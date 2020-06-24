Новый банк развития установил ценовые параметры выпуска трехлетних «коронавирусных облигаций» объемом 1,5 млрд долларов на международных рынках капитала

ШАНХАЙ, 24 июня 2020 г. /PRNewswire/ -- 16 июня 2020 г. Новый банк развития (НБР, New Development Bank) установил ценовые параметры дебютного выпуска облигаций объемом 1,5 млрд долларов США на международных рынках капитала. Привлеченные от выпуска средства пойдут на финансирование борьбы с вспышкой коронавируса COVID-19 и ее последствиями.

Привлеченные от выпуска облигаций средства будут использованы для финансирования проектов НБР в области устойчивого развития в странах-членах банка, включая предоставление экстренных займов для помощи в чрезвычайных ситуациях. Такие займы могут быть использованы для финансирования прямых расходов, связанных с борьбой со вспышкой COVID-19, а также для поддержки принятых правительствами мер, направленных на восстановление экономик в странах-членах НБР.

Выпуск был крайне положительно воспринят инвесторами. Доля участия в выпуске центральных банков и официальных учреждений составила 75%. Географическое распределение инвесторов: 56% - Азия, 29% - Европа, Ближний Восток и Африка, 15% - Северная и Южная Америки.

Высокий спрос со стороны инвесторов позволил НБР снизить верхнюю границу объявленного ценового диапазона на 7 базисных пунктов и установить купон на уровне 0,625%.

«Мы довольны исключительно позитивными отзывами и высоким спросом со стороны инвесторов на наш дебютный выпуск облигаций на международных рынках. Этот выпуск облигаций стратегически важен для решения экономических и социальных проблем, с которыми сталкиваются наши страны-члены в ходе борьбы с COVID-19», - заявил Лесли Маасдорп, вице-президент и главный финансист НБР. «Хотел бы поблагодарить наших инвесторов за доверие к нам, а также ведущих менеджеров, которые помогли успешно провести эту операцию», - добавил он.

Организаторами выпуска были Citi, Credit Agricole CIB, Goldman Sachs International, HSBC и J.P. Morgan. Bank of China, Barclays, DBS Bank Ltd., Industrial and Commercial Bank of China Limited, Mizuho Securities, Standard Chartered Bank, TD Securities выступали в роли соорганизаторов выпуска.

Cводные параметры выпуска

Эмитент New Development Bank (NDB) Рейтинг эмитента AA+ (S&P) / AA+ (Fitch) / AAA (JCR) / AAA (ACRA) Объем выпуска USD 1,500,000,000 Дата расчетов 23 июня 2020 г. Дата погашения 23 июня 2023 г. Цена в момент выпуска 99.896% Доходность 0.660% Ставка купона 0.625% ежегодно Достоинство купюр USD 200k+1k Листинг Регулируемый рынок Euronext Dublin – Ирландская фондовая биржа Организаторы выпуска Citi, Credit Agricole CIB, Goldman Sachs International, HSBC, J.P. Morgan Соорганизаторы выпуска Bank of China, Barclays, DBS Bank Ltd., Industrial and Commercial Bank of China Limited, Mizuho Securities, Standard Chartered Bank, TD Securities

Справочно

В декабре 2019 года НБР зарегистрировал свою первую программу выпуска на международных рынках капитала среднесрочных еврооблигаций (Euro Medium Term Note Programme) объемом 50 млрд долларов США. Программа получила рейтинг уровня «AA+» от Fitch, а также долгосрочный рейтинг «AA+» и среднесрочный рейтинг «A-1+» от S&P. Базовый проспект, дополнения к нему и параметры облигационных выпусков, доступны или будут доступны для просмотра по ссылке.

В НБР создан специальный механизм для предоставления экстренной помощи странам-членам банка. Экстренные займы странам-участницам НБР могут быть использованы для финансирования прямых расходов, связанных с борьбой с COVID-19, или для поддержки принимаемых правительствами мер, направленных на восстановление экономического роста. НБР ориентируется на предоставление помощи в размере до 10 млрд долларов США в рамках указанного механизма. По состоянию на 17 июня 2020 г. НБР предоставил правительству КНР экстренный кредит в размере 7 млрд юаней, а правительству Индии – экстренный кредит в размере 1 млрд долларов США.

Новый банк развития создан Бразилией, Россией, Индией, Китаем и Южной Африкой для мобилизации ресурсов для финансирования проектов в области инфраструктуры и устойчивого развития в государствах БРИКС и других странах с развивающейся экономикой. НБР получил долгосрочные кредитные рейтинги уровня «AA+» от S&P и Fitch и долгосрочный рейтинг эмитента в иностранной валюте уровня «AAA» от Japan Credit Rating Agency (JCR).

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SOURCE NDB