NAS-хранилища от Infortrend получили новую функцию балансировки нагрузки с помощью DNS-сервера

ТАЙБЭЙ (TAIPEI), 16 июня 2020 г. /PRNewswire/ -- Компания Infortrend® Technology, Inc. (код TWSE: 2495), разработчик передовых корпоративных систем для хранения данных, расширила возможности своих NAS-систем с горизонтальным масштабированием EonStor CS функцией балансировки нагрузки с помощью DNS-сервера. При поддержке данной функции операции ввода/вывода равномерно и автоматически распределяются между всеми действующими узлами CS кластера. Результатом становятся повышение эффективности взаимодействия с базами данных и бесперебойное выполнение рабочих процессов в самых требовательных прикладных сценариях, включая высокопроизводительные вычисления (НРС), редактирование видеоконтента в формате 4K, потоковые трансляции и прочие приложения развлекательного и медийного сектора.

EonStor CS - NAS-система с горизонтальным масштабированием и возможностью увеличения числа узлов до 144 в одном кластере с общей пропускной способностью на уровне выше 100 ГБ/с и емкостью памяти в 100 ПБ. Функция балансировки нагрузки с помощью DNS-сервера осуществляется с помощью одного из четырех алгоритмов для оптимизированного использования системных ресурсов: по количеству подключенных к сети узлов хранения данных, по параметрам использования ЦП и полос пропускания, а также "циклический" алгоритм. Данная функция предотвращает перегрузку отдельных запоминающих узлов и каналов связи, что, в свою очередь, способствует преодолению ограничений пропускной способности и поддержанию высокой производительности.

Балансировка нагрузки с помощью DNS-сервера максимально повышает скорость клиентских соединений, автоматически распределяя клиентский трафик между разными сетевыми каналами в пределах одного кластера, а пользователю для этого нужно лишь ввести имя хоста. Без данной функции распределение нагрузки возможно только в ручном режиме путем ввода IP-адреса необходимого запоминающего узла. А при ее наличии в случае отказе одного СS-узла система автоматически перенаправляет трафик на другие узлы, функционирующие в нормальном режиме. При добавлении в кластер нового узла хранения данных рабочие процессы ввода/вывода также автоматически перераспределяются с его учетом.

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О компании Infortrend

Компания Infortrend (код на фондовой бирже TPE: 2495), начиная с 1993 года, разрабатывает и производит решения для хранения данных. Хранилища Infortrend, созданные с особым акцентом на собственные инновационные разработки, контроль производства и строжайшие процедуры тестирования, обеспечивают высокую производительность и гибкость использования новейших стандартов, удобные функции обработки данных, доступ к персональным сервисам послепродажного обслуживания и поистине беспрецедентное соотношение "цена-качество". Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт www.infortrend.com

Infortrend® и EonStor® являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками Infortrend Technology, Inc. Все прочие торговые марки являются собственностью их владельцев.

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