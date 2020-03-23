Накануне Всемирного дня сна наушники Amazfit ZenBuds удостоились премии Red Dot Design Award 2020

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Huami

23 мар, 2020, 23:14 GMT

Анализ больших данных показывает, что китайские женщины спят на 21 минуту дольше мужчин

ШЭНЬЧЖЭНЬ (SHENZHEN), Китай, 24 марта 2020 г. /PRNewswire/ -- 21 марта, накануне Всемирного дня сна, бренд Huami (код NYSE: HMI) Amazfit обнародовал технический доклад под названием 2019 Chinese Sleep Whitepaper [1] с аналитическими данными по различным вопросам сна в Поднебесной. В ходе CES2020 торговая марка Amazfit представила наушники ZenBuds, разработанные в полном соответствии с реализуемой компанией стратегией обеспечения здоровья и высококачественного сна пользователей. Уникальный и инновационный дизайн продуктов Huami удостоился отличительного знака Red Dot (красная точка) в рамках Red Dot Design Award 2020[2].

Amazfit ZenBuds Won Red Dot in the Red Dot Design Award 2020
Amazfit ZenBuds Won Red Dot in the Red Dot Design Award 2020
По данным отчета, китайские женщины спят на 21 минуту дольше мужчин

В основе технического доклада 2019 Chinese Sleep Whitepaper лежат 10 миллионов больших данных[3], полученных в результате онлайн-опроса более 100 000 жителей КНР. Авторы исследования проанализировали характеристики сна китайцев в 2019 году в различных аспектах. Одной из задач документа является привлечение внимания общества к важности сна и выработке правильных привычек ночного отдыха.

Согласно отчету, китайские женщины могут похвалиться значительно лучшими привычками сна, чем мужчины. Как показывают данные опроса, женщины спят на 21 минуту дольше мужчин, засыпают к 23:40, на 23 минуты раньше мужчин, и просыпаются на 2 минуты раньше. Средняя оценка сна для женщин составляет 83,5 баллов. Для сравнения, у мужчин этот показатель составляет 81 балл. С точки зрения поз, мужчины предпочитают спать на спине, а женщины чаще спят на правом боку.

Отмеченные премией Red Dot Award наушники Amazfit ZenBuds - идеальные компаньоны для здорового сна 

После презентации на выставке CES2020 наушники ZenBuds привлекли обширное внимание в отрасли. Amazfit ZenBuds помогают пользователям снять стресс и напряжение от рабочего дня и добиться здорового ночного сна. Amazfit ZenBuds - "умные", блокирующие шум наушники, разработанные специально для качественного релакса и сна. Снижая уровень отвлекающих шумов и воспроизводя расслабляющие звуки, гаджет помогает пользователям отгородиться от внешнего мира и быстрее уснуть. Смарт-функция мониторинга сна позволяет ежедневно анализировать качество ночного отдыха, помогая пользователям формировать здоровые привычки. 

КОНСТРУКЦИЯ, БЛОКИРУЮЩАЯ ШУМ 

ZenBuds имеют эргономичную конструкцию, плотно прилегая к ушной раковине. За счет максимальной изоляции внешних шумов наушники способствуют быстрому засыпанию и спокойному ночному сну или помогают расслабиться и сконцентрироваться в дневное время.

ЛЕГКОСТЬ И КОМФОРТ 

Наушники подходят для безопасного использования на протяжении всей ночи. Легкость (каждый наушник весит всего 1,78 г[4]) и надежная фиксация в ухе обеспечивают максимальный комфорт и свободу движений во сне.

УСПОКАИВАЮЩИЕ ЗВУКИ 

Уравновешенный якорь от Knowles генерирует расслабляющие звуки, способствующие засыпанию и глубокому сну, имитируя различное природное окружение и помогая сбросить напряжение дня.

СМАРТ-МОНИТОРИНГ ПОМЕХ И СОСТОЯНИЯ СНА В РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ 

Наушники ZenBuds собирают данные о сердечном ритме, положении тела и движениях пользователя, составляя отчет о качестве сна[5]. Эта информация дает пользователю всеобъемлющее представление о характере собственного ночного отдыха, дает рекомендации и помогает выработать здоровые привычки.

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ ПРИ ДЕТЕКЦИИ ЗАСЫПАНИЯ 

Наушники ZenBuds поддерживают сенсорное управление и имеют функцию автоотключения при детекции засыпания. Как только пользователь погрузится в сон, наушники автоматически прекращают воспроизведение звуков, позволяя спокойно спать на протяжении всей ночи. 

МЯГКИЕ И НЕПОВРЕЖДАЮЩИЕ КОЖУ 

Мягкие силиконовые наконечники обеспечивают максимальный комфорт во время сна.

РЕСУРС АККУМУЛЯТОРА - ОТ 8 ДО 12 ЧАСОВ [6]

Наушники способны работать до 12 часов[7] на одном заряде батареи с мониторингом сна в течение 3 часов после отключения звуков. В сочетании с ресурсом зарядного чехла наушники могут функционировать 8 ночей [8] без подключения к электросети.

ВСТРОЕННЫЙ БУДИЛЬНИК 

Постепенно нарастающие звуки будильника мягко и деликатно будят пользователя, не причиняя беспокойства окружающим.

Характеристики

Amazfit ZenBuds 

Сроки появления в продаже 

2020 год, точные даты будут известны позже 

Цена

149,90 долл. США

Версия Bluetooth

BT5.0 BLE 

Влагонепроницаемость

Н/Д 

Микрофон

Нет 

Ресурс аккумулятора

8 -12 часов  (>68 часов с зарядным чехлом) 

Вес наушника

1,78 г 

Датчики

G-сенсор 

Материал корпуса

Силикон 

Динамик

технология Knowles 

Особенности и функции

Шумоподавляющий дизайн, мониторинг сердечного ритма, мониторинг сна, успокаивающие звуки, будильник 

Комплектация

Одна пара наушников, один зарядный чехол, 3 пары силиконовых наконечников (большие, средние и маленькие), один зарядный кабель USB-A- Type C, один экземпляр руководства по использованию приложения 

[1] https://weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309404484526402306487 

[2]Немецкая премия RedDot Award - одна из наиболее престижных международных отраслевых дизайнерских наград наряду с IDEA Award и IF Design Award.

[3] На основании приложения MI Fit App

[4] Вес каждого наушника с наконечником среднего размера - 1,78 г.

[5] В приложении Amazﬁt App

[6] 8 часов: непрерывное воспроизведение звуков с мониторингом сна, без функции мониторинга сердечного ритма. 12 часов: с мониторингом сна и сердечного ритма. Воспроизведение звуков прекращается через 3 часа, мониторинг сна продолжает функционировать на протяжении всей ночи.

[7] Данные лаборатории Amazfit Lab, могут варьироваться в зависимости от условий проведения испытаний

[8] 64 часа с использованием встроенного аккумулятора наушников и ресурса зарядного чехла. Данные лаборатории Amazfit Lab, могут варьироваться в зависимости от условий проведения испытаний

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1136520/Amazfit_ZenBuds_Won_Red_Dot_in_the_Red_Dot_Design_Award_2020.jpg

Сопутствующие ссылки

www.huami.com

SOURCE Huami

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Накануне Всемирного дня сна наушники Amazfit ZenBuds удостоились премии Red Dot Design Award 2020

Информация предоставлена

Huami

23 мар, 2020, 23:14 GMT