NEOM объявляет о создании нового направления устойчивого туризма - Leyja

NEOM, Саудовская Аравия, 15 октября 2023 г. /PRNewswire/ -- Совет директоров NEOM, центра устойчивого регионального развития, формирующегося на северо-западе Саудовской Аравии, сегодня объявил о создании новейшего туристического направления Leyja, которое сможет еще больше укрепить и обогатить направления экотуризма в Королевстве.

The adventure hotel in Leyja NEOMs latest sustainable tourism destination The interior of the wellness hotel in Leyja NEOMs latest sustainable tourism department

Окутанная историей и мифологией Leyja, расположенная в NEOM, начинается на западе от побережья Акабского залива и его манящих вод, а затем уходит вглубь страны, образуя великолепную природную долину, лежащую между горами высотой 400 м, долгими веками создаваемых силами природы и воды.

Проект Leyja основывается на постоянном стремлении NEOM стать многогранным местом для вашего путешествия и поддерживает стремление Королевства по созданию индустрии сильного и устойчивого туризма в рамках программы Saudi Vision 2030. Стратегия NEOM предусматривает сбережение большей части территории во всех направлениях и городах в качестве природного заповедника, поэтому 95% природной территории Leyja будет сохранено с применением инновационных, экологических методов проектирования и строительства, что обеспечит органичное вписывание комплекса в ландшафт.

Три отеля Leyja были спроектированы ведущими мировыми архитекторами с учетом особенностей окружающей природы, стремлением к экологичности и созданию уникальных впечатлений у гостей. В трех отелях будет 120 элегантных бутик-номеров и люксов, поделенных поровну по 40 номеров в каждом.

Первый объект создан специально для активных приключений. Конструкция неправильной формы вздымается по стенкам вади (сухого русла реки), как по лестнице, при этом ее структура легко повторяет рельеф местности, минимально искажая естественные линии пейзажа. Уникальное расположение, вписанное в вершину скалы и лоно долины, располагает к занятиям скалолазанием и другим экстремальным видам спорта в окрестностях.

Второй объект возвышается над скалой и занимает видное место в самом центре крупнейшего оазиса вади, представляя собой очаровательный старт для открытия и изучения простирающейся к горизонту долины. С впечатляющей лестницы, поднимающейся из каньона ко входу в здание, открываются уникальные виды на все красоты долины.

Третий объект представляет собой иммерсивный оздоровительный центр, нацеливающий своих гостей на долголетие. В его высокотехнологичном фасаде, как в зеркале, отражается окружающая красота и ложе долины. Вади естественным образом проходит через центр объекта, что оставляет у посетителей уникальные впечатления.

После завершения строительства в Leyja гостям будет предложен широкий выбор изысканных развлечений и мероприятий, в том числе рестораны высокой кухни и современные рестораны, представленные всемирно известными шеф-поварами. Отличительными особенностями всех трех объектов являются также оздоровительные комплексы и панорамные бассейны на крыше. Гостей ждут обширные экскурсии по вади и увлекательные пешеходные маршруты, проложенные среди впечатляющих горных ландшафтов долины, а любители приключений смогут порадовать себя прогулками на горных велосипедах и скалолазанием.

Leyja является последним проектом NEOM и следует в русле флагманских регионов проекта, включая Sindalah – острова класса люкс; THE LINE – когнитивного линейного города, воплощающего будущее городской жизни; Trojena – круглогодичного горного курорта и первого открытого горнолыжного комплекса в регионе Персидского залива; и Oxagon – преображенного промышленного города и дома для самых передовых и чистых отраслей промышленности NEOM.

О NEOM

NEOM является локомотивом мирового прогресса и воплощением видения того, как может выглядеть новое будущее. Это регион на северо-востоке Саудовской Аравии на побережье Красного моря, который строится с нуля и призван стать живой лабораторией, местом, где предпринимательство проторит путь для нового будущего. Регион станет местом работы и домом для людей, которым не чужды смелые мечты и которые хотят внести свою лепту в строительство образцового места с исключительным качеством жизни, создавая цветущие предприятия и применяя новые подходы в сфере охраны природы.

В NEOM будут построены тесно связанные транспортной сетью умные города, порты и промышленные зоны, исследовательские центры, спортивные и развлекательные объекты и туристические места. Предприниматели, лидеры бизнеса и компании устремятся в этот инновационный хаб для исследования, обкатки и вывода на промышленный уровень новых технологий и стартапов со сногсшибательной скоростью. Жители NEOM будут разделять мировые ценности, им будет свойственен дух исследования, готовность идти на риск и разнообразие.

Для получения дополнительной информации напишите на адрес электронной почты [email protected] или посетите www.neom.com и www.neom.com/en-us/newsroom.

Фото: https://mma.prnewswire.com/media/2247391/Adventure_hotel_Leyja.jpg

Фото: https://mma.prnewswire.com/media/2247392/Interior_hotel_in_Leyja.jpg

Пресс-кит - Пароль: LeyjaRussian123

Пароль - Пароль: LeyjaImages123

SOURCE NEOM Corporate