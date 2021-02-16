Нома: легенды африканского футбола призывают к сбору средств для спасения «детей без лиц»
16 февр, 2021, 06:00 GMT
ПАРИЖ, 16 февраля 2021 г. /PRNewswire/ -- Ежегодно нома поражает более 140 тысяч детей, однако это заболевание мало известно широкому кругу общественности. Название болезни, разрушающей лицо и приводящей к смерти ребенка в 90% случаев, произошло от греческого слова nomein, означающего «пожирать». Для борьбы с этим злом бывший футболист Роже Милла (Roger Milla) в 2019 году учредил ассоциацию Noma Fund. Сегодня он вместе с другими всемирно известными футболистами, в числе которых Жозеф-Антуан Белл (Joseph-Antoine Bell), Франсуа Омам-Бийик (François Omam-Biyik), Патрик Мбома (Patrick Mboma), Ригобер Сонг (Rigobert Song) и Жак Сонго'о (Jacques Songo'o), обращается с призывом ко всему миру о сборе пожертвований для спасения тех, кого называют «детьми без лиц».
С мультимедийным пресс-релизом можно ознакомиться по ссылке: https://www.multivu.com/players/uk/8850051-noma-medical-crisis-african-football-legends-launch-appeal/.
Искоренение номы к 2030 году
В рамках проекта под названием Action Against Noma 2021-2030 («Программа действий по борьбе с номой на период 2021-2030»), официально запущенного 20 ноября, Роже Милла призывает людей по всему миру принять участие в крупной кампании по сбору средств. Его цель заключается в финансировании плана действий, ориентированного на полное искоренение номы к 2030 году путем реализации политики повышения осведомленности, профилактики и лечения в наиболее пострадавших регионах.
В частности, эти средства будут использованы для строительства региональной референтной больницы в Яунде, а также центров медицинского обслуживания и первой помощи в десяти африканских странах, участвующих в осуществлении данного проекта: Камеруне, Кот-д'Ивуаре, ЦАР, Экваториальной Гвинее, Либерии, Нигерии, Того, Демократической Республике Конго, Сенегале и Чаде.
20 евро = оказание помощи одному ребенку
Важен любой взнос с целью содействия Роже Милла в реализации проекта по борьбе с номой — на сайте фонда принимаются пожертвования в размере от 5 евро. Платежи, осуществляемые с использованием платформы PayPal, специализирующейся на сборе средств для НПО и международных ассоциаций, абсолютно прозрачны и безопасны.
«Каждый человек может сделать свой посильный вклад, — подчеркивает Роже Милла. — Положение детей, пораженных номой, выглядит еще более ужасающе на фоне того, что из этой ситуации есть вполне доступный выход. Нома вылечивается простым и относительно недорогим лекарственным средством. Но для людей, находящихся в состоянии крайней нищеты и страдающих от этой болезни, оно совершенно недоступно».
Например, 20 евро достаточно для того, чтобы полностью провести курс лечения одного ребенка (антибиотики, витамины и дезинфицирующий ополаскиватель для полости рта) сразу после появления первых симптомов и до начала молниеносного развития заболевания.
В Африке создается специализированная больница для бесплатного лечения детей
При отсутствии профилактики и доступа к надлежащей медицинской помощи единственным шансом на спасение этих детей является направление в специализированную больницу. На сегодняшний день редкие случаи излечения происходят благодаря переводу в европейские больницы, что требует непомерных расходов. «В 2019 году такой возможностью смогли воспользоваться только восемь детей», — с сожалением констатирует Роже Милла.
Референтная больница, открытие которой ожидается в первом квартале 2022 года, будет оказывать полноценную и бесплатную хирургическую помощь, а также услуги по восстановлению лица и реабилитации для больных номой со всей Африки. Под ее строительство выделен земельный участок вблизи международного аэропорта Яунде-Нсималан, предоставленный камерунским государством.
«ВОЗ, а также Международная федерация NoNoma и фонд Winds of Hope («Ветра надежды») также заверили нас в своей поддержке», — сообщил Роже Милла.
Информация о Noma Fund
Noma Fund — ассоциация, деятельность которой направлена на борьбу с «лицом бедности».
Целью ассоциации Noma Fund, основанной в январе 2019 года в Париже, является полное искоренение номы — болезни, называемой также «лицом бедности». Для ее достижения ассоциация планирует провести специализированные мероприятия в десяти странах Африки: Камеруне, Кот-д'Ивуаре, ЦАР, Экваториальной Гвинее, Либерии, Нигерии, Того, Демократической Республике Конго, Сенегале и Чаде.
Первый этап плана действий под названием Acting Against Noma 2021-2030 предусматривает повышение осведомленности, направленное на доведение информации об этом заболевании до населения и людей, отвечающих за принятие решений по всему миру. Второй этап будет посвящен профилактике. В него входит проведение скрининговых кампаний в школах и среди семей, находящихся в районах с высоким уровнем заболеваемости. Наконец, третьим этапом плана является строительство референтной больницы в Яунде, которая будет оказывать специализированную помощь больным номой. В то же время в 10 странах-участницах проекта будут построены пункты первичного приема и центры социальной реинтеграции.
Информация о Роже Милла
Роже Милла, признанный лучшим африканским футболистом за последние 50 лет, оставил заметный след в памяти целого поколения.
Сегодня он посвящает свою жизнь активной гуманитарной деятельности. Будучи президентом фонда Cœur d'Afrique («Сердце Африки»), в 2018 году он узнал о проблемах, связанных с заболеванием номой. Год спустя, в 2019-м, он вместе с другими знаменитыми футболистами основал ассоциацию Noma Fund.
Видео — https://www.youtube.com/watch?v=JExMz3ctLXc&feature=emb_logo
Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1433203/Association_Noma_Fund.jpg
Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/1433202/Noma_Fund_Logo.jpg
Контактная информация:
Roger Milla (Роже Милла)
[email protected]
+33 (0)1 87 66 67 45
Сопутствующие ссылки
SOURCE Association Noma Fund