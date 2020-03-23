Накануне Всемирного дня сна наушники Amazfit ZenBuds удостоились премии Red Dot Design Award 2020

По данным отчета, китайские женщины спят на 21 минуту дольше мужчин

В основе технического доклада 2019 Chinese Sleep Whitepaper лежат 10 миллионов больших данных[3], полученных в результате онлайн-опроса более 100 000 жителей КНР. Авторы исследования проанализировали характеристики сна китайцев в 2019 году в различных аспектах. Одной из задач документа является привлечение внимания общества к важности сна и выработке правильных привычек ночного отдыха.

Согласно отчету, китайские женщины могут похвалиться значительно лучшими привычками сна, чем мужчины. Как показывают данные опроса, женщины спят на 21 минуту дольше мужчин, засыпают к 23:40, на 23 минуты раньше мужчин, и просыпаются на 2 минуты раньше. Средняя оценка сна для женщин составляет 83,5 баллов. Для сравнения, у мужчин этот показатель составляет 81 балл. С точки зрения поз, мужчины предпочитают спать на спине, а женщины чаще спят на правом боку.

Отмеченные премией Red Dot Award наушники Amazfit ZenBuds - идеальные компаньоны для здорового сна

После презентации на выставке CES2020 наушники ZenBuds привлекли обширное внимание в отрасли. Amazfit ZenBuds помогают пользователям снять стресс и напряжение от рабочего дня и добиться здорового ночного сна. Amazfit ZenBuds - "умные", блокирующие шум наушники, разработанные специально для качественного релакса и сна. Снижая уровень отвлекающих шумов и воспроизводя расслабляющие звуки, гаджет помогает пользователям отгородиться от внешнего мира и быстрее уснуть. Смарт-функция мониторинга сна позволяет ежедневно анализировать качество ночного отдыха, помогая пользователям формировать здоровые привычки.

КОНСТРУКЦИЯ, БЛОКИРУЮЩАЯ ШУМ

ZenBuds имеют эргономичную конструкцию, плотно прилегая к ушной раковине. За счет максимальной изоляции внешних шумов наушники способствуют быстрому засыпанию и спокойному ночному сну или помогают расслабиться и сконцентрироваться в дневное время.

ЛЕГКОСТЬ И КОМФОРТ

Наушники подходят для безопасного использования на протяжении всей ночи. Легкость (каждый наушник весит всего 1,78 г[4]) и надежная фиксация в ухе обеспечивают максимальный комфорт и свободу движений во сне.

УСПОКАИВАЮЩИЕ ЗВУКИ

Уравновешенный якорь от Knowles генерирует расслабляющие звуки, способствующие засыпанию и глубокому сну, имитируя различное природное окружение и помогая сбросить напряжение дня.

СМАРТ-МОНИТОРИНГ ПОМЕХ И СОСТОЯНИЯ СНА В РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ

Наушники ZenBuds собирают данные о сердечном ритме, положении тела и движениях пользователя, составляя отчет о качестве сна[5]. Эта информация дает пользователю всеобъемлющее представление о характере собственного ночного отдыха, дает рекомендации и помогает выработать здоровые привычки.

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ ПРИ ДЕТЕКЦИИ ЗАСЫПАНИЯ

Наушники ZenBuds поддерживают сенсорное управление и имеют функцию автоотключения при детекции засыпания. Как только пользователь погрузится в сон, наушники автоматически прекращают воспроизведение звуков, позволяя спокойно спать на протяжении всей ночи.

МЯГКИЕ И НЕПОВРЕЖДАЮЩИЕ КОЖУ

Мягкие силиконовые наконечники обеспечивают максимальный комфорт во время сна.

РЕСУРС АККУМУЛЯТОРА - ОТ 8 ДО 12 ЧАСОВ [6]

Наушники способны работать до 12 часов[7] на одном заряде батареи с мониторингом сна в течение 3 часов после отключения звуков. В сочетании с ресурсом зарядного чехла наушники могут функционировать 8 ночей [8] без подключения к электросети.

ВСТРОЕННЫЙ БУДИЛЬНИК

Постепенно нарастающие звуки будильника мягко и деликатно будят пользователя, не причиняя беспокойства окружающим.

Характеристики Amazfit ZenBuds Сроки появления в продаже 2020 год, точные даты будут известны позже Цена 149,90 долл. США Версия Bluetooth BT5.0 BLE Влагонепроницаемость Н/Д Микрофон Нет Ресурс аккумулятора 8 -12 часов (>68 часов с зарядным чехлом) Вес наушника 1,78 г Датчики G-сенсор Материал корпуса Силикон Динамик технология Knowles Особенности и функции Шумоподавляющий дизайн, мониторинг сердечного ритма, мониторинг сна, успокаивающие звуки, будильник Комплектация Одна пара наушников, один зарядный чехол, 3 пары силиконовых наконечников (большие, средние и маленькие), один зарядный кабель USB-A- Type C, один экземпляр руководства по использованию приложения

[1] https://weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309404484526402306487 [2]Немецкая премия RedDot Award - одна из наиболее престижных международных отраслевых дизайнерских наград наряду с IDEA Award и IF Design Award. [3] На основании приложения MI Fit App [4] Вес каждого наушника с наконечником среднего размера - 1,78 г. [5] В приложении Amazﬁt App [6] 8 часов: непрерывное воспроизведение звуков с мониторингом сна, без функции мониторинга сердечного ритма. 12 часов: с мониторингом сна и сердечного ритма. Воспроизведение звуков прекращается через 3 часа, мониторинг сна продолжает функционировать на протяжении всей ночи. [7] Данные лаборатории Amazfit Lab, могут варьироваться в зависимости от условий проведения испытаний [8] 64 часа с использованием встроенного аккумулятора наушников и ресурса зарядного чехла. Данные лаборатории Amazfit Lab, могут варьироваться в зависимости от условий проведения испытаний

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1136520/Amazfit_ZenBuds_Won_Red_Dot_in_the_Red_Dot_Design_Award_2020.jpg

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