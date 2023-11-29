NEOM объявляет о начале эксклюзивной туристической программы Siranna

NEOM, Королевство Саудовская Аравия, 29 ноября 2023 г. /PRNewswire/ -- Совет директоров NEOM представляет эксклюзивный туристический маршрут Сиранна (Siranna), представляющий собой самое новое направление в рамках программы устойчивого экологического регионального развития северо-запада Саудовской Аравии.

Сиранна объединяет элегантность и инновации, располагающие к жизни без компромиссов. В супер роскошный комплекс на побережье Акабского залива войдет отель на 65 номеров, а также 35 эксклюзивных резиденций.

SI Siranna, NEOM's exclusive tourism escape

Из окон комплекса открывается бескрайний вид на Красное море, а с его многоуровневой конструкции открываются разнообразные перспективы и панорамы. Шестиугольные колонны, возникающие на фоне изрезанной скалами прибрежной местности, отличаются оригинальностью и в то же время удачно вписываются в пейзаж из окружающих гор и растительности. Прибывая на водном транспорте в уединенную бухту, гости проходят через естественные скальные образования и арки, прежде чем оказываются у очаровательного входа в отель.

С акцентом на развитие оригинального мышления и релаксации Сиранна предлагает гостям и жителям города возможность отвлечься от шума и суеты повседневной жизни и окружить себя единомышленниками в шикарной обстановке.

К услугам гостей – фирменный пляжный клуб, спа-салоны и современные оздоровительные комплексы. Любителям слиться с природой понравятся извилистые пешие или конные маршруты, позволяющие исследовать места, где встречаются море, горы и вади. Изысканные рестораны и развлекательные центры также удовлетворят самые разные вкусы и интересы гостей.

Главная цель проекта – это минимальное вмешательство в природу, а также продуманное и взвешенное использование технологий, позволяющих сохранить окружающий ландшафт. Архитектурные решения реализуются с учетом местного наследия и органично впишутся в прилегающие горы и вади.

Сиранна – это еще один пример бескомпромиссных усилий NEOM вписывать в природу пространства, которые поддерживают гармоничное экологическое развитие и способствуют творчеству, предлагая при этом роскошные гостиничные услуги.

В соответствии с общим стремлением NEOM к сохранению природы, Сиранна будет дополнять прибрежную зону своими решениями и обеспечивать ее гармоничное развитие. Новость об этом проекте последовала за недавними объявлениями о создании курортов Лея (Leyja) и Эпикон (Epicon), которые также являются объектами экологического туризма, расположенными в Акабском заливе.

О NEOM

NEOM является локомотивом мирового прогресса и воплощением видения того, как может выглядеть новое будущее. Это регион на северо-востоке Саудовской Аравии на побережье Красного моря, который строится с нуля и призван стать живой лабораторией, местом, где предпринимательство проторит путь для нового будущего. Регион станет местом работы и домом для людей, которым не чужды смелые мечты и которые хотят внести свою лепту в строительство образцового места с исключительным качеством жизни, создавая цветущие предприятия и применяя новые подходы в сфере охраны природы.

В NEOM будут построены тесно связанные транспортной сетью "умные" города, порты и промышленные зоны, исследовательские центры, спортивные и развлекательные объекты и туристические места. Предприниматели, лидеры бизнеса и компании устремятся в этот инновационный хаб для исследования, обкатки и вывода на промышленный уровень новых технологий и стартапов со сногсшибательной скоростью. Жители NEOM будут разделять мировые ценности, им будет свойственен дух исследования, готовность идти на риск и разнообразие.

Для получения дополнительной информации напишите на адрес электронной почты [email protected] или посетите www.neom.com и www.neom.com/en-us/newsroom.

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