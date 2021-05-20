Новая энергетическая система в дельте реки Янцзы и сокращение выбросов парниковых газов

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State Grid Jiangsu Electric Power Company

20 мая, 2021, 21:11 BST

Узнайте о строительстве новой электроэнергетической системы в дельте реки Янцзы и ознакомьтесь с деятельностью Китая по сокращению выбросов парниковых газов и углеродных выбросов

НАНКИН (Китай), 20 мая 2021 г. /PRNewswire/ -- «Низкоуглеродное развитие сопряжено с будущим человечества» — это стало глобальным консенсусом. Для выполнения целей по достижению пика углеродных выбросов и углеродной нейтральности наиболее важной задачей является реализация программы преобразования энергетической системы в низкоуглеродную. В мае 2021 года электроэнергетическая компания Jiangsu, входящая в состав Государственной электросетевой корпорации Китая (State Grid Jiangsu Electric Power Company), и информационное агентство Синьхуа совместно запустили новостной проект, предусматривающий прямую трансляцию движения автомобилей и транспортных средств, работающих на новых типах энергоносителей, вдоль высоковольтной линии Хуайнань-Нанкин-Шанхай, являющейся важным каналом электропередачи в Китае. По данным State Grid Jiangsu Electric Power Company, они посетили новую электроэнергетическую систему, основным элементом которой являются новые типы энергоносителей, чтобы рассказать о практике экологически чистого и низкоуглеродного развития в дельте реки Янцзы и гармоничном сосуществовании человека и природы.

Discover the development of the new power system in the Yangtze River Delta, explore China's actions in green and carbon reduction
Discover the development of the new power system in the Yangtze River Delta, explore China's actions in green and carbon reduction

На протяжении всего пути в новостном сюжете демонстрировались изменения в процессах производства и потребления энергии. В городе Хуайнане провинции Аньхой эта акция раскрывает суть процесса развития высоковольтных электрических сетей в Китае и тайну о фундаментальной основе великой державы; в районе Цзиньху города Хуайаня провинции Цзянсу новая модель фотогальванического производства электроэнергии под названием "Fishery — solar complementation" («Рыбоводство в дополнение к солнцу») позволила значительно повысить коэффициент использования ресурсов и эффективно улучшить состояние местной окружающей среды; в уезде Жудун городского округа Наньтун на береговой линии возвышается группа океанских гигантов первой в Китае морской ветроэлектростанции мирового класса, обеспечивающей экологически чистой энергией миллионы семей и предприятий; в районе Чунмин города Шанхая — будущем экологическом острове углеродной нейтральности мирового класса — по всей территории курсируют экологически чистые автобусы, а во всех филиалах China Flower Expo используется фотоэлектрический метод генерации энергии. Энергетическая и культурная экосистема острова способствует тому, что «зеленый» ландшафт подкрепляет первозданную красоту природы; древний город Тонли в Сючжоу превратился в модель города новой энергетики, «здания с возобновляемыми источниками энергии», «дороги с аккумуляторными хранилищами» и «взаимодополняющее сочетание ветровой, солнечной и батарейной энергии», где далекое прошлое чудесным образом встречается с будущим.

Региональные пилотные проекты являются важным шагом на пути Китая к достижению пика углеродных выбросов и углеродной нейтральности. Продолжая служить двигателем китайского экономического роста, стратегия региональной интеграции также возглавит процесс перехода страны к безуглеродному будущему и станет моделью экологически безопасного национального развития.

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SOURCE State Grid Jiangsu Electric Power Company

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