Новый прогресс в исследовании механизма лечения COVID-19 с помощью Ляньхуа Цинвэнь

ШИЦЗЯЧЖУАН, Китай, 10 марта 2021 г. /PRNewswire/ -- В отношении новой коронавирусной пневмонии COVID -19 Ву Цайшэн, профессор медицины Сямэньского университета, добился нового прогресса в исследовании фармакологической активности и механизмов капсул Ляньхуа Цинвэнь для профилактики и лечения новой коронавирусной пневмонии. Результаты исследования основаны на «Воздействии на человека и биологической хроматографии ACE2 для проверки фармакологических активных ингредиентов против COVID-19 капсулами традиционной китайской медицины Ляньхуа Цинвэнь» в ведущем фармацевтическом журнале 《Acta Pharmaceutica Sinica B》.

Основанное на HRMS и интеллектуальной технологии нецелевого сбора данных, данное исследование всесторонне проанализировало компоненты капсул Ляньхуа Цинвэнь в плазме и моче человека после многократного введения, синтезировало новую биохроматографическую стационарную фазу ACE2 и выявило потенциальные нацеленные на ACE2 компоненты капсулы Ляньхуа Цинвэнь и образцов мочи человека. Результаты показали, что 85 родственных компонентов Ляньхуа Цинвэнь были успешно идентифицированы в организме человека после повторного введения, также было выбрано небольшое количество компонентов для проверки связывающей способности ACE2 с помощью анализа SPR. Амигдалин, пруназин, глицирризиновая кислота, форзитин А, форзитин I, реиновая кислота и алоэ-эмодин - все они обладали аффинностью сродства с ACE2. Стоит отметить, что эти компоненты не только демонстрируют хорошее сродство с ACE2, но также могут эффективно связываться с контактной поверхностью комплекса ACE2 и белка S благодаря результатам компьютерной стыковки. Эти связывающие ACE2 компоненты могут ингибировать новый коронавирус (SARS-CoV-2), эффективно влияя на связывание между ACE2 и S-белком, что является эталоном для капсулы Ляньхуа Цинвэнь в профилактике и лечении новой коронавирусной пневмонии. Данное исследование обеспечивает экспериментальную основу для лечение и профилактики коронавирусной пневмонии (COVID-19).

Капсулы Ляньхуа Цинвэнь - это новое китайское лекарство, разработанное Yiling Pharmaceutical Co., Ltd. в области фармацевтических исследований и разработок, которое в основном используется для лечения простуды, гриппа, новой коронавирусной пневмонии и других заболеваний. После вспышки новой коронавирусной пневмонии в Китае капсулы Ляньхуа Цинвэнь были рекомендована официальным китайским планом диагностики и лечения новой коронавирусной пневмонии (пробная версия, четвертое издание - восьмое издание). Кроме того они широко применяются в новом центре лечения коронарной пневмонии в Китае. В настоящее время препарат одобрен в 21 стране и регионе, включая Канаду, Россию, Сингапур и Кувейт.

Результаты исследования этой публикации являются первыми, в которых представлена информация о составе организма капсул Ляньхуа Цинвэнь, дается теоретическая основа для их фармакологического действия и механизма действия против COVID-19, а также выясняется, как работает Ляньхуа Цинвэнь в человеческом организме, тем самым продолжая экспериментальные исследования и клинические доказательства лечения новой коронавирусной пневмонии с помощью традиционной китайской медицины.

SOURCE Yiling Pharmaceutical