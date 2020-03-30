Новые кабельные розетки STRADA Whisper от TE Connectivity для высокоскоростной передачи данных

Кабельные розетки STRADA Whisper от ТЕ способствуют поддержания оптимальной целостности сигнала на высоких частотах. Они также позволяют экономить пространство на печатной плате, что имеет крайне важное значение для архитектур с плотным расположением оборудования. Кабельный розетки STRADA Whisper совместимы с широким спектром соединителей от TE Connectivity таких как backplane, mid-board, а также соединителями ввода-вывода (I/O), включая SFP, QSFP, QSFP-DD, Sliver и OSFP (а также, по запросу, нестандартные кабельные сборки), что обеспечивает системным архитекторам дополнительную гибкость при проектировании современного коммуникационного оборудования для удовлетворения потребностей рынка.

"Команда TE стремится быть в числе лидеров, обеспечивающих скорость передачи данных следующего поколения с помощью наших соединителей и кабельных сборок, - отметил менеджер по продукции подразделения коммуникационных решений TE Connectivity Дин Хармон (Dean Harmon). - Наши кабельные розетки STRADA Whisper позволяют гарантировать превосходную целостность сигнала на высоких частотах, упрощая процессы проектирования оборудования для ЦОД нового поколения".

Узнать больше о кабельных разъемах STRADA Whisper от ТЕ Connectivity можно здесь.

О компании TE Connectivity

TE Connectivity - глобальный лидер отраслевых технологий с оборотом в 13 млрд долл. США, создающий безопасное, стабильное, эффективное и подключаемое будущее. Широкий спектр решений для подключения и датчиков, проверенных в самых суровых условиях эксплуатации, обеспечивает прогресс в области транспорта, промышленного применения, медицинских технологий, энергетики, передачи данных и автоматизации технологических процессов. Располагая штатом из почти 80 000 сотрудников, в числе которых более 8 000 инженеров, и сотрудничая с клиентами в 150 странах мира, TE твердо верит, что КАЖДОЕ СОЕДИНЕНИЕ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ. Узнайте больше на веб-сайте www.te.com, а также в LinkedIn, Facebook, WeChat и Twitter.

Sliver, STRADA Whisper, TE Connectivity, TE, TE Сonnectivity (логотип) и КАЖДОЕ СОЕДИНЕНИЕ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ - торговые марки, принадлежащие или используемые группой компаний TE Connectivity Ltd. по лицензии. Другие логотипы, продукты и/или названия компаний могут являться торговыми марками своих владельцев.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1135720/STRADA_Whisper_cable.jpg

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SOURCE TE Connectivity