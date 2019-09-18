Объявление: 500 ведущих университетов мира по трудоустройству студентов
18 сен, 2019, 21:57 BST
Рейтинг трудоустройства выпускников 2020 от QS
ЛОНДОН, 18 сентября 2019 г. /PRNewswire/ -- Аналитический центр по изучению высшего образования в мире QS Quacquarelli Symonds назвал 500 ведущих университетов в глобальном масштабе по обеспечению трудоустраиваемости выпускников. 13 из этих вузов расположены в России, то есть на 2 больше, чем в прошлом году. Рейтинг трудоустройства выпускников 2020 от QS предлагает авторитетные, независимые, многопараметровые данные о взаимосвязи между выбором высшего учебного заведения и устройством на работу. Это позволяет удовлетворить возросший спрос со стороны абитуриентов на информацию о потенциальных преимуществах при трудоустройстве, которые может предложить их образование.
Номер один - Массачусетский технологический институт (MIT). На 2-м месте Стэнфордский университет, а на 3-ем - Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе. Этот рейтинг характеризуется значительными расхождениями в данных с общим Рейтингом университетов мира от QS . В частности, ведущие вузы Азии опережают лучшие учебные заведения Европы. Таким образом, рейтинг демонстрирует отсутствие прямой параллели между отличной репутацией и научно-исследовательскими достижениями университета и его примечательной способностью приводить студентов к интересной карьере.
Для сравнения взаимосвязи между университетом и трудоустройством QS использует метод с пятью параметрами: репутация университета среди 44 000 организаций-работодателей, данные о полученном образовании среди 29 000 чрезвычайно успешных людей, партнерства вуза с профильной отраслью, присутствие работодателя на кампусе и процент занятости выпускников с поправкой на местоположение.
Краткая сводка: В мире
- Массачусетский технологический институт (MIT) сохраняет почетный статус лидера как в общем рейтинге университетов QS, так и в рейтинге по трудоустройству студентов;
- MIT не является номером 1 по какому-либо одному параметру, но лидирует по совокупному показателю;
- Набор данных, использованных для индикатора Репутация среди работодателей, представляет собой крупнейший в мире архив сведений по качеству выпускников с точки зрения работодателя;
- Ведущий вуз Азии - Университет Цинхуа в материковом Китае, занявший 6-е место;
- Лучший вуз в континентальной Европе - Федеральная высшая техническая школа Цюриха в Швейцарии, на 17-й позиции.
|
Рейтинг 2020
|
Рейтинг 2019
|
ВУЗ
|
Местоположение
|
1
|
1
|
Массачусетский технологический институт (MIT)
|
США
|
2
|
2
|
Стэнфордский университет
|
США
|
3
|
2
|
Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе
|
США
|
4
|
5
|
Сиднейский университет
|
Австралия
|
5
|
4
|
Гарвардский университет
|
США
|
6
|
9
|
Университет Цинхуа
|
CN
|
7
|
6
|
Мельбурнский университет
|
Австралия
|
8
|
7
|
Кембриджский университет
|
Великобритания
|
9
|
13
|
Гонконгский университет
|
Гонконг
|
10
|
10
|
Оксфордский университет
|
Великобритания
Краткая сводка: Россия
- В рейтинг включены 13 вузов России, из них Российский университет дружбы народов и Томский университет попали в первые 50;
- Университет имени М. В. Ломоносова подтвердил свою позицию (101-110), тогда как Санкт-Петербургский государственный университет опустился с диапазона 161-170 на 181-190.
- Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана и Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) теперь входят в 250 лучших в мире в данном перечне;
- Московский государственный институт международных отношений - МГИМО является номером #1 в мире по показателю Процент трудоустройства выпускников, который измеряет долю студентов, работающих на полную или неполную ставку в течение 12 месяцев после получения диплома. При расчете мы учитываем разницу между процентом каждого вуза и средним показателем по стране, в которой он расположен, с поправкой на диапазон между максимальным и минимальным значениями в каждой стране или регионе.
- Университет имени М. В. Ломоносова занимает 21-е место в мире по показателю Результаты выпускников. QS проанализировали почти 30 000 наиболее ориентированных на инновации, креативных, состоятельных людей в мире, предпринимателей и/или филантропов, с целью определить, какие вузы воспитывают будущих лидеров, способных внести весомый вклад.
|
Рейтинг 2020
|
Рейтинг 2019
|
ВУЗ
|
101-110
|
101-110
|
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова
|
181-190
|
161-170
|
Санкт-Петербургский государственный университет
|
191-200
|
201-250
|
Московский государственный институт международных отношений - МГИМО
|
201-250
|
301-500
|
Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана
|
201-250
|
251-300
|
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ)
|
301-500
|
301-500
|
Московский физико-технический институт
|
301-500
|
301-500
|
Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (Московский инженерно-физический институт)
|
301-500
|
301-500
|
Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС»
|
301-500
|
301-500
|
Новосибирский государственный технический университет
|
301-500
|
301-500
|
Новосибирский государственный университет
|
301-500
|
301-500
|
Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова
|
301-500
|
-
|
Российский университет дружбы народов
|
301-500
|
-
|
Томский политехнический университет
- Методика составления рейтинга приведена здесь https://www.topuniversities.com/employability-rankings/methodology. Полный рейтинг будет размещен на www.TopUniversities.com с 00:01 ВСВ в четверг 19-го сентября.
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SOURCE QS Quacquarelli Symonds
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