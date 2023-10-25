NEOM и DSV учредили логистическое совместное предприятие стоимостью 10 млрд долларов США

· Многомиллиардная ведущая логистическая компания будет предоставлять полный спектр наземных, морских и воздушных логистических услуг.

· Партнерство будет ориентировано на логистические услуги, необходимые проекту NEOM, с учетом беспрецедентного спроса, обеспечивающего рост совместного предприятия и создание добавочной стоимости для местной экономики за счет услуг и рабочих мест.

· Совместное предприятие будет подталкивать инновации, используя существующие разработки НИОКР и дополнительно развивая коммерциализацию новых решений и технологий.

НЕОМ, Королевство Саудовская Аравия, 25 октября 2023 г. /PRNewswire/ -- Компании NEOM и DSV объявили о создании логистического совместного предприятия стоимостью 10 млрд долларов США для поддержки развития амбициозных проектов, формирующихся на территории НЕОМ, Саудовская Аравия. Партнерство будет сосредоточено в предстоящие годы на предоставлении логистических услуг для проекта NEOM.

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В рамках соглашения совместное предприятие будет обеспечивать комплексное управление цепочками поставок, разработки и инвестиции в транспортные и логистические активы и инфраструктуру, а также транспорт и доставку товаров и материалов на территории НЕОМ.

Компании NEOM будет принадлежать 51 % совместного предприятия, а компании DSV — остальные 49 %.

Компания NEOM прогнозирует беспрецедентный спрос на услуги строительной логистики в период до 31 декабря 2031 года, а также устойчивый рост рынка логистики, не связанной со строительством, после этой даты. Помимо влияния на сферу логистики, совместное предприятие должно способствовать росту экономики Саудовской Аравии за счет развития инфраструктуры и создания более чем 20 000 рабочих мест.

Надми Аль-Наср (Nadhmi Al-Nasr), генеральный директор компании NEOM, сказал: «Это партнерство не только показывает реальность проекта NEOM и его перспективу, но также уровень уверенности частного сектора, присоединяющегося к нам на этом пути. Прогнозируемый спрос на услуги связанной и не связанной со строительством логистики сделает проект NEOM одним из крупнейших клиентов в мире, а это партнерство позволит компании NEOM извлечь выгоду из указанного спроса. Работая вместе с одной из ведущих мировых логистических компаний, совместное предприятие с DSV будет строиться на основе опыта, экспертных знаний и ноу-хау для стимулирования инноваций и обеспечения устойчивости на всех этапах логистической цепочки создания ценности. Экономическая выгода этого партнерства не только выразится в создании десятков тысяч рабочих мест, но и обеспечит возможность роста для расширения доли местного и регионального рынка. Это живой пример программы "Видение Саудовской Аравии 2030" в действии, способствующий созданию рабочих мест и строительству устремленной в будущее экономики».

Дженс Бйорн Андерсен (Jens Bjørn Andersen), генеральный директор Группы, DSV, сказал: «NEOM является одним из самых крупных и сложных проектов в мире. Он открывает для компании DSV уникальную возможность поддержать проект, находящийся на переднем крае инноваций, технологий и цифровой трансформации. Компания DSV уже занимает прочное положение в Саудовской Аравии, и этот проект является для нас возможностью значительного роста в регионе, поэтому мы с нетерпением ждем совместной работы с NEOM Company и применения наших логистических возможностей».

Компании NEOM и DSV привержены стимулированию инноваций и выделят долю дохода совместного предприятия на поддержку разработки революционных технологий и коммерциализации новых устойчивых логистических решений следующего поколения. Наше видение распространяется дальше в форме создания специализированного центра инноваций на территории проекта NEOM.

Это новое совместное предприятие станет существенной вехой, демонстрирующей приверженность компании NEOM революционному развитию сектора логистики в Саудовской Аравии, она открывает путь передовым устойчивым логистическим решениям, отмечая новую главу в реализации программы "Видение Саудовской Аравии 2030".

О компании NEOM

Проект NEOM является акселератором прогресса человечества и перспективой нового будущего, каким оно может быть. Это регион в северо-восточной части Саудовской Аравии на берегу Красного моря, который застраивается с нуля как живая лаборатория — место, где предпринимательство наметит курс достижения этого нового будущего. Он станет пунктом назначения и домом для людей с большими мечтами, которые хотят принять участие в строительстве новой модели для исключительного качества жизни, создания процветающих предприятий и нового взгляда на сохранение природной среды.

Проект NEOM будет включать в себя гиперподключенные, когнитивные города, порты и зоны предпринимательства, исследовательские центры, спортивные и развлекательные сооружения, а также туристические объекты. Как хаб для инноваций, он привлечет предпринимателей, бизнес-лидеров и компании, которые будут проводить исследования, взращивать и коммерциализировать новые технологии и предприятия с применением новых революционных методов. Жители проекта NEOM станут воплощением международных моральных принципов и примут культуру исследования, рисков и многообразия. За дополнительной информацией обращайтесь по электронной почте [email protected] или посетите веб-сайты www.neom.com и www.neom.com/en-us/newsroom .

О компании DSV — глобальный транспорт и логистика

Компания DSV поддерживает работу цепочек поставок в постоянно меняющемся мире. Мы предлагаем решения для цепочек поставок и управляем ими, обслуживая тысячи компаний каждый день, — от малых семейных предприятий до крупных глобальных корпораций. Мы отличаемся глобальным охватом, но локальным присутствием и близостью к нашим клиентам. Более 75 000 сотрудников в более чем 80 странах работают с огромным энтузиазмом, чтобы обеспечить клиентам замечательные впечатления и качественные услуги. Мы стремимся быть лидерами в достижении более устойчивого будущего для нашей отрасли и привержены торговле на естественных условиях.

Компания DSV — это динамичная организация, которая поощряет инклюзивность и многообразие. Мы ведем свой бизнес честно, уважая разные культуры, достоинство и права людей. Дополнительную информацию смотрите на веб-сайте www.dsv.com.

Этот материал распространяется компанией Teneo Strategy LLC от имени NEOM Company. Дополнительная информация доступна в Министерстве юстиции, г. Вашингтон, округ Колумбия, США.

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SOURCE NEOM Corporate