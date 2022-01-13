Новый банк развития расширяет состав стран-участниц

Созданный странами БРИКС банк развития принял в свой состав Бангладеш, Египет, ОАЭ и Уругвай

SHANGHAI, 13 января 2022 г. /PRNewswire/ -- Новый банк развития (НБР), созданный странами БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР), в 2021 году принял в свой состав четыре новые страны-участницы.

НБР учрежден в 2015 году как глобальный банк развития, целью которого является мобилизация ресурсов для реализации проектов в области инфраструктуры и устойчивого развития. В первые годы своей работы Банк сосредоточился на создании прочного фундамента для масштабной деятельности, по завершении начального этапа своей работы НБР вышел на прием новых стран-участниц.

Совет управляющих НБР уполномочил Банк провести официальные переговоры с потенциальными новыми странами-членами в конце 2020 года. По результатам раунда успешных переговоров в 2021 году НБР принял четырех новых участников: Бангладеш, Египет, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Уругвай.

«Мы рады приветствовать Бангладеш, Египет, ОАЭ и Уругвай в НБР. Их вхождение в состав стран-участниц банка принесет пользу более 280 млн человек благодаря инвестициям НБР в проекты в сферах инфраструктуры и устойчивого развития, — заявил президент НБР Маркос Троихо. — Мы продолжим постепенное и планомерное расширение членского состава Банка».

Расширение состава стран-членов НБР соответствует стратегии Банка по его позиционированию в качестве ведущего института развития для стран с формирующейся рыночной экономикой и развивающихся стран.

С начала своей деятельности НБР одобрил около 80 инвестиционных проектов на общую сумму около 30 миллиардов долларов США. Банк финансирует проекты в сфере транспорта, водоснабжения и водоотведения, экологически чистой энергетики, цифровой и социальной инфраструктуры, а также городского развития.

Справочная информация

НБР был учрежден Бразилией, Россией, Индией, Китаем и ЮАР с целью мобилизации ресурсов для реализации инвестиционных проектов в области инфраструктуры и устойчивого развития в странах БРИКС, а также других странах с формирующейся рыночной экономикой и развивающихся странах, дополняя усилия многосторонних и региональных финансовых организаций, направленным на обеспечение глобального роста и развития. Уставный капитал НБР составляет 100 миллиардов долларов США, подписка на который доступна членам Организации Объединенных Наций.

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