Nakheel выделяет 810 млн дирхамов ОАЭ на морские работы на острове Пальма Джебель-Али

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Dubai Holding Real Estate

27 авг, 2024, 19:17 GMT

ДУБАЙ, ОАЭ, 27 августа 2024 г. /PRNewswire/ -- Компания Nakheel, входящая в состав инновационного подразделения Dubai Holding Real Estate государственной корпорации Dubai Holding, присудила подряд на проведение морских работ на острове Пальма Джебель-Али (Palm Jebel Ali) на сумму 810 млн дирхамов ОАЭ компании Jan De Nul Dredging LTD.

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Palm Jebel Ali render
Palm Jebel Ali render
Palm Jebel Ali groundbreaking ceremony
Palm Jebel Ali groundbreaking ceremony

В задачи подрядчика входит проведение дноуглубительных и мелиоративных работ, профилирование пляжей и намывание песка и непосредственная поддержка строительства вилл на всех «ветвях» пальмы, причем эти морские работы должны быть завершены всего за два года. Ожидается, что первые восемь «ветвей» будут готовы к 1-му кварталу 2025 года, что позволит начать сооружение инфраструктуры для вилл и строительные работы.

После недавнего заключения компанией Nakheel двух крупных инфраструктурных контрактов также начались работы по строительству новой подъездной дороги общего пользования, улучшению дорожного полотна и освещения на участке от материка до острова Пальма Джебель-Али.

По словам Его Высочества шейха Мухаммеда бен Рашида Аль Мактума (Mohammed bin Rashid Al Maktoum), вице-президента и премьер-министра ОАЭ и правителя Дубая, комплекс Пальма Джебель-Али предложит жителям, семьям и гостям эксклюзивный спектр удобств для роскошного образа жизни. Поддерживая Экономическую программу Дубая D33, проект также знаменует собой начало нового «коридора роста» в районе Джебель-Али, свидетельствующего о расширении эмирата.

Халид Аль Малик (Khalid Al Malik), генеральный директор Dubai Holding Real Estate, говорит: «Партнерство с компанией Jan De Nul Dredging отражает наше непоколебимое стремление к совершенству и инновациям. По мере активизации деятельности компании Nakheel по развитию недвижимости в рамках Dubai Holding опыт Jan De Nul Dredging в области морского и гражданского строительства, а также экологических проектов приобретает решающее значение для ускорения реализации этого трансформационного замысла. В соответствии с Генеральным планом развития города Дубай до 2040 года, остров Пальма Джебель-Али должен приобрести мировую известность как место, где жители могут вести роскошный образ жизни на морском побережье, с доступом к бескрайним пляжам и чистейшему морю, по новым стандартам качества жизни и устойчивого развития».

В прошлом году на острове Пальма Джебель-Али было начато строительство более 700 вилл 1-й очереди, представляющих восемь уникальных стилей и сочетающих в себе комфортное окружение и интерьеры для безмятежной жизни на морском побережье. Темпы сооружения инфраструктуры и ход морских работ напрямую влияют на сроки завершения этих объектов жилой недвижимости, сдача которых планируется в конце 2026 года. Протяженность острова составит 13,4 километра, он будет состоять из 16 «ветвей» и иметь 91 километр береговой линии, отвечая цели Генерального плана развития города Дубай до 2040 года по расширению доступа к общественным пляжам. Видео

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2490394/Palm_Jebel_Ali_render.jpg
Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2490395/Palm_Jebel_Ali_groundbreaking_ceremony.jpg

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