NAS-хранилища от Infortrend: рентабельное и эффективное решение для резервного копирования и восстановления информации

ТАЙБЭЙ (TAIPEI), 21 мая 2020 г. /PRNewswire/ -- Компания Infortrend® Technology, Inc. (код TWSE: 2495), провайдер передовых корпоративных систем для хранения данных, разработала рентабельное решение для резервного копирования и восстановления больших объемов информации. Характеризуясь возможностями горизонтального масштабирования, эта разработка является весьма выгодным вариантом для прикладных сценариев с ограниченным бюджетом - например для создания резервных копий файлов в государственных учреждениях и хранения видеозаписей в системах охранного видеонаблюдения. Репозиторий CS имеет сертификат Veeam Ready и может использоваться в ИТ-среде с применением технологий виртуализации.

Системные сбои, человеческие ошибки, хакерские атаки, вирусы и аварии всегда случаются неожиданно. Поэтому роль средств резервного копирования данных с гибкой емкостью памяти и надежными функциями восстановления, обеспечивающих непрерывность бизнес-процессов, невозможно переоценить. NAS-хранилища EonStor CS с горизонтальным масштабированием способны вмещать до 144 узлов и достигать пропускной способности на уровне 100 ГБ/с. Их емкости в 100 ПБ вполне достаточно для удовлетворения самых масштабных потребностей в резервном копировании информации. В целях дополнительной экономии для расширения емкости хранилища разработчики предусмотрели возможность подключения JBOD. Линейка CS представлена в широком спектре форм-факторов, включая 60-отсековый вариант 4U для серверных помещений с ограниченной площадью.

Стремясь обеспечить высокую доступность и безопасность данных, специалисты Infortrend оснастили хранилища CS не только помехоустойчивым кодом (Erasure) и возможностью создания реплик (Replica), но и уникальным распределенным режимом, в котором каждый файл равномерно распределяется между всеми узлами без создания дополнительных копий данных. В этом режиме защита данных обеспечивается за счет RAID, поэтому для начального развертывания хранилища достаточно всего одного узла. Подобное решение заметно снижает совокупную стоимость владения системой и повышает коэффициент использования емкости на 30-50% по сравнению с архитектурой на базе помехоустойчивого кода и функции репликации.

По итогам тестирования с применением новейшего программного обеспечения Veeam для резервного копирования и репликации данных хранилища CS продемонстрировали соответствие стандарту Veeam Ready, превзойдя требования к производительности в категориях "полное резервное копирование", "полное восстановление ВМ", "синтетическое полное резервное копирование" и "экспресс-восстановление ВМ". ПО Veeam представляет собой соединительное звено между виртуальной инфраструктурой и CS, обеспечивая быстрое и надежное копирование данных виртуальной машины. Устройства CS по достоинству оценят предприятия, работающие с такими виртуализационными технологиями, как Veeam, VMware и Hyper-V.

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О компании Infortrend

Компания Infortrend (код на фондовой бирже TPE: 2495), начиная с 1993 года, разрабатывает и производит решения для хранения данных. Хранилища Infortrend, созданные с особым акцентом на собственные инновационные разработки, контроль производства и строжайшие процедуры тестирования, обеспечивают высокую производительность и гибкость использования новейших стандартов, удобные функции обработки данных, доступ к персональным сервисам послепродажного обслуживания и поистине беспрецедентное соотношение "цена-качество". Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт www.infortrend.com

Infortrend® и EonStor® являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками Infortrend Technology, Inc. Все прочие торговые марки являются собственностью их владельцев.

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