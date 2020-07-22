Новый банк развития одобрил специальный кредит Бразилии размером $1 млрд на борьбу с COVID-19

БРАЗИЛИА, Бразилия, 22 июля 2020 г. /PRNewswire/ -- Совет директоров Нового банка развития (НБР) 20 июля 2020 г. одобрил специальный кредит Федеративной Республике Бразилия в размере 1 млрд долларов США на программу борьбы с COVID-19.

Предоставляемые НБР средства будут использованы Бразилией для обеспечения помощи более чем 5 млн социально незащищенных граждан, в том числе работающих неофициально, самозанятых и безработных. Базовый доход, предусмотренный программой, поможет находящимся в экономически уязвимом положении семьям получить более широкий доступ к продуктам питания, лекарствам и средствам личной гигиены, имеющим ключевое значение для профилактики и предотвращения распространения COVID-19.

Кредит НБР будет использован правительством Бразилии для обеспечения финансовой поддержки борьбы с COVID-19 и реализации приоритетных инвестиционных проектов, что в свою очередь будет способствовать восстановлению экономического роста. Одобренный НБР займ дополняет экстренную помощь от пяти многосторонних банков и агентств содействия развитию (Международный банк реконструкции и развития (IBRD), Межамериканский банк развития (IDB), Латиноамериканский банк развития (CAF), Немецкий банк развития (KfW) и Французское агентство по развитию (AFD)), объединивших усилия чтобы предоставить финансирование общим размером 4 млрд долларов США для смягчения влияния COVID-19 на бразильскую экономику и общество.

«Специальный кредит на борьбу с COVID-19 поддержит усилия Бразилии, направленные на укрепление социальной защиты населения и борьбу с социально-экономическими последствиями распространения COVID-19, особенно тех, с которыми столкнулась наиболее уязвимая часть населения», - заявил президент НБР Маркос Троихо. «Данный кредит - важная веха в борьбе с COVID-19 для правительства Бразилии и Нового банка развития, который координирует свою деятельность с другими многосторонними банками и агентствами содействия развитию», - добавил он.

Предоставленный Бразилии кредит стал уже четвертой операцией, направленной на финансирование бюджетных расходов стран-участниц НБР на борьбу с COVID-19 и реализацию мер по стимулированию экономики. Ранее аналогичные займы были предоставлены Китаю, Индии и ЮАР. Общий объем финансовой поддержки со стороны НБР, направленной на борьбу с COVID-19, достиг 4 млрд долларов США. Одобренный займ стал самым большим кредитом НБР на бразильском направлении, что позволило увеличить долю Бразилии в портфеле инвестпроектов банка с 8,4% до 13%.

Справочно

Совет управляющих НБР в своем Заявлении о реагировании на COVID-19 высоко оценил вклад Нового банка развития в усилия стран БРИКС, направленные на смягчение последствий вспышки COVID-19, а также подчеркнул стремление стран БРИКС объединиться в борьбе против коронавируса.

16 июня 2020 г. НБР разместил дебютный долларовый выпуск облигаций объемом 1,5 млрд долларов США на международных рынках капитала. Привлеченные от выпуска средства пойдут на финансирование мер по борьбе с COVID-19 и смягчение его негативных последствий.

Новый банк развития учрежден Бразилией, Россией, Индией, Китаем и Южной Африкой для мобилизации ресурсов, направленных на финансирование проектов в области инфраструктуры и устойчивого развития в государствах БРИКС и других странах с развивающейся экономикой. НБР присвоены долгосрочные кредитные рейтинги на уровне «AA+» от S&P и Fitch и долгосрочный рейтинг эмитента в иностранной валюте на уровне «AAA» от Japan Credit Rating Agency (JCR).

SOURCE NDB