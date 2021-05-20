Новая энергетическая система в дельте реки Янцзы и сокращение выбросов парниковых газов

Узнайте о строительстве новой электроэнергетической системы в дельте реки Янцзы и ознакомьтесь с деятельностью Китая по сокращению выбросов парниковых газов и углеродных выбросов

НАНКИН (Китай), 20 мая 2021 г. /PRNewswire/ -- «Низкоуглеродное развитие сопряжено с будущим человечества» — это стало глобальным консенсусом. Для выполнения целей по достижению пика углеродных выбросов и углеродной нейтральности наиболее важной задачей является реализация программы преобразования энергетической системы в низкоуглеродную. В мае 2021 года электроэнергетическая компания Jiangsu, входящая в состав Государственной электросетевой корпорации Китая (State Grid Jiangsu Electric Power Company), и информационное агентство Синьхуа совместно запустили новостной проект, предусматривающий прямую трансляцию движения автомобилей и транспортных средств, работающих на новых типах энергоносителей, вдоль высоковольтной линии Хуайнань-Нанкин-Шанхай, являющейся важным каналом электропередачи в Китае. По данным State Grid Jiangsu Electric Power Company, они посетили новую электроэнергетическую систему, основным элементом которой являются новые типы энергоносителей, чтобы рассказать о практике экологически чистого и низкоуглеродного развития в дельте реки Янцзы и гармоничном сосуществовании человека и природы.