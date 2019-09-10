Новые аттракционы Central Phuket - крупнейший в Таиланде аквариум AQUARIA Phuket и самый большой в мире подводный ресторан ANDASI, - предлагают своим гостям уникальные впечатления

Информация предоставлена

Central Pattana Public Company Limited (CPN)

10 сен, 2019, 06:00 BST

ПХУКЕТ (PHUKET), Таиланд, 10 сентября 2019 г. /PRNewswire/ -- Компания Central Pattana plc (CPN), оператор торгово-развлекательного центра Central Phuket, на днях открыла новые аттракционы мирового класса: крупнейший и самый современный в стране аквариум "Aquaria Phuket" и самый большой в мире подводный ресторан высокой кухни "ANDASI" с первым в Азии подводным баром. Andasi будет популярен у путешественников, ищущих уникальных впечатлений. Ресторан подкрепит статус Central Phuket как "роскошного торгового центра с многочисленными возможностями для приятного курортного досуга", безупречного сочетания люксового шопинга и развлечений на любой вкус. Официальное открытие новых аттракционов прошло с особой помпой на фоне прекрасных подводных пейзажей в окружении 51 000 особей 300 видов морских животных. Изюминкой торжественной церемонии стало специальное "Шоу русалок" на территории Central Phuket Floresta.

CENTRAL PHUKET offers the ultimate travel experience at its latest attractions
CENTRAL PHUKET offers the ultimate travel experience at its latest attractions

Исполнительный вице-президент CPN по вопросам маркетинга д-р Наттакит Тангпунсинтана (Nattakit Tangpoonsinthana) отметил: "Сегодня мы празднуем открытие "Aquaria Phuket" - крупнейшего и самого современного аквариума в Таиланде, - а также самого большого в мире подводного ресторана Andasi с первым в Азии подводным баром. Эти два объекта можно с уверенностью назвать завершающими элементами "пазла". Их открытие вносит финальный штрих в Central Phuket и теперь наш торгово-развлекательный центр полностью готов приветствовать туристов из всех уголков земного шара. Уверены, что Aquaria Phuket в самом скором времени станет обязательным пунктом развлекательной программы для гостей нашего острова. Этот сверхсовременный аттракцион подчеркнет статус Пхукета как первоклассного "направления для стильного пляжного отдыха", а также даст новый толчок для экономического роста и развития туристической отрасли всей страны".

Управляющий директор Aquawalk Group Дато Саймон Фунг (Dato' Simon Foong) подчеркнул: "Наша компания вот уже много лет является признанным специалистом развлекательного и образовательного секторов. Мы гордимся участием в создании этого уникального аттракциона. Аквариум площадью свыше 10 000 кв.м на территории Central Phuket Floresta станет не только увлекательным развлечением, но и подарит своим гостям множество новых знаний. Совместно с властями провинции Пхукет и руководством Central Phuket мы открываем этот первоклассный аттракцион в стремлении привлечь сюда туристов из всех уголков земного шара. Мы искренне верим, что сможем внести свой вклад в продвижение Пхукета как передового азиатского туристического направления".

Крупнейший и самый современный в Таиланде аквариум "Aquaria Phuket" вмещает в себя семь миллионов литров воды. На его территории обитают 51 000 особей 300 видов морских животных. Проект аквариума был разработан в концепции "Океан мифов и легенд". Создатели аттракциона вдохновлялись тайской мифологией и культурой - от волшебного леса Химмапан до глубин синего океана. Aquaria Phuket разделен на несколько зон: Мистический лес, гости которого попадут в мир фантастических созданий из тайского фольклора; Речные гиганты - крупнейший в мире искусственный пресноводный водоем, населенный арапаимами, меконгскими скатами, гигантскими шильбовыми сомами и другими обитателями рек и озер; Речные гроты, с игривыми выдрами; Прибрежный рай, где все желающие смогут поближе познакомиться с забавными и милыми пингвинами; Станция "Аквариус" - место познавательных встреч с обитателями аквариума; и Trick Eye Museum - первая в мире художественная галерея, в которой технологии дополненной реальности позволяют "оживлять" предметы искусства и создавать потрясающие панорамы.

Central Phuket - торговый центр мирового класса, спроектированный в концепции "Luxury and Leisure", с бутиками ведущих мировых брендов и уникальными аттракционами: интерактивным этнографическим музеем "Tales of Thailand", где все желающие могут узнать о традиционном быте тайцев,  "Tribhum"  - первым в мире фантазийным парком 3D-приключений, - а также самым современным в Таиланде аквариумом "Aquaria Phuket", погружающим своих гостей в волшебный и таинственный мир морских глубин. На территории недавно открытого аквариума также работает крупнейший в мире подводный ресторан Andasi с первым в Азии подводным баром.

Для получения более подробной информации обращайтесь:
Г-жа Чонникарн Софонсиринун (Chonnikarn Sophonsirinun), отдел по связям с общественностью, Central Pattana Plc.
E-Mail: sochonnikarn@cpn.co.th
Тел.: +66-86-001-2120 

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/972053/Central_Phuket_1.jpg

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SOURCE Central Pattana Public Company Limited (CPN)

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Новые аттракционы Central Phuket - крупнейший в Таиланде аквариум AQUARIA Phuket и самый большой в мире подводный ресторан ANDASI, - предлагают своим гостям уникальные впечатления

Информация предоставлена

Central Pattana Public Company Limited (CPN)

10 сен, 2019, 06:00 BST