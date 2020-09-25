Новый банк развития разместил облигации на сумму 2 млрд долларов США для дальнейшей поддержки программы борьбы с COVID-19

Выпуск облигаций Нового банка развития (НБР) ознаменовал еще один значительный шаг в выстраивании кривой доходности на международных рынках капитала.

5-летние облигации, номинированные в долларах США и предназначенные для привлечения средств на борьбу с COVID-19, стали еще одной демонстрацией приверженности НБР борьбе со вспышкой COVID-19 в странах-участницах Банка.

Продолжилось расширение высококачественной инвесторской базы НБР, что вместе с активным участием центральных банков и государственных учреждений (суверенных фондов) позволило сузить спред на 3 базисных пункта.

ШАНХАЙ, 25 сентября 2020 г. /PRNewswire/ -- 22 сентября 2020 г. Новый банк развития (НБР) разместил на международных рынках капитала 5-летние «коронавирусные облигации» на сумму 2 млрд долларов США вслед за первым долларовым выпуском 16 июня 2020 г. На сегодняшний день это самый крупный выпуск облигаций НБР, номинированных в долларах США.

Средства от выпуска облигаций будут использоваться для финансирования устойчивого развития в странах-участницах Банка, включая предоставление финансирования на борьбу с COVID-19. На эти цели НБР планирует предоставить до 10 млрд долларов США, включая финансирование расходов на здравоохранение и социальную поддержку населения, а также поддержку восстановления экономик. Ранее в этом году НБР одобрил выделение 4 млрд долларов США в рамках борьбы с COVID-19.

Выпуск облигаций стал вторым выходом НБР на международные рынки капитала после успешного дебютного выпуска в июне 2020 г. Транзакция была встречена заметным спросом со стороны высококачественных инвесторов в разных регионах мира, таких как центральные банки и государственные учреждения (суверенные фонды), на долю которых пришлось 66% окончательных заявок. Географическое распределение инвесторов: Азия – 57%, Европа, Ближний Восток и Африка – 34%, Северная и Южная Америка – 9%.

Пятилетние облигации НБР были выпущены со спредом в 37 базисных пунктов по отношению к ставке среднерыночных свопов; фиксированная годовая ставка купона на уровне 0,625%. Bank of China, Barclays, Citi, Goldman Sachs International и Standard Chartered Bank выступили в роли ведущих организаторов выпуска.

«Мы благодарны за энергичную реакцию инвесторов на наш второй выпуск облигаций для поддержки борьбы с COVID-19 в странах-членах Банка. Транзакция нашла положительный отклик у инвесторов, результатом чего стала книга заявок очень высокого уровня, со значительным участием центральных банков и государственных учреждений (суверенных фондов), – отметил Лесли Маасдорп, вице-президент, финансовый директор Нового банка развития. – Хотел бы выразить признательность инвесторам за их постоянную поддержку НБР и нашего мандата в области устойчивого развития. Это позволяет нам совместно со странами-членами Банка реагировать на связанные с COVID-19 вызовы в сферах здравоохранения и экономики».

Цю Вэй, заместитель генерального управляющего Bank of China, руководитель департамента инвестиционно-банковских операций и управления активами, сказал: «Успешное размещение долларовых облигаций не только демонстрирует роль НБР на рынке и опыт организаторов выпуска, но также и укрепляет связи между НБР и странами-членами банка. Кроме того, этот выпуск облигаций позволит вывести на новый уровень усилия НБР, направленные на оказание помощи странам-членам Банка в борьбе с вызовами, связанными с COVID-19».

Гарри Коппел, управляющий директор по организации выпусков суверенных облигаций и облигаций международных организаций в Barclays, сказал: «Поздравляю Новый банк развития с замечательным результатом выпуска на международных рынках капитала облигаций, номинированных в долларах США. НБР сделал еще один серьезный шаг вперед, выпустив облигации в большем объеме и с увеличенным сроком обращения по сравнению с дебютным выпуском. При этом результат был достигнут с минимальным соотношением уступки по отношению к оценочной справедливой стоимости. Для меня было большой честью работать над транзакцией вместе с командой НБР, начиная с этапа маркетинга в «виртуальном» формате в июле, и этот результат является лучшим подтверждением качества работы и самоотдачи команды».

Филип Браун, руководитель направления организации выпуска государственного долга и международных организаций в Citi, сказал: «Второй долларовый выпуск облигаций продемонстрировал результаты масштабной непрерывной работы по развитию отношений НБР с инвесторами. На базе успешного дебютного 3-летнего выпуска облигаций в июне, мы пошли дальше в части срока, одновременно увеличив объем выпуска и сузив спред. Поздравляю команду казначейства НБР. Для нас было большой честью работать с НБР, который успешно наращивает свое присутствие на рынках капитала».

Мод Ле Мойн, руководитель департамента организации выпусков суверенных облигаций и облигаций международных организаций в Goldman Sachs International, сказала: «Второй долларовый выпуск «коронавирусных облигаций» НБР пришелся на критический период, когда пандемия COVID-19 продолжает оказывать негативное влияние на страны по всему миру. Следуя за успешным и эффективным дебютным выпуском облигаций в долларах США в начале лета, сегодняшняя долларовая сделка расширяет кривую НБР за счет нового выпуска 5-летних облигаций на сумму 2 млрд долларов США с ценовыми параметрами на 1 базисный пункт ниже по сравнению с дебютным выпуском. Книга заявок по облигациям составила 2,4 млрд долларов США, и 66% участников пришлось на государственные учреждения, что подтверждает успешность маркетинговой работы НБР. Для нас было честью стать частью истории НБР в этом году, и мы поздравляем команду с еще одной важной вехой».

Энн-Мари Ганатра, управляющий директор отдела рынков капитала в Standard Chartered Bank, сказала: «Standard Chartered Bank с гордостью поддержал второй успешный выпуск облигаций Нового банка развития, номинированных в долларах США. Выпущенные 5-летние облигации, а это крупнейший на сегодняшний день выпуск бондов НБР, достигли аналогичной доходности и спреда по отношению к 3-летнему бенчмарку в долларах США, а также привлекли диверсифицированный и высококачественный пул инвесторов, что свидетельствует о сильных позициях НБР как заемщика на международных рынках».

Параметры выпуска

Эмитент Новый банк развития (НБР) Рейтинг эмитента AA+ (S&P) / AA+ (Fitch) / AAA (JCR) / AAA (ACRA) Формат Reg S Объем выпуска USD 2,000,000,000 Дата расчетов 29 сентября 2020 г. Дата погашения 29 сентября 2025 г. Цена в момент выпуска 99,651% Доходность 0,695% Ставка купона 0,625%, фиксированный, годовой 30/360 Минимальный торговый лот номинал USD 200k+1k Листинг Euronext Dublin Regulated Market – Irish Stock Exchange Организаторы выпуска Bank of China, Barclays, Citi, Goldman Sachs International, Standard Chartered Bank Соорганизаторы выпуска China Construction Bank, Industrial and Commercial Bank of China Limited, HSBC, Nomura, TD Securities, Royal Bank of Canada

Справочная информация

В декабре 2019 года НБР зарегистрировал программу выпуска Еврооблигаций (Euro Medium-Term Note Programme) объемом 50 млрд долларов США. Программа получила рейтинг уровня «AA+» от Fitch, а также долгосрочный рейтинг «AA+» и среднесрочный рейтинг «A-1+» от S&P. Базовый проспект, дополнения к нему и параметры облигационных выпусков, доступны или будут доступны по ссылке.

В НБР создан специальный механизм для предоставления экстренной помощи странам-членам Банка. Экстренные займы странам-участницам НБР могут быть использованы для финансирования прямых расходов, связанных с борьбой с COVID-19, или для поддержки принимаемых правительствами мер, направленных на восстановление экономического роста. НБР планирует предоставить помощь в размере до 10 млрд долларов США в рамках указанного механизма. По состоянию на 22 сентября 2020 г. НБР предоставил кредит правительству Китая в размере 7 млрд юаней, правительству Индии – в размере 1 млрд долларов США, правительству ЮАР – в размере 1 млрд долларов США и правительству Бразилии – в размере 1 млрд долларов США.

Новый банк развития создан Бразилией, Россией, Индией, Китаем и Южной Африкой для мобилизации ресурсов для финансирования проектов в области инфраструктуры и устойчивого развития в государствах БРИКС и других странах с развивающейся экономикой. НБР получил долгосрочные кредитные рейтинги на уровне «AA+» от S&P и Fitch и долгосрочный рейтинг эмитента в иностранной валюте на уровне «AAA» от Japan Credit Rating Agency (JCR) и Аналитического кредитного рейтингового агентства ACRA.

SOURCE NDB