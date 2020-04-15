Новое реалити-шоу на канале CCTV.com приглашает зрителей поприветствовать жизнь

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CCTV.com

15 апр, 2020, 18:59 BST

ПЕКИН (BEIJING), 15 апреля 2020 г. /PRNewswire/ -- Каждый человек должен посвящать треть своего времени получению удовольствия от жизни. Новое шоу "Say Hello to Life" на CCTV.com посвящено жизни молодых китайцев. Вместе с ними зрители отправятся в увлекательное и вдохновляющее путешествие, полное музыки, кулинарных открытий, уникальных впечатлений и новых встреч в поиске смысла жизни.

New CCTV.com Variety Show Invites Audience to Say Hello to Life.
New CCTV.com Variety Show Invites Audience to Say Hello to Life.

"Наше новое шоу приглашает зрителей исследовать внутренний мир представителей нового поколения, заглянуть в глубину молодых сердец и умов, прислушаться к голосу молодых людей, изучающих яркий и переменчивый мир, вдохновляющий их на новые свершения во благо светлого будущего", - прокомментировал креативный директор программы Сю Хаоюань (Haoyuan Xu).

Шоу, продюсером, режиссером и ведущим которого выступает Нигмат (Negmat) - знаменитый телеведущий уйгурского происхождения, завоевавший себе популярность среди китайской аудитории как участник программ SuperStar DingDong и Sing My Song. В каждом эпизоде его соведущими выступают Ли Дун (Li Dong) и Сунь Ичжоу (Yizhou Sun). Вместе, они перенесут зрителей по ту сторону экрана в четыре китайских мегаполиса в поисках философии жизни, ценностей и смысла путешествий.

От погони за заветной мечтой до борьбы со сложностями повседневной жизни: команда шоу Say Hello to Life стремится озвучить один четкий "месседж": "Жизнь похожа на непрерывный процесс покорения горных вершин. Однако вид сверху захватывает дух". Под усиливающимся гнетом социальной ответственности, сопряженной с процессом взросления, молодежь фактически забыла, как и где искать удовольствие от жизни.  Сегодняшним молодым людям довольно сложно поддерживать здоровый дух в здоровом теле. В одном из эпизодов под названием "К бою, новая молодежь!" авторы шоу анализируют факторы давления со стороны стрессовой социальной среды и риск развития психических отклонений, предоставляя рекомендации относительно сохранения оптимального баланса между работой и личной жизнью.

Современной молодежи хорошо знакомы ощущения растерянности и одиночества.  Пятый эпизод шоу посвящен теме "исцеления" новым приключением, предоставляя зрителям возможность погрузиться в мир лирической поэзии и неспешных, успокаивающих диалогов на фоне потрясающих пейзажей.

Новые эпизоды шоу Say Hello to Life выходят еженедельно на канале CCTV 3 и CCTV.com.

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О канале CCTV.com 

CCTV.com - официальная Интернет-платформа компании China Media Group, где в круглосуточном режиме публикуются актуальные новости из Китая и всего мира. Платформа предоставляет доступ к прямым трансляциям и видео по запросу, телевизионным программам и архивам материалов на китайском, английском и языках этнических меньшинств КНР с возможностью поиска.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1155536/CCTV_Show.jpg

SOURCE CCTV.com

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Новое реалити-шоу на канале CCTV.com приглашает зрителей поприветствовать жизнь

Информация предоставлена

CCTV.com

15 апр, 2020, 18:59 BST