Объем сделок на платформе электронной торговли Epec.com от компании Sinopec приближается к 40 млрд долл. США

Epec.com — платформа электронной торговли, облегчающая проведение сделок с промышленной продукцией между поставщиками и предприятиями (SC2B), функционирующая в интересах компании Sinopec и обеспечивающая проведение торгово-закупочных и финансовых операций и предоставление услуг общего характера предприятиям по всему миру.

Эта транснациональная бизнес-платформа поддерживает тесное сотрудничество со многими международными организациями, торговыми палатами различных стран, а также государственными органами и учреждениями. Платформа Epec.com ориентирована на совместное использование научно-производственных достижений, разнообразных ресурсов и высококачественных услуг в целях стимулирования финансовых операций, связанных с международной торговлей.

География деятельности платформы Epec.com в настоящее время охватывает 104 страны и региона по всему миру, включая более 70 поставщиков из стран БРИКС помимо Китая, зарегистрировавших более 200 продуктов и увеличивших объем торговли на 3,1 млрд долл. США.

Для повышения эффективности торговых операций между странами БРИКС на платформе Epec.com открыт павильон БРИКС для продвижения продукции, производимой в этих странах. В июне 2017 года Деловой совет БРИКС официально утвердил Epec.com в качестве платформы электронной торговли, обслуживающей эту группу стран. 1 сентября 2017 года Деловой совет БРИКС включил платформу Epec.com в число восьми важнейших достижений этих стран.

В связи с открытием на этой неделе 3-й Китайской международной выставки импортных товаров (CIIE) в Шанхае на платформе Epec.com внедрена функция онлайн-перевода с поддержкой 11 основных языков, а также добавлен раздел «Зарубежные ресурсы» на китайскоязычном сайте для отображения ресурсов транснациональной бизнес-платформы, что позволит зарубежным поставщикам напрямую общаться с китайскими покупателями на нескольких языках. Эти новые функции обеспечивают удобство при осуществлении международных импортных сделок.

С момента проведения 2-й выставки CIIE в 2019 году платформа Epec.com пополнилась 165 наименованиями продукции, включая сырьевые товары, оборудование и химические продукты из 20 стран и регионов, включая США, Германию и Сингапур, на общую сумму 6,2 млрд долларов США.

О компании Sinopec

Sinopec Corp. — одна из крупнейших интегрированных компаний Китая, работающих в сфере энергетики и химической промышленности. К основным видам ее деятельности относятся: разведка, добыча, трубопроводная транспортировка и реализация нефти и природного газа; реализация, хранение и транспортировка нефтепродуктов, нефтехимических и углехимических продуктов, химволокна, удобрений и другой химической продукции; импорт и экспорт (включая деятельность в качестве импортно-экспортного агентства) нефти, природного газа, нефтепродуктов, нефтехимической и химической продукции и других сырьевых товаров и технологий, а также научные исследования, разработки и применение технологий и информации.

Своей корпоративной миссией компания Sinopec считает «подпитку красивой жизни», а своими базовыми ценностями — «людей, ответственность, добросовестность, точность, новаторство и взаимовыгодность». В число реализуемых ею стратегий входят ценностная ориентация, инновационное развитие, комплексное распределение ресурсов, открытое сотрудничество, а также экологически устойчивый рост при низком уровне углеродных выбросов. В качестве корпоративной идеологии компания задалась целью стать одним из мировых лидеров в энергетической и химической сферах.

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