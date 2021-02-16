Нома: легенды африканского футбола призывают к сбору средств для спасения «детей без лиц»

Искоренение номы к 2030 году

В рамках проекта под названием Action Against Noma 2021-2030 («Программа действий по борьбе с номой на период 2021-2030»), официально запущенного 20 ноября, Роже Милла призывает людей по всему миру принять участие в крупной кампании по сбору средств. Его цель заключается в финансировании плана действий, ориентированного на полное искоренение номы к 2030 году путем реализации политики повышения осведомленности, профилактики и лечения в наиболее пострадавших регионах.

В частности, эти средства будут использованы для строительства региональной референтной больницы в Яунде, а также центров медицинского обслуживания и первой помощи в десяти африканских странах, участвующих в осуществлении данного проекта: Камеруне, Кот-д'Ивуаре, ЦАР, Экваториальной Гвинее, Либерии, Нигерии, Того, Демократической Республике Конго, Сенегале и Чаде.

20 евро = оказание помощи одному ребенку

Важен любой взнос с целью содействия Роже Милла в реализации проекта по борьбе с номой — на сайте фонда принимаются пожертвования в размере от 5 евро. Платежи, осуществляемые с использованием платформы PayPal, специализирующейся на сборе средств для НПО и международных ассоциаций, абсолютно прозрачны и безопасны.

«Каждый человек может сделать свой посильный вклад, — подчеркивает Роже Милла. — Положение детей, пораженных номой, выглядит еще более ужасающе на фоне того, что из этой ситуации есть вполне доступный выход. Нома вылечивается простым и относительно недорогим лекарственным средством. Но для людей, находящихся в состоянии крайней нищеты и страдающих от этой болезни, оно совершенно недоступно».

Например, 20 евро достаточно для того, чтобы полностью провести курс лечения одного ребенка (антибиотики, витамины и дезинфицирующий ополаскиватель для полости рта) сразу после появления первых симптомов и до начала молниеносного развития заболевания.

В Африке создается специализированная больница для бесплатного лечения детей

При отсутствии профилактики и доступа к надлежащей медицинской помощи единственным шансом на спасение этих детей является направление в специализированную больницу. На сегодняшний день редкие случаи излечения происходят благодаря переводу в европейские больницы, что требует непомерных расходов. «В 2019 году такой возможностью смогли воспользоваться только восемь детей», — с сожалением констатирует Роже Милла.

Референтная больница, открытие которой ожидается в первом квартале 2022 года, будет оказывать полноценную и бесплатную хирургическую помощь, а также услуги по восстановлению лица и реабилитации для больных номой со всей Африки. Под ее строительство выделен земельный участок вблизи международного аэропорта Яунде-Нсималан, предоставленный камерунским государством.

«ВОЗ, а также Международная федерация NoNoma и фонд Winds of Hope («Ветра надежды») также заверили нас в своей поддержке», — сообщил Роже Милла.

Информация о Noma Fund

Noma Fund — ассоциация, деятельность которой направлена на борьбу с «лицом бедности».

Целью ассоциации Noma Fund, основанной в январе 2019 года в Париже, является полное искоренение номы — болезни, называемой также «лицом бедности». Для ее достижения ассоциация планирует провести специализированные мероприятия в десяти странах Африки: Камеруне, Кот-д'Ивуаре, ЦАР, Экваториальной Гвинее, Либерии, Нигерии, Того, Демократической Республике Конго, Сенегале и Чаде.

Первый этап плана действий под названием Acting Against Noma 2021-2030 предусматривает повышение осведомленности, направленное на доведение информации об этом заболевании до населения и людей, отвечающих за принятие решений по всему миру. Второй этап будет посвящен профилактике. В него входит проведение скрининговых кампаний в школах и среди семей, находящихся в районах с высоким уровнем заболеваемости. Наконец, третьим этапом плана является строительство референтной больницы в Яунде, которая будет оказывать специализированную помощь больным номой. В то же время в 10 странах-участницах проекта будут построены пункты первичного приема и центры социальной реинтеграции.

Информация о Роже Милла

Роже Милла, признанный лучшим африканским футболистом за последние 50 лет, оставил заметный след в памяти целого поколения.

Сегодня он посвящает свою жизнь активной гуманитарной деятельности. Будучи президентом фонда Cœur d'Afrique («Сердце Африки»), в 2018 году он узнал о проблемах, связанных с заболеванием номой. Год спустя, в 2019-м, он вместе с другими знаменитыми футболистами основал ассоциацию Noma Fund.

Видео — https://www.youtube.com/watch?v=JExMz3ctLXc&feature=emb_logo

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1433203/Association_Noma_Fund.jpg

Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/1433202/Noma_Fund_Logo.jpg

Контактная информация:

Roger Milla (Роже Милла)

[email protected]

+33 (0)1 87 66 67 45

Сопутствующие ссылки

https://noma-fund.org



SOURCE Association Noma Fund