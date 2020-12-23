Nativex присоединяется к Программе маркетинговых партнеров TikTok, предоставляя маркетологам инструменты для управления кампаниями и креативами

САН-ФРАНЦИСКО, 23 декабря 2020 г. /PRNewswire/ -- Nativex, ведущая мобильная рекламная платформа, нацеленная на увеличение ROI рекламодателей, объявила сегодня о стратегическом партнерстве с TikTok, ведущей мировой социальной сетью коротких видео, чья миссия - вдохновлять на творчество и приносить радость.

XMP от Nativex присоединяется к Программе маркетинговых партнеров TikTok, улучшая рекламные кампании социальной платформы и управление креативами для глобальных рекламодателей. Это партнерство демонстрирует статус Nativex как лидера в области мобильного маркетинга.

Платформа Nativex XMP предлагает оптимизированный подход к достижению результатов в TikTok. С помощью XMP пользователи могут создавать, распространять и управлять всеми рабочими процессами, связанными с их кампаниями. Пользователи получают полную прозрачность работы креативов в кампаниях и могут автоматизировать управление объявлениями и кампаниями в TikTok и в других основных рекламных платформах.

Кроме того, такие функции, как пакетное создание объявлений и создание объявлений на основе шаблонов, позволяют рекламодателям быстро и легко масштабировать кампании. Эта новость демонстрирует приверженность Nativex новаторским решениям, которые продвигают бизнес клиентов вперед.

"Маркетологи и рекламодатели осознают новые возможности взаимодействия с аудиторией, которые создает TikTok, и борются за их использование", - говорит Джин Е, глава XMP в Nativex. "Это партнерство гарантирует, что маркетологи и рекламодатели смогут лучше проводить рекламные кампании в TikTok и добиваться лучших результатов. Мы рады предоставить инструменты, которые отвечают растущим потребностям нашего сообщества и, в конечном итоге, приносят прибыль".

XMP от Nativex уже работает c TikTok. Для получения дополнительной информации посетите сайт nativex.com/xmp или портал маркетинговых партнеров TikTok ads.tiktok.com/marketing-partners

О Nativex

Nativex стремится обеспечить окупаемость и рост для всех секторов бизнеса в мире цифровых технологий и мобильной связи. Nativex позволяет маркетологам создавать сильный и устойчивый рост благодаря простому доступу к цифровым каналам в Китае и остальном мире. В дополнение к этому, Nativex предлагает все интегрированные инструменты, необходимые для качественной и эффективной работы маркетологов и оказания значимого влияния на аудиторию. Будучи частью Mobvista, Nativex имеет 16 офисов в разных странах мира. Узнайте больше на https://www.nativex.com/ru/

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