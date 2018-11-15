Начните новый год в компании умного клинингового помощника от ILIFE

Информация предоставлена

ILIFE

03:33 GMT

ШЭНЬЧЖЭНЬ (SHENZHEN), Китай, 10 декабря 2018 г. /PRNewswire/ -- Компания ILIFE, разработчик потребительских инноваций с обширным опытом в сфере создания роботов-пылесосов, представит ограниченные предложения и дополнительные преимущества для покупателей в ходе кампании «Бренд дня», инициированной АliExpress.com совместно с TMall.ru в преддверии Нового года. Акции стартуют в 00:00:00 12 декабря (PST) в официальном Интернет-магазине ILIFE и продлятся всего один день. Эта лучшая возможность приобрести робот-пылесос ILIFE и войти в новый год в компании с умным помощником в домашних делах.

Start the New Year with a Clean-Up Partner from ILIFE
Start the New Year with a Clean-Up Partner from ILIFE

Избранные модели, принимающие участие в новогодней акции

  • V7s PlusПрофессиональный робот для сухой и влажной уборки, благодаря высокоемкой батареи, способен с легкостью удалять мусор, пятна и прочие загрязнения на большой площади и в квартирах с многочисленными помещениями.  В режимах сухой и влажной уборки щетки пылесоса извлекают мельчайшие частицы пыли и грязи, которые затем всасываются в пылесборник, а пятна эффективно удаляются с помощью микрофибровой накладки.
  • V5s ProV5s Pro легко справляется с задачами сухой и влажной уборки, а это значит, что у вас останется больше времени на празднование Нового года в кругу дружной семьи. Усовершенствованный асинхронный двигатель позволяет V5s Pro тщательно устранять накопившуюся пыль, а благодаря технологии i-Dropping робот удаляет самые стойкие пятна с твердых напольных покрытий. Четыре различных рабочих режима способны удовлетворить любые клининговые потребности пользователей.
  • A40Превосходная система CyclonePower в сочетании с треугольными боковыми щетками, щетинной насадкой и мощной силой всасывания, обеспечивает исключительную эффективность уборки. А благодаря наличию многочисленных датчиков, предотвращающих застревание, столкновение и падение устройства, А40 может вполне самостоятельно стоять на защите чистоты вашего дома.

Ограниченные акции:

ILIFE отмечает Новый год широким спектром потрясающих акционных предложений 12 декабря (PST), а постоянных покупателей ждут дополнительные скидки. Подробнее об акции:

Модели

Акционная цена

Обычная цена

Скидка

A4s

$161,99

257,13

37%

A6

$200

399,99

50%

V5s Pro

$154,28

257,13

40%

V7s Plus

$173,32

333,31

48%

V8s

$234,61

384,6

39%

W400

$253,56

357,13

29%

A8

$267,07

461,52

42%

A7

$243,99

399,98

39%

V3s Pro

$121,99

199,99

39%

Дополнительные преимущества и привилегии

  • Увеличенный срок гарантииВся техника, приобретенная в официальном магазине ILIFE на платформе AliExpress.com в ходе акции, получает дополнительный год гарантийного обслуживания (предложение действительно только в странах Европы).
  • Разнообразные купоныВсе клиенты интернет-магазина бренда получают купон на 5 долл. США вне зависимости от суммы покупки, а также дополнительный купон на 20 долл. США при размещении заказа стоимостью свыше 300 долл. США. Покупатели, участвующие в акции «Бренд дня», в течение недели получат еще один купон на 20 долл. США, который можно будет использовать при покупке другого пылесоса или аксессуаров к ним.

Приобрести роботы-пылесосы ILIFE в качестве новогоднего подарка можно на веб-сайте: https://sale.aliexpress.com/brands_super_ilife.htm?albbt=1&isdl=y&aff_short_key=uNb6i2f&aff_platform=true&albslr=230147122&src=meisutong&tag1=1212&tag2=LP

О компании ILIFE 

Основанная в 2007 году компания ILIFE со штаб-квартирой в китайском Шэньчжэне является высокотехнологичным предприятием, специализирующимся на разработке технологий роботизированного клининга. Международная сеть продаж компании охватывает свыше 30 стран и регионов мира. ILIFE предлагает потребителям технологически передовые, высококачественные и доступные по цене роботы-пылесосы.

Для получения дополнительной информации посетите: www.iliferobot.com
Facebook: https://www.facebook.com/iliferobotics
Twitter: https://www.twitter.com/iliferobotics
YouTube: https://www.youtube.com/iliferobot

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/794635/ILIFE_New_Year_deals.jpg

Related Links

https://www.iliferobot.com/

SOURCE ILIFE

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Начните новый год в компании умного клинингового помощника от ILIFE

Информация предоставлена

ILIFE

03:33 GMT