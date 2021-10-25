Новые «приколы» дополненной реальности для Хэллоуина от Papa John's

Papa John's идет в атаку с фактором «устрашения»: в этот Хэллоуин весь мир увидит новые приколы из дополненной реальности

МИЛТОН-КИНС (Англия), 25 октября 2021 г. /PRNewswire/ -- В предстоящий Хэллоуин Papa John's «угостит» своих клиентов новыми приколами с использованием дополненной реальности, снова обратившись к своей успешной кампании Jack, гвоздем которой является пицца в форме легендарного Джека-Фонаря и серия пародий на фильмы ужасов 80-х годов.

Новый фильтр дополненной реальности из Instagram, впервые используемый в Papa John's по всему миру и активируемый с помощью специальных листовок, наклеиваемых на коробки с пиццей, оживляет фирменный персонаж Хэллоуина — Джека, «овладевающего» пиццей.

Впервые Джек появился из коробок с пиццей Papa John's в прошлом году, когда компания успешно выпустила в свет короткометражный фильм-пародию на «ужастики» 80-х годов. Кроме того, клиенты впервые смогут бросать в Джека чашки с чесночным соусом при его появлении из дополненной реальности.

Новый персонаж дополненной реальности — это всего лишь один из множества элементов, придающих кампании полноценное чувство погружения в мир развлечений и фокусов Хэллоуина:

Появление после смерти в очередном выпуске фильма Jack сопровождается леденящим кровь смехом в исполнении актера, озвучивавшего клип Thriller — ныне покойного Винсента Прайса ( Vincent Price ).

— ныне покойного Винсента Прайса ( ). Интерактивный лицевой фильтр из Instagram превращает клиентов в Джека, когда они открывают рот, чтобы надкусить пиццу, и становятся одержимыми призраком пиццы в форме тыквы

превращает клиентов в Джека, когда они открывают рот, чтобы надкусить пиццу, и становятся одержимыми призраком пиццы в форме тыквы Компания SKYCORP из Лос-Анджелеса , специализирующаяся на производстве фильмов ужасов для YouTube, создала короткометражный фильм с использованием компьютерной графики и спецэффектов, доступный для просмотра на YouTube здесь.

из Лос-Анджелеса специализирующаяся на производстве фильмов ужасов для YouTube, создала короткометражный фильм с использованием компьютерной графики и спецэффектов, доступный для просмотра на YouTube здесь. Персонажа этого фильма по имени Джек, овладевающего пиццей, озвучивает легенда игр Batman Шон Шеммел ( Sean Schemmel )

Британский артист Zedo создал музыкальную композицию в стиле рэп и видеоклип на тему Джека с шутливым текстом в качестве дополнительного контента

с шутливым текстом в качестве дополнительного контента Сериал про Джека снят по мотивам фильмов Джона Карпентера и «Зловещих мертвецов»

Пицца в форме Джека-Фонаря, специальный чесночный соус и хлебные палочки с начинкой «Угощай или пожалеешь» также появятся в некоторых регионах и гарантированно не позволят скучать.

Директор по международному маркетингу компании Papa John's International в регионе EMENA Лоренс Фелис (Lawrence Felice) комментирует это событие следующим образом: «Надеюсь, что в этом году многие снова получат возможность насладиться Хэллоуином благодаря снятию некоторых ограничений. Поэтому мы убеждены, что угощения, предлагаемые в нашем тематическом меню, и фокусы дополненной реальности, заготовленные в кампании Jack, в этом году снова сделают это событие по-настоящему особым для наших клиентов».

Говоря о наследии своего отца, Виктория Прайс (Victoria Price) прокомментировала это так: «Наша семья всегда была тесно связана с пищевой отраслью, поэтому я знаю, что мой отец был бы чрезвычайно горд тем, что его любовь к еде и ужасам жива по сей день благодаря кампании Jack от Papa John's».

Новый набор Jack Pizza Bundle, включающий пиццу «Джек-Фонарь» и аппетитные хлебные палочки «Угощай или пожалеешь» с дополнительным сюрпризом, можно заказать на сайте PapaJohns.com или в приложении Papa John's.

Примечания для редакторов

Более подробная информация о кампании Jack или любых блюдах из меню Papa John's представлена на сайте по адресу: PapaJohns.com.

*Листовки на коробках прилагаются только к покупкам продуктов Papa John's, связанных с Хэллоуином

Информация о компании Papa John's

Компания Papa John's International, Inc. (NASDAQ: PZZA) открыла свои двери в 1984 году, руководствуясь одной целью: ЛУЧШЕ ИНГРЕДИЕНТЫ — ЛУЧШЕ ПИЦЦА! По убеждению Papa John's, использование высококачественных ингредиентов обеспечивает превосходное качество пиццы. Ее фирменное тесто, состоящее всего из шести ингредиентов, всегда используется свежим и не подвергается заморозке. Papa John's использует в своих пиццах настоящий сыр моцарелла, соус для пиццы из томатов, дозревших в вине и законсервированных непосредственно после извлечения из вина, а также мясо без наполнителей. Это первая общенациональная сеть доставки пиццы, объявившая об отказе от искусственных ароматизаторов и синтетических красителей для всех продуктов, представленных в ее меню. Компания Papa John's, штаб-квартира которой находится в Луисвилле (шт. Кентукки), является третьей по величине компанией по доставке пиццы во всем мире, имеющей более 5360 ресторанов в 48 странах и регионах (по состоянию на 27 сентября 2020 года). Для получения более подробной информации о компании или заказа пиццы в режиме онлайн посетите сайт www.PapaJohns.com или загрузите мобильное приложение Papa John's для iOS или Android.

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