционная цена
|
Обычная цена
|
Скидка
|
A4s
|
$161,99
|
257,13
|
37%
|
A6
|
$200
|
399,99
|
50%
|
V5s Pro
|
$154,28
|
257,13
|
40%
|
V7s Plus
|
$173,32
|
333,31
|
48%
|
V8s
|
$234,61
|
384,6
|
39%
|
W400
|
$253,56
|
357,13
|
29%
|
A8
|
$267,07
|
461,52
|
42%
|
A7
|
$243,99
|
399,98
|
39%
|
V3s Pro
|
$121,99
|
199,99
|
39%
Дополнительные преимущества и привилегии
- Увеличенный срок гарантииВся техника, приобретенная в официальном магазине ILIFE на платформе AliExpress.com в ходе акции, получает дополнительный год гарантийного обслуживания (предложение действительно только в странах Европы).
- Разнообразные купоныВсе клиенты интернет-магазина бренда получают купон на 5 долл. США вне зависимости от суммы покупки, а также дополнительный купон на 20 долл. США при размещении заказа стоимостью свыше 300 долл. США. Покупатели, участвующие в акции «Бренд дня», в течение недели получат еще один купон на 20 долл. США, который можно будет использовать при покупке другого пылесоса или аксессуаров к ним.
Приобрести роботы-пылесосы ILIFE в качестве новогоднего подарка можно на веб-сайте: https://sale.aliexpress.com/brands_super_ilife.htm?albbt=1&isdl=y&aff_short_key=uNb6i2f&aff_platform=true&albslr=230147122&src=meisutong&tag1=1212&tag2=LP
О компании ILIFE
Основанная в 2007 году компания ILIFE со штаб-квартирой в китайском Шэньчжэне является высокотехнологичным предприятием, специализирующимся на разработке технологий роботизированного клининга. Международная сеть продаж компании охватывает свыше 30 стран и регионов мира. ILIFE предлагает потребителям технологически передовые, высококачественные и доступные по цене роботы-пылесосы.
Для получения дополнительной информации посетите: www.iliferobot.com
Facebook: https://www.facebook.com/iliferobotics
Twitter: https://www.twitter.com/iliferobotics
YouTube: https://www.youtube.com/iliferobot
Фото - https://mma.prnewswire.com/media/794635/ILIFE_New_Year_deals.jpg
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SOURCE ILIFE
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