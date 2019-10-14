ОАЭ и ЮНЕСКО возобновляют партнерские отношения, объединяя усилия по восстановлению исторических храмов в Мосуле

Информация предоставлена

UAE Ministry of Culture and Knowledge

14 окт, 2019, 13:03 BST

ОАЭ станет первой в мире страной, восстановившей христианские церкви в Ираке

АБУ ДАБИ, ОАЭ, 14 октября 2019 г. /PRNewswire/ -- ОАЭ и ЮНЕСКО возобновляют сотрудничество для участия в передовом проекте "Возродить дух Мосула", расширяя партнерские отношения при восстановлении Мосула (Ирак).

The United Arab Emirates and UNESCO renew partnership to restore two historic churches in Mosul, Iraq
The United Arab Emirates and UNESCO renew partnership to restore two historic churches in Mosul, Iraq

В присутствии Его Высочества посла Ирака во Франции Абдулрахмана Хамида аль-Хуссейни (Abdulrahman Hamid al-Husseini), Его Высочества заместителя генерального секретаря и исполнительного секретаря Экономической и социальной комиссии ООН по странам Западной Азии Доктора Мохамеда Али Аль-Хакима (Mohamed Ali Al Hakim), архимандрита французской епархии доминиканского ордена брата Николаса Тиксаера (Nicolas Tixier) и генерального секретаря конференций епископальной комиссии по ЕС брата Оливера Поквилона (Olivier Poquillon), Его Высочество министр культуры и развития знаний ОАЭ Нура Аль-Кааби (Noura Al Kaabi) и генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле (Audrey Azoulay) подписали в офисе ЮНЕСКО в Париже новый договор, подтверждающий намерения проведения совместных мероприятий по восстановлению двух разрушенных культурных объектов: Аль-Тахера и Церкви Аль-Саа.

Данный договор подписан в соответствии с проведением в ОАЭ в 2019 году Года толерантности и объявления толерантности в качестве универсальной концепции и долгосрочной правовой кампании.

Данный проект является продолжением подписанного в апреле 2018 года договора, согласно которому Эмираты направили 50,4 миллиона долларов США на восстановление культурных объектов Мосула. Изначально проект предусматривал реконструкцию мечети Аль-Нури и минарета Аль-Хадба.

В соответствии с новым договором будет осуществлено строительство музея, мемориала, который будет призван сохранять остатки разрушенных достопримечательностей, а также образовательных учреждений. Кроме того, будет создано более 1000 рабочих мест для жителей Мосула. Новые здания поддержат устойчивое развитие города в рамках этого проекта и внесут существенный вклад в экономику Ирака в сфере культурного туризма. На сегодня в проекте участвуют 4 иракские компании и 27 работников из Ирака. В дальнейшем планируется увеличить эти цифры. Кроме этого, ОАЭ провели опрос среди жителей Ирака об их отношении к этому проекту.

Комментируя подписание договора, Его Высочество Нура Аль-Кааби отметил: «Для нас большая честь подписать договор о сотрудничестве между ЮНЕСКО и Ираком. Наша работа с ЮНЕСКО подтверждает намерение ОАЭ содействовать выдаче организационных полномочий. Это событие — первый шаг на пути плодотворного сотрудничества — является лучом света в темные времена. Закладывая первый камень в процессе реконструкции, ОАЭ станет первой в мире страной, восстановившей христианские церкви в Ираке

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1010007/UAE_UNESCO_Partnership.jpg

SOURCE UAE Ministry of Culture and Knowledge

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ОАЭ и ЮНЕСКО возобновляют партнерские отношения, объединяя усилия по восстановлению исторических храмов в Мосуле

Информация предоставлена

UAE Ministry of Culture and Knowledge

14 окт, 2019, 13:03 BST