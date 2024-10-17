Nakheel выделяет 5 млрд дирхамов ОАЭ на роскошные виллы на острове Пальма Джебель-Али

ДУБАЙ, ОАЭ, 17 октября 2024 г. /PRNewswire/ -- Компания Nakheel, входящая в состав инновационного подразделения Dubai Holding Real Estate государственной корпорации Dubai Holding, заключила три крупных контракта на общую сумму более 5 млрд дирхамов ОАЭ на сооружение эксклюзивных, ультра-элитных вилл на первых шести «ветвях» Пальмы Джебель-Али (Palm Jebel Ali), которое планируется завершить к концу 2026 года.

Palm Jebel Ali Aerial Render Palm Jebel Ali signing ceremony with management

Контракты, заключенные с подрядчиками Ginco General Contracting, Shapoorji Pallonji Mideast и United Engineering Construction Company (UNEC), знаменуют собой важную веху в развитии этого знакового побережья Дубая. Объем работ по трем контрактам включает строительство 723 роскошных вилл Beach Collection и Coral Collection с эксклюзивной пляжной линией, опоясывающей шесть «ветвей» пальмы, а также создание комплексной инфраструктуры мирового класса и динамичных общественных пространств на соответствующих «ветвях» Пальмы Джебель-Али.

Пальма Джебель-Али станет новым стандартом жизни на морском побережье, где жителям предлагается на выбор 539 вилл Beach Collection с пятью и шестью спальнями и 184 шикарных виллы Coral Collection с семью спальнями, продуманный до мелочей дизайн которых реализован в одном из восьми различных архитектурных стилей для комплекса Beach Collection и еще восьми — для Coral Collection. Роскошные виллы имеют обширную площадь застройки от 8.000 до 15.000 квадратных футов. Одновременно со строительством резиденций на береговой линии будет создана сеть дорог, интегрированных инженерных коммуникаций и зеленых ландшафтов, призванных повысить качество жилой среды для ее обитателей, их семей и гостей.

Халид Аль Малик (Khalid Al Malik), генеральный директор Dubai Holding Real Estate, говорит: «Пальма Джебель-Али представляет собой вершину стиля жизни на морском побережье и отражает концепцию роста и процветания Дубая. Этот проект внесет значительный вклад в экономическое развитие эмирата, создавая задел для будущих инвестиций и туризма на долгие годы вперед. Сотрудничество с компаниями Ginco General Contracting, Shapoorji Pallonji Mideast и UNEC в рамках престижного проекта «Пальма Джебель-Али» отражает наше стремление создавать и реализовывать самые высокие стандарты качества жизни, доступные на рынке».

Семь островов в составе Пальмы Джебель-Али простираются на 13,4 км, имеют «16 ветвей» и более 90 км береговой линии, что соответствует цели Генерального плана развития города Дубай до 2040 года по расширению доступа к общественным пляжам.

Видео: Nakheel заключает контракты на сумму 5 млрд дирхамов ОАЭ под проект «Пальма Джебель-Али»

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2532215/Nakheel.jpg

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2532214/Nakheel_signing_ceremony.jpg