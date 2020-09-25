Новый банк развития разместил облигации на сумму 2 млрд долларов США для дальнейшей поддержки программы борьбы с COVID-19
25 сент, 2020, 09:26 BST
- Выпуск облигаций Нового банка развития (НБР) ознаменовал еще один значительный шаг в выстраивании кривой доходности на международных рынках капитала.
- 5-летние облигации, номинированные в долларах США и предназначенные для привлечения средств на борьбу с COVID-19, стали еще одной демонстрацией приверженности НБР борьбе со вспышкой COVID-19 в странах-участницах Банка.
- Продолжилось расширение высококачественной инвесторской базы НБР, что вместе с активным участием центральных банков и государственных учреждений (суверенных фондов) позволило сузить спред на 3 базисных пункта.
ШАНХАЙ, 25 сентября 2020 г. /PRNewswire/ -- 22 сентября 2020 г. Новый банк развития (НБР) разместил на международных рынках капитала 5-летние «коронавирусные облигации» на сумму 2 млрд долларов США вслед за первым долларовым выпуском 16 июня 2020 г. На сегодняшний день это самый крупный выпуск облигаций НБР, номинированных в долларах США.
Средства от выпуска облигаций будут использоваться для финансирования устойчивого развития в странах-участницах Банка, включая предоставление финансирования на борьбу с COVID-19. На эти цели НБР планирует предоставить до 10 млрд долларов США, включая финансирование расходов на здравоохранение и социальную поддержку населения, а также поддержку восстановления экономик. Ранее в этом году НБР одобрил выделение 4 млрд долларов США в рамках борьбы с COVID-19.
Выпуск облигаций стал вторым выходом НБР на международные рынки капитала после успешного дебютного выпуска в июне 2020 г. Транзакция была встречена заметным спросом со стороны высококачественных инвесторов в разных регионах мира, таких как центральные банки и государственные учреждения (суверенные фонды), на долю которых пришлось 66% окончательных заявок. Географическое распределение инвесторов: Азия – 57%, Европа, Ближний Восток и Африка – 34%, Северная и Южная Америка – 9%.
Пятилетние облигации НБР были выпущены со спредом в 37 базисных пунктов по отношению к ставке среднерыночных свопов; фиксированная годовая ставка купона на уровне 0,625%. Bank of China, Barclays, Citi, Goldman Sachs International и Standard Chartered Bank выступили в роли ведущих организаторов выпуска.
«Мы благодарны за энергичную реакцию инвесторов на наш второй выпуск облигаций для поддержки борьбы с COVID-19 в странах-членах Банка. Транзакция нашла положительный отклик у инвесторов, результатом чего стала книга заявок очень высокого уровня, со значительным участием центральных банков и государственных учреждений (суверенных фондов), – отметил Лесли Маасдорп, вице-президент, финансовый директор Нового банка развития. – Хотел бы выразить признательность инвесторам за их постоянную поддержку НБР и нашего мандата в области устойчивого развития. Это позволяет нам совместно со странами-членами Банка реагировать на связанные с COVID-19 вызовы в сферах здравоохранения и экономики».
Цю Вэй, заместитель генерального управляющего Bank of China, руководитель департамента инвестиционно-банковских операций и управления активами, сказал: «Успешное размещение долларовых облигаций не только демонстрирует роль НБР на рынке и опыт организаторов выпуска, но также и укрепляет связи между НБР и странами-членами банка. Кроме того, этот выпуск облигаций позволит вывести на новый уровень усилия НБР, направленные на оказание помощи странам-членам Банка в борьбе с вызовами, связанными с COVID-19».
Гарри Коппел, управляющий директор по организации выпусков суверенных облигаций и облигаций международных организаций в Barclays, сказал: «Поздравляю Новый банк развития с замечательным результатом выпуска на международных рынках капитала облигаций, номинированных в долларах США. НБР сделал еще один серьезный шаг вперед, выпустив облигации в большем объеме и с увеличенным сроком обращения по сравнению с дебютным выпуском. При этом результат был достигнут с минимальным соотношением уступки по отношению к оценочной справедливой стоимости. Для меня было большой честью работать над транзакцией вместе с командой НБР, начиная с этапа маркетинга в «виртуальном» формате в июле, и этот результат является лучшим подтверждением качества работы и самоотдачи команды».
Филип Браун, руководитель направления организации выпуска государственного долга и международных организаций в Citi, сказал: «Второй долларовый выпуск облигаций продемонстрировал результаты масштабной непрерывной работы по развитию отношений НБР с инвесторами. На базе успешного дебютного 3-летнего выпуска облигаций в июне, мы пошли дальше в части срока, одновременно увеличив объем выпуска и сузив спред. Поздравляю команду казначейства НБР. Для нас было большой честью работать с НБР, который успешно наращивает свое присутствие на рынках капитала».
Мод Ле Мойн, руководитель департамента организации выпусков суверенных облигаций и облигаций международных организаций в Goldman Sachs International, сказала: «Второй долларовый выпуск «коронавирусных облигаций» НБР пришелся на критический период, когда пандемия COVID-19 продолжает оказывать негативное влияние на страны по всему миру. Следуя за успешным и эффективным дебютным выпуском облигаций в долларах США в начале лета, сегодняшняя долларовая сделка расширяет кривую НБР за счет нового выпуска 5-летних облигаций на сумму 2 млрд долларов США с ценовыми параметрами на 1 базисный пункт ниже по сравнению с дебютным выпуском. Книга заявок по облигациям составила 2,4 млрд долларов США, и 66% участников пришлось на государственные учреждения, что подтверждает успешность маркетинговой работы НБР. Для нас было честью стать частью истории НБР в этом году, и мы поздравляем команду с еще одной важной вехой».
Энн-Мари Ганатра, управляющий директор отдела рынков капитала в Standard Chartered Bank, сказала: «Standard Chartered Bank с гордостью поддержал второй успешный выпуск облигаций Нового банка развития, номинированных в долларах США. Выпущенные 5-летние облигации, а это крупнейший на сегодняшний день выпуск бондов НБР, достигли аналогичной доходности и спреда по отношению к 3-летнему бенчмарку в долларах США, а также привлекли диверсифицированный и высококачественный пул инвесторов, что свидетельствует о сильных позициях НБР как заемщика на международных рынках».
Параметры выпуска
|
Эмитент
|
Новый банк развития (НБР)
|
Рейтинг эмитента
|
AA+ (S&P) / AA+ (Fitch) / AAA (JCR) / AAA (ACRA)
|
Формат
|
Reg S
|
Объем выпуска
|
USD 2,000,000,000
|
Дата расчетов
|
29 сентября 2020 г.
|
Дата погашения
|
29 сентября 2025 г.
|
Цена в момент выпуска
|
99,651%
|
Доходность
|
0,695%
|
Ставка купона
|
0,625%, фиксированный, годовой 30/360
|
Минимальный торговый лот номинал
|
USD 200k+1k
|
Листинг
|
Euronext Dublin Regulated Market – Irish Stock Exchange
|
Организаторы выпуска
|
Bank of China, Barclays, Citi, Goldman Sachs International, Standard Chartered Bank
|
Соорганизаторы выпуска
|
China Construction Bank, Industrial and Commercial Bank of China Limited, HSBC, Nomura, TD Securities, Royal Bank of Canada
Справочная информация
В декабре 2019 года НБР зарегистрировал программу выпуска Еврооблигаций (Euro Medium-Term Note Programme) объемом 50 млрд долларов США. Программа получила рейтинг уровня «AA+» от Fitch, а также долгосрочный рейтинг «AA+» и среднесрочный рейтинг «A-1+» от S&P. Базовый проспект, дополнения к нему и параметры облигационных выпусков, доступны или будут доступны по ссылке.
В НБР создан специальный механизм для предоставления экстренной помощи странам-членам Банка. Экстренные займы странам-участницам НБР могут быть использованы для финансирования прямых расходов, связанных с борьбой с COVID-19, или для поддержки принимаемых правительствами мер, направленных на восстановление экономического роста. НБР планирует предоставить помощь в размере до 10 млрд долларов США в рамках указанного механизма. По состоянию на 22 сентября 2020 г. НБР предоставил кредит правительству Китая в размере 7 млрд юаней, правительству Индии – в размере 1 млрд долларов США, правительству ЮАР – в размере 1 млрд долларов США и правительству Бразилии – в размере 1 млрд долларов США.
Новый банк развития создан Бразилией, Россией, Индией, Китаем и Южной Африкой для мобилизации ресурсов для финансирования проектов в области инфраструктуры и устойчивого развития в государствах БРИКС и других странах с развивающейся экономикой. НБР получил долгосрочные кредитные рейтинги на уровне «AA+» от S&P и Fitch и долгосрочный рейтинг эмитента в иностранной валюте на уровне «AAA» от Japan Credit Rating Agency (JCR) и Аналитического кредитного рейтингового агентства ACRA.
SOURCE NDB