ОАЭ и ЮНЕСКО возобновляют партнерские отношения, объединяя усилия по восстановлению исторических храмов в Мосуле

В присутствии Его Высочества посла Ирака во Франции Абдулрахмана Хамида аль-Хуссейни (Abdulrahman Hamid al-Husseini), Его Высочества заместителя генерального секретаря и исполнительного секретаря Экономической и социальной комиссии ООН по странам Западной Азии Доктора Мохамеда Али Аль-Хакима (Mohamed Ali Al Hakim), архимандрита французской епархии доминиканского ордена брата Николаса Тиксаера (Nicolas Tixier) и генерального секретаря конференций епископальной комиссии по ЕС брата Оливера Поквилона (Olivier Poquillon), Его Высочество министр культуры и развития знаний ОАЭ Нура Аль-Кааби (Noura Al Kaabi) и генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле (Audrey Azoulay) подписали в офисе ЮНЕСКО в Париже новый договор, подтверждающий намерения проведения совместных мероприятий по восстановлению двух разрушенных культурных объектов: Аль-Тахера и Церкви Аль-Саа.

Данный договор подписан в соответствии с проведением в ОАЭ в 2019 году Года толерантности и объявления толерантности в качестве универсальной концепции и долгосрочной правовой кампании.

Данный проект является продолжением подписанного в апреле 2018 года договора, согласно которому Эмираты направили 50,4 миллиона долларов США на восстановление культурных объектов Мосула. Изначально проект предусматривал реконструкцию мечети Аль-Нури и минарета Аль-Хадба.

В соответствии с новым договором будет осуществлено строительство музея, мемориала, который будет призван сохранять остатки разрушенных достопримечательностей, а также образовательных учреждений. Кроме того, будет создано более 1000 рабочих мест для жителей Мосула. Новые здания поддержат устойчивое развитие города в рамках этого проекта и внесут существенный вклад в экономику Ирака в сфере культурного туризма. На сегодня в проекте участвуют 4 иракские компании и 27 работников из Ирака. В дальнейшем планируется увеличить эти цифры. Кроме этого, ОАЭ провели опрос среди жителей Ирака об их отношении к этому проекту.

Комментируя подписание договора, Его Высочество Нура Аль-Кааби отметил: «Для нас большая честь подписать договор о сотрудничестве между ЮНЕСКО и Ираком. Наша работа с ЮНЕСКО подтверждает намерение ОАЭ содействовать выдаче организационных полномочий. Это событие — первый шаг на пути плодотворного сотрудничества — является лучом света в темные времена. Закладывая первый камень в процессе реконструкции, ОАЭ станет первой в мире страной, восстановившей христианские церкви в Ираке

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1010007/UAE_UNESCO_Partnership.jpg

SOURCE UAE Ministry of Culture and Knowledge