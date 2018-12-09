Новой «Мисс мира» стала мексиканка Ванесса Понсе

САНЬЯ (SANYA), Китай, 9 декабря 2018 г. /PRNewswire/ -- 26-летняя «Мисс Мексика» Ванесса Понсе де Леон (Vanessa Ponce de león) стала победительницей конкурса «Мисс мира-2018», состоявшегося на территории Sanya City Arena в китайской Санье 8 декабря 2018 года.

«Мисс Таиланд» Николен Пичапа Лимснукан (Nicolene Pichapa Limsnukan) стала вице-мисс, а третье место заняла «Мисс Уганда» Куиин Абенакуо (Quiin Abenakyo).

«Мне не верится, это просто невероятно.... На мой взгляд, все девочки заслуживают короны. И для меня большая честь принять ее от имени всех участниц конкурса. За то время, что у меня есть, я постараюсь сделать как можно больше. От всей души благодарю вас!», - поделилась Ванесса радостью от победы за кулисами конкурса.

Новая «Мисс мира» имеет диплом специалиста по международному бизнесу и в данный момент занимает должность в совете директоров реабилитационного центра для девушек и волонтеров организации «Migrantes en el Camino». Ванесса является представителем Национального института молодежи, а также работает моделью и ведущей различных мероприятий. Она профессионально занимается подводным плаванием с аквалангом, увлекается волейболом, рисованием и алтимат фрисби. Ее любимый телесериал – «Аббатство Даунтон». Личный девиз: «Мы все нужны друг другу».

Континентальные королевы «Мисс мира-2018»:

«Мисс мира Европа»: Беларусь

Мисс мира Карибский регион: Ямайка

Мисс мира Америка: Мексика

Мисс мира Африка: Уганда

Мисс мира Азиатско-Тихоокеанский регион: Таиланд

Организаторами конкурса «Мисс мира-2018» выступили Народное правительство Саньи и компания New Silk Road Group.

Курортный город Санья принимает конкурс уже в восьмой раз (финалы главного международного конкурса красоты проходили здесь в 2003, 2004, 2005, 2007, 2010, 2015, 2017 и 2018 гг.). Конкурс «Мисс мира», основанный британцем Эриком Морли (Eric Morley) в 1951 году, является старейшим и крупнейшим в мире конкурсом красоты. Это один из самых широко освещаемых конкурсов красоты - наряду с «Мисс Вселенная» и «Мисс Земля».

SOURCE Sanyalife by Sanya Tourism Development Commission