Nakheel и DEWA будут строить подстанции на Пальме Джебель-Али на сумму AED 270 миллионов

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Nakheel

31 окт, 2024, 10:31 GMT

Nakheel заключила партнерское соглашение с DEWA на строительство подстанций на Пальме Джебель-Али на AED 270 миллионов 

ДУБАЙ, ОАЭ, 31 октября 2024 г. /PRNewswire/ -- Nakheel, член новаторского подразделения Dubai Holding Real Estate, заключила партнерское соглашение с Dubai Electricity and Water Authority (DEWA) по разработке двух подстанций на острове Пальма Джебель-Али (Palm Jebel Ali) стоимостью AED 270 миллионов. DEWA предоставит услуги по управлению проектами для проведения тендеров, выбору подрядчика и строительства двух подстанций.

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Nakheel partners with DEWA for AED 270 million substations on Palm Jebel Ali
Nakheel partners with DEWA for AED 270 million substations on Palm Jebel Ali
Palm Jebel Ali Aerial Render
Palm Jebel Ali Aerial Render

Проект включает в себя строительство двух подстанций на 132/11 кВ общей мощностью 400 мегавольт-ампер (МВА), которые будут удовлетворять потребности в электроэнергии значительной части Пальмы Джебель-Али, включая несколько «листьев» и «позвоночник». Объявление о заключении соглашения последовало за предыдущими контрактами, заключенными ранее в этом году на начало строительства вилл, инфраструктуры, дорог общего пользования и проведение морских работ на Пальме Джебель-Али. 

Пальма Джебель-Али, один из самых визионерских проектов Nakheel на сегодняшний день, призван установить новую глобальную планку жизни у воды. После завершения строительства данный проект предложит непревзойденные удобства и исключительный уровень комфорта, что внесет значительный вклад в будущий рост Дубая в течение следующих десятилетий.

Насcер Аль Авадхи (Nasser Al Awadhi), управляющий по земельной собственности, Dubai Holding, сказал: «Мы уверены, что опыт и экспертность DEWA, нашего стратегического партнера, в этом секторе позволят нам заложить прочный фундамент по мере того, как престижной район Пальма Джебель-Али начнет обретать свой облик. Это символ неуклонного стремления Дубая всегда быть в авангарде прогресса и оставлять неизгладимый след на мировой арене. Пальма Джебель-Али является подтверждением нашего видения того, как организовать лучший в своем роде роскошный стиль жизни у воды для сегодняшнего гражданина мира».

Хуссейн Лута (Hussain Lootah), исполнительный вице-президент Transmission Power в DEWA, сказал: «Мы приветствуем усилия Dubai Holding Real Estate, стратегического партнера DEWA, по строительству двух электростанций в рамках проекта Пальма Джебель-Али в соответствии с самыми высокими стандартами качества, устойчивого развития и безопасности с использованием новейших цифровых технологий в этой области. Все организации в Дубае объединяют свои усилия, чтобы сделать Дубай лучшим городом в мире для жизни, работы и путешествий. Для поддержания постоянного роста Дубая мы продолжим создавать инфраструктуру мирового класса для электро- и водоснабжения, обеспечивая соответствие этих услуг самым высоким стандартам доступности, надежности и качества. Этот подход сыграл значительную роль в достижении 100 % надежности и доступности системы энергоснабжения в Дубае».

Видео: Пальма Джебель-Али и DEWA.

Фото: https://mma.prnewswire.com/media/2544378/Nakheel_DEWA.jpg
Photo: https://mma.prnewswire.com/media/2544377/Nakheel_Palm_Jebel.jpg

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