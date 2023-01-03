Штoф Интернэшнл представляет бронированный внедорожник Троян с сертифицированной максимальной защитой

БЕРЛИН, 3 января 2023 г. /PRNewswire/ -- Троян, созданный на базе Тойота LC 300, класс устойчивости - VR9, от Штoф Интернэшнл, представляет собой абсолютную новинку с абсолютной максимальной защитой для гражданских, военных и полицейских миссий, используемый как бронированный внедорожник и бронированный лимузин для езды по любым дорогам, легкой, средней и пересеченной местности, усиленный высокоэффективными компонентами кузова, рамы, подвески, колес и тормозов.

STOOF International presents armoured SUV Trojan with certified maximum protection Stoof International VR9 Trojan Stoof Basis Toyota LC 300 VR9 Armouring

Бронированные автомобили Штoф Интернэшнл состоят из прочных стальных листов, арамид, оконные стекла толщиной в несколько сантиметров, специальные шасси со специальными тормозами, системы пожаротушения, системы GPS (спутниковая система навигации) слежения, колеса с антипробуксовочной системой, бронированные баки, защищенная система выхлопа, сирены, проблесковые маячки, а также множество других секретных специальных функций и прежде всего: защита пассажиров.

Автомобили представляют собой передвежные крепости и обеспечивают комплексную защиту от нападений. Пули и осколки не могут пробить кузов, и пассажиры остаются невредимыми. Бронированные автомобили Штoф служат безопасным средством передвижения для политиков, королей и королев или высокопоставленных руководителей.

Компания Штoф была основана в 1865 году и в настоящее время работает уже в 5-м поколении со 150 сотрудниками.

Этот автомобиль является уникальным и непревзойденным в мире. С его помощью компания устанавливает совершенно новый стандарт. Новый Троян на базе Тойота LC 300 - это превосходный автомобиль который сочетает в себе , роскошь и безопасность, которому в настоящее время нет равных.Этот автомобиль проходит испытания не только в соответствии с гражданским руководством VPAM, но и в соответствии с военным стандартом STANAG 4569.

Таким образом, Штoф Интернэшнл создала преемника модели с торговой маркой Троян на базе Тойота LC 300 в производственных цехах компании в Борхайде, на площади около 25 000 м², всего в 50 км от столицы Германии Берлина, в соответствии с VPAM BRV и ERV version 3. Также был сертификацирован при взрыве на расстоянии двух метров, получив три звезды из трех от немецкого военного ведомства, что отражает 150-летний опыт в строительстве специальных автомобилей.

Фред Штoф об этом бронированном вездеходе с максимальной защитой: "Когда речь идет о защите человеческой жизни, нет места для ошибки. Компания Штoф Интернэшнл разрабатывает и производит наши решения по защите транспортных средств исключительно в соответствии с директивами VPAM (Ассоциация испытательных центров материалов и конструкций, устойчивых к нападению) и STANAG (Соглашение о стандартизации Бюро стандартов НАТО). Для бронирования мы используем сертифицированные материалы. Во время анализа слабых мест эксперты Штoф Интернэшнл обращают внимание на петли, кромки, сварные швы и соединения. Перед установкой броневые листы и бронестекло, проверяются на пулестойкость в ходе отдельного испытания материалов. Официальные испытания и сертификация наших особо защищенных автомобилей проводятся независимым офисом по "пуленепробиваемым автомобилям" правительства Германии, который своей специальной процедурой сертификации гарантирует бескомпромиссную безопасность и защиту пассажиров".

Более подробную информацию о бронированном Трояне компании Штoф Интернэшнл можно найти здесь: https://www.stoof-international.de

Видео о сертификации автомобиля Сделано в Германии можно посмотреть здесь: https://www.youtube.com/watch?v=E0PPb_tXPOs

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Видео - https://www.youtube.com/watch?v=E0PPb_tXPOs

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1975767/Stoof_International.jpg

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1975768/Stoof_International.jpg

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Питер Хансен

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SOURCE STOOF International