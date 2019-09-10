Новые аттракционы Central Phuket - крупнейший в Таиланде аквариум AQUARIA Phuket и самый большой в мире подводный ресторан ANDASI, - предлагают своим гостям уникальные впечатления

Исполнительный вице-президент CPN по вопросам маркетинга д-р Наттакит Тангпунсинтана (Nattakit Tangpoonsinthana) отметил: "Сегодня мы празднуем открытие "Aquaria Phuket" - крупнейшего и самого современного аквариума в Таиланде, - а также самого большого в мире подводного ресторана Andasi с первым в Азии подводным баром. Эти два объекта можно с уверенностью назвать завершающими элементами "пазла". Их открытие вносит финальный штрих в Central Phuket и теперь наш торгово-развлекательный центр полностью готов приветствовать туристов из всех уголков земного шара . Уверены, что Aquaria Phuket в самом скором времени станет обязательным пунктом развлекательной программы для гостей нашего острова. Этот сверхсовременный аттракцион подчеркнет статус Пхукета как первоклассного "направления для стильного пляжного отдыха", а также даст новый толчок для экономического роста и развития туристической отрасли всей страны".

Управляющий директор Aquawalk Group Дато Саймон Фунг (Dato' Simon Foong) подчеркнул: "Наша компания вот уже много лет является признанным специалистом развлекательного и образовательного секторов. Мы гордимся участием в создании этого уникального аттракциона. Аквариум площадью свыше 10 000 кв.м на территории Central Phuket Floresta станет не только увлекательным развлечением, но и подарит своим гостям множество новых знаний. Совместно с властями провинции Пхукет и руководством Central Phuket мы открываем этот первоклассный аттракцион в стремлении привлечь сюда туристов из всех уголков земного шара. Мы искренне верим, что сможем внести свой вклад в продвижение Пхукета как передового азиатского туристического направления".

Крупнейший и самый современный в Таиланде аквариум "Aquaria Phuket" вмещает в себя семь миллионов литров воды. На его территории обитают 51 000 особей 300 видов морских животных. Проект аквариума был разработан в концепции "Океан мифов и легенд". Создатели аттракциона вдохновлялись тайской мифологией и культурой - от волшебного леса Химмапан до глубин синего океана. Aquaria Phuket разделен на несколько зон: Мистический лес, гости которого попадут в мир фантастических созданий из тайского фольклора; Речные гиганты - крупнейший в мире искусственный пресноводный водоем, населенный арапаимами, меконгскими скатами, гигантскими шильбовыми сомами и другими обитателями рек и озер; Речные гроты, с игривыми выдрами; Прибрежный рай, где все желающие смогут поближе познакомиться с забавными и милыми пингвинами; Станция "Аквариус" - место познавательных встреч с обитателями аквариума; и Trick Eye Museum - первая в мире художественная галерея, в которой технологии дополненной реальности позволяют "оживлять" предметы искусства и создавать потрясающие панорамы.

Central Phuket - торговый центр мирового класса, спроектированный в концепции "Luxury and Leisure", с бутиками ведущих мировых брендов и уникальными аттракционами: интерактивным этнографическим музеем "Tales of Thailand", где все желающие могут узнать о традиционном быте тайцев, "Tribhum" - первым в мире фантазийным парком 3D-приключений, - а также самым современным в Таиланде аквариумом "Aquaria Phuket", погружающим своих гостей в волшебный и таинственный мир морских глубин. На территории недавно открытого аквариума также работает крупнейший в мире подводный ресторан Andasi с первым в Азии подводным баром.

Для получения более подробной информации обращайтесь:

Г-жа Чонникарн Софонсиринун (Chonnikarn Sophonsirinun), отдел по связям с общественностью, Central Pattana Plc.

E-Mail: sochonnikarn@cpn.co.th

Тел.: +66-86-001-2120

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/972053/Central_Phuket_1.jpg

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SOURCE Central Pattana Public Company Limited (CPN)