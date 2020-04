Новое реалити-шоу на канале CCTV.com приглашает зрителей поприветствовать жизнь

Шоу, продюсером, режиссером и ведущим которого выступает Нигмат (Negmat) - знаменитый телеведущий уйгурского происхождения, завоевавший себе популярность среди китайской аудитории как участник программ SuperStar DingDong и Sing My Song. В каждом эпизоде его соведущими выступают Ли Дун (Li Dong) и Сунь Ичжоу (Yizhou Sun). Вместе, они перенесут зрителей по ту сторону экрана в четыре китайских мегаполиса в поисках философии жизни, ценностей и смысла путешествий.

От погони за заветной мечтой до борьбы со сложностями повседневной жизни: команда шоу Say Hello to Life стремится озвучить один четкий "месседж": "Жизнь похожа на непрерывный процесс покорения горных вершин. Однако вид сверху захватывает дух". Под усиливающимся гнетом социальной ответственности, сопряженной с процессом взросления, молодежь фактически забыла, как и где искать удовольствие от жизни. Сегодняшним молодым людям довольно сложно поддерживать здоровый дух в здоровом теле. В одном из эпизодов под названием "К бою, новая молодежь!" авторы шоу анализируют факторы давления со стороны стрессовой социальной среды и риск развития психических отклонений, предоставляя рекомендации относительно сохранения оптимального баланса между работой и личной жизнью.

Современной молодежи хорошо знакомы ощущения растерянности и одиночества. Пятый эпизод шоу посвящен теме "исцеления" новым приключением, предоставляя зрителям возможность погрузиться в мир лирической поэзии и неспешных, успокаивающих диалогов на фоне потрясающих пейзажей.

Новые эпизоды шоу Say Hello to Life выходят еженедельно на канале CCTV 3 и CCTV.com.

Для получения более подробной информации посетите веб-сайт:

https://www.facebook.com/cctvcom/

О канале CCTV.com

CCTV.com - официальная Интернет-платформа компании China Media Group, где в круглосуточном режиме публикуются актуальные новости из Китая и всего мира. Платформа предоставляет доступ к прямым трансляциям и видео по запросу, телевизионным программам и архивам материалов на китайском, английском и языках этнических меньшинств КНР с возможностью поиска.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1155536/CCTV_Show.jpg

SOURCE CCTV.com