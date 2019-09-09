Новые элегантные часы Amazfit GTR - с заботой о вашем здоровье и стиле

Дизайн Amazfit GTR - заметный шаг вперед с точки зрения изящности и мастерства изготовления смарт-часов. Новинка доступна в двух размерах: 47,2 мм и 42,6 мм. Каждый вариант выпускается в нескольких версиях с уникальными характеристиками.

Модель Standard Edition 47,2 мм имеет светло-коричневый ремешок, состоящий из двух частей: с кожаным верхом и силиконовым низом. Подобное решение обеспечивает изделию элегантность и одновременно гарантирует необычайную стойкость к воздействию влаги в процессе тренировок.

Модель размером 47,2 мм также может похвалиться впечатляющим показателем времени работы батареи - до 24 дней на одном заряде. В сегодняшнюю эпоху буквального засилья портативных устройств обширный ресурс аккумулятора становится одним из самых важных факторов при оценке гаджетов. Именно поэтому создатели Amazfit GTR оснастили свое детище столь завидной батареей.

Интерфейс новинки оптимизирован под параметры увеличенного дисплея, благодаря чему пиктограммы и сообщения стали разборчивее, а дизайн лишь приобрел еще более утонченные классические формы.

Разработчики позаботились о каждой детали, создав идеальное устройство, воплощающее в себе качество, элегантность и функциональность. Наша повседневная жизнь наполнена важными событиями, мероприятиями и непредвиденными ситуациями, встречать которые мы должны во всеоружии. Портативные устройства и электронные аксессуары не только предоставляют нам инструменты для повышения эффективности, но и выражают наш уникальный стиль и индивидуальность.

Фитнес и здоровье

Amazfit GTR оснащен пульсометром Biotracker™ PPG и обеспечивает пользователям доступ к таким важным показателям здоровья, как непрерывный круглосуточный подсчет частоты сердечных сокращений, мониторинг сна и напоминания о необходимости сменить активность. Круглосуточный контроль частоты сердцебиения помогает следить за здоровым состоянием сердца на протяжении всего дня и в ходе разнообразных активностей. И на часах, и в специальном приложении данные отображаются в удобных и простых показателях количества ударов в минуту. С помощью приложения пользователь может настраивать классификацию ЧСС и получать предупреждающий сигнал в случае, если показатель выходит за пределы заданной нормы. Все данные сохраняются с возможностью последующего просмотра через приложение и могут быть предоставлены медицинскому специалисту для дальнейшего анализа.

Благодаря 6-осевому датчику ускорения, Amazfit GTR становится идеальным компаньоном для занятий спортом и тренировок в спортзале. Часы оснащены 12 различными спортивными режимами, включая несколько вариантов для бега, велотренировок, плавания и других широко распространенных видов физических нагрузок, среди которых - альпинизм, бег по пересеченной местности и фитнес-тренировки. По окончании упражнений на дисплее часов отображаются все данные, включая расстояние, скорость, изменения в частоте сердцебиения, продолжительность одиночного заплыва и т.д. Любители спорта на открытом воздухе особенно оценят большой ресурс батареи в походах и дальних забегах, а также систему двойного геопозиционирования GPS+GLONASS, обеспечивающую высокую точность определения маршрута.

Доступность

В скором времени новинку появится в продаже в российских магазинах «Связной», «Мегафон», «Ситилинк» и Tmall.

О компании Huami

Компания Huami специализируется на разработке и производстве умной носимой электроники - смарт-часов, браслетов и других продуктов для контроля за состоянием здоровья и поддержания хорошей физической формы. В ассортименте разработчика представлены весы, анализаторы содержания жировых отложений, предметы одежды и т.д.

В начале 2015 года Huami представила собственный бренд Amazfit и первый продукт в линейке - одноименный фитнес-браслет.

За первым продуктом последовала вторая "порция" устройств, в которую вошли первые смарт-часы, еще несколько фитнес-браслетов и ряд других изделий. Со временем команде Amazfit удалось сформировать комплексную линейку портативных электронных устройств для контроля за состоянием здоровья и физической формой.

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