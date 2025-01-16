Nakheel сотрудничает с шестью известными архитектурными фирмами, чтобы спроектировать 10 индивидуальных вилл Beach Collection на Палм-Джабаль-Али

ДУБАЙ, ОАЭ, 16 января 2025 г. /PRNewswire/ -- Компания Nakheel, участник Dubai Holding Real Estate, объявила о сотрудничестве с шестью локально и всемирно известными архитектурными фирмами — WATG, SAOTA, Whitespace Architects, NAGA Architects, LOCI и LW Design Group — для создания потрясающих 10 различных архитектурных стилей для индивидуальных вилл Beach Collection на Палм-Джабаль-Али.

Palm Jebel Ali villas Palm Jebel Ali villas 2 Palm Jebel Ali frond

Вдохновленные уникальным сочетанием безмятежности на берегу океана, яркого городского пейзажа, а также цветов и форм, определяющих ландшафт, архитекторы создали эксклюзивную коллекцию из 10 домов, которая отмечает природную красоту и городской динамизм культового места, представляя коллекцию резиденций, которые легко интегрируют внутреннюю и наружную жизнь и привносят роскошь в повседневную жизнь. От минималистской элегантности до смелых современных идей, акцент делается на создании пространств, которые охватывают естественный свет и используют живописные виды, чтобы предложить жителям храм спокойствия и эксклюзивности, соответствующее видению Nakheel для Палм-Джабаль-Али.

Виллы Beach Collection с пятью и шестью спальнями площадью от 7300 до 8500 кв. футов, расположенные в лучших местах на берегу моря, предлагают непревзойденную конфиденциальность и эксклюзивность. Каждая вилла может похвастаться уникальным и современным фасадом, тщательно спроектированным, чтобы дополнить прибрежную обстановку. Грандиозные входы с двухуровневыми объемами ведут к просторным жилым помещениям, где окна от пола до потолка демонстрируют захватывающий вид на Персидский залив.

Халид аль-Малик (Khalid Al Malik), генеральный директор Dubai Holding Real Estate, сказал: «Благодаря захватывающим видам на океан и амбициозному видению Палм-Джабаль-Али вдохновил некоторых ведущих мировых архитекторов на создание шедевров на заказ для Beach Collection. Эти уникальные виллы воплощают в себе роскошь, изысканный дизайн и неразрывную связь с природой, что свидетельствует об успехе нашего сотрудничества, демонстрируя индивидуальный блеск каждого архитектора и отражая суть этого необычного места. Это сотрудничество воплощает в жизнь наше видение исключительных домов, которые отвечают вдохновляющим вкусам и образу жизни».

Семь островов Палм-Джабаль-Али простираются на 13,4 километра, имеют 16 листьев и более 90 километров береговой линии. Это знаменует собой начало нового пространства для роста в районе Джабаль-Али, подчеркивающего расширение эмирата в соответствии с Генеральным планом развития городов Дубая до 2040 года и Экономической повесткой Дубая D33.

Проекты Nakheel формируют знаковое портфолио, которое имеет решающее значение для реализации видения Дубая.

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