Новая энергетическая система в дельте реки Янцзы и сокращение выбросов парниковых газов
20 мая, 2021, 21:11 BST
Узнайте о строительстве новой электроэнергетической системы в дельте реки Янцзы и ознакомьтесь с деятельностью Китая по сокращению выбросов парниковых газов и углеродных выбросов
НАНКИН (Китай), 20 мая 2021 г. /PRNewswire/ -- «Низкоуглеродное развитие сопряжено с будущим человечества» — это стало глобальным консенсусом. Для выполнения целей по достижению пика углеродных выбросов и углеродной нейтральности наиболее важной задачей является реализация программы преобразования энергетической системы в низкоуглеродную. В мае 2021 года электроэнергетическая компания Jiangsu, входящая в состав Государственной электросетевой корпорации Китая (State Grid Jiangsu Electric Power Company), и информационное агентство Синьхуа совместно запустили новостной проект, предусматривающий прямую трансляцию движения автомобилей и транспортных средств, работающих на новых типах энергоносителей, вдоль высоковольтной линии Хуайнань-Нанкин-Шанхай, являющейся важным каналом электропередачи в Китае. По данным State Grid Jiangsu Electric Power Company, они посетили новую электроэнергетическую систему, основным элементом которой являются новые типы энергоносителей, чтобы рассказать о практике экологически чистого и низкоуглеродного развития в дельте реки Янцзы и гармоничном сосуществовании человека и природы.
На протяжении всего пути в новостном сюжете демонстрировались изменения в процессах производства и потребления энергии. В городе Хуайнане провинции Аньхой эта акция раскрывает суть процесса развития высоковольтных электрических сетей в Китае и тайну о фундаментальной основе великой державы; в районе Цзиньху города Хуайаня провинции Цзянсу новая модель фотогальванического производства электроэнергии под названием "Fishery — solar complementation" («Рыбоводство в дополнение к солнцу») позволила значительно повысить коэффициент использования ресурсов и эффективно улучшить состояние местной окружающей среды; в уезде Жудун городского округа Наньтун на береговой линии возвышается группа океанских гигантов первой в Китае морской ветроэлектростанции мирового класса, обеспечивающей экологически чистой энергией миллионы семей и предприятий; в районе Чунмин города Шанхая — будущем экологическом острове углеродной нейтральности мирового класса — по всей территории курсируют экологически чистые автобусы, а во всех филиалах China Flower Expo используется фотоэлектрический метод генерации энергии. Энергетическая и культурная экосистема острова способствует тому, что «зеленый» ландшафт подкрепляет первозданную красоту природы; древний город Тонли в Сючжоу превратился в модель города новой энергетики, «здания с возобновляемыми источниками энергии», «дороги с аккумуляторными хранилищами» и «взаимодополняющее сочетание ветровой, солнечной и батарейной энергии», где далекое прошлое чудесным образом встречается с будущим.
Региональные пилотные проекты являются важным шагом на пути Китая к достижению пика углеродных выбросов и углеродной нейтральности. Продолжая служить двигателем китайского экономического роста, стратегия региональной интеграции также возглавит процесс перехода страны к безуглеродному будущему и станет моделью экологически безопасного национального развития.
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Подпись: Узнайте о строительстве новой электроэнергетической системы в дельте реки Янцзы и ознакомьтесь с деятельностью Китая по сокращению выбросов парниковых газов и углеродных выбросов
Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1514971/Low_carbon_development.jpg
SOURCE State Grid Jiangsu Electric Power Company
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