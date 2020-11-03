Об элитном ломбарде "Рублев" пишет Forbes Monaco!

МОСКВА, 3 ноября 2020 г. /PRNewswire/ -- В октябре в престижном издании Forbes Monaco появилась статья о Шермане Никите, основателе элитного московского ломбарда "Рублев" . Автор материала, контрибьютор издания Александр Белов, пишет о смещении акцентов инвесторов в 2020 году на более традиционные активы, включая золото и драгоценности, при этом упоминая ломбард Никиты, который предоставляет широкий спектр услуг в этом направлении.

Никита Шерман несколько лет назад создал компанию, которая специализируется в покупке, продаже, оценке и подборе драгоценных камней, часов известных брендов и предметов искусства. Сегодня его ломбард "Рублев" приобрел огромную популярность, и не в последнюю очередь, благодаря экономическому кризису, вызванному пандемией. Инфляция фиатных денег заставляет людей искать иные источники сохранения богатства, такие как драгоценности. А Никита Шерман, который получил соответствующее образование в Геммологическом Университете Америки в Израиле, как раз и предоставляет помощь в выборе и покупке бриллиантов, рубинов, сапфиров, других драгоценных камней, часов, ювелирных изделий, антиквариата и предметов искусства.

Все услуги ломбарда "Рублев" :

Оценка, залог и выкуп бриллиантов, рубинов, сапфиров, драгоценных камней, часов, ювелирных изделий, антиквариата и предметов искусства;

Продажа бриллиантов, рубинов, сапфиров, драгоценных камней, часов, ювелирных украшений, антиквариата и предметов искусства;

Часовой ломбард;

Ломбард ювелирных изделий;

Ломбард предметов искусства;

Ломбард золота;

Геммологическая лаборатория;

Обслуживание и ремонт швейцарских часов;

Родирование, чистка ультразвуком, полировка ювелирных изделий;

Подбор часов, ювелирных изделий, картин и аксессуаров на подарок;

На базе элитного ломбарда работает комиссионный магазин, в котором можно приобрести крупные драгоценные камни, которые отлично подходят для долгосрочной инвестиции и сохранения капитала. Также к покупке доступны оригинальные швейцарские часы брендов Rolex, Patek Philippe, Breguet, украшения, золото и не только. О безупречной репутации "Рублева" говорит регулярное участие ломбарда в качестве партнера на многих статусных мероприятиях в России и странах Европы. А теперь о компании пишут еще и СМИ мирового уровня, включая Forbes.

SOURCE Ломбард Рублев