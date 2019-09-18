Объявление: 500 ведущих университетов мира по трудоустройству студентов

Информация предоставлена

QS Quacquarelli Symonds

18 сен, 2019, 21:57 BST

Рейтинг трудоустройства выпускников 2020 от QS

ЛОНДОН, 18 сентября 2019 г. /PRNewswire/ -- Аналитический центр по изучению высшего образования в мире QS Quacquarelli Symonds назвал 500 ведущих университетов в глобальном масштабе по обеспечению трудоустраиваемости выпускников. 13 из этих вузов расположены в России, то есть на 2 больше, чем в прошлом году. Рейтинг трудоустройства выпускников 2020 от QS предлагает авторитетные, независимые, многопараметровые данные о взаимосвязи между выбором высшего учебного заведения и устройством на работу. Это позволяет удовлетворить возросший спрос со стороны абитуриентов на информацию о потенциальных преимуществах при трудоустройстве, которые может предложить их образование.

Номер один - Массачусетский технологический институт (MIT). На 2 месте Стэнфордский университет, а на 3-ем - Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе. Этот рейтинг характеризуется значительными расхождениями в данных с общим Рейтингом университетов мира от QS . В частности, ведущие вузы Азии опережают лучшие учебные заведения Европы. Таким образом, рейтинг демонстрирует отсутствие прямой параллели между отличной репутацией и научно-исследовательскими достижениями университета и его примечательной способностью приводить студентов к интересной карьере.

Для сравнения взаимосвязи между университетом и трудоустройством QS использует метод с пятью параметрами: репутация университета среди 44 000 организаций-работодателей, данные о полученном образовании среди 29 000 чрезвычайно успешных людей, партнерства вуза с профильной отраслью, присутствие работодателя на кампусе и процент занятости выпускников с поправкой на местоположение.

Краткая сводка: В мире

  • Массачусетский технологический институт (MIT) сохраняет почетный статус лидера как в общем рейтинге университетов QS, так и в рейтинге по трудоустройству студентов;
  • MIT не является номером 1 по какому-либо одному параметру, но лидирует по совокупному показателю;
  • Набор данных, использованных для индикатора Репутация среди работодателей, представляет собой крупнейший в мире архив сведений по качеству выпускников с точки зрения работодателя;
  • Ведущий вуз Азии - Университет Цинхуа в материковом Китае, занявший 6 место;
  • Лучший вуз в континентальной Европе - Федеральная высшая техническая школа Цюриха в Швейцарии, на 17 позиции.

Рейтинг 2020

Рейтинг 2019

ВУЗ

Местоположение

1

1

Массачусетский технологический институт (MIT)

США

2

2

Стэнфордский университет

США

3

2

Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе

США

4

5

Сиднейский университет

Австралия

5

4

Гарвардский университет

США

6

9

Университет Цинхуа

CN

7

6

Мельбурнский университет

Австралия

8

7

Кембриджский университет

Великобритания

9

13

Гонконгский университет

Гонконг

10

10

Оксфордский университет

Великобритания

Краткая сводка: Россия

  • В рейтинг включены 13 вузов России, из них Российский университет дружбы народов и Томский университет попали в первые 50;
  • Университет имени М. В. Ломоносова подтвердил свою позицию (101-110), тогда как Санкт-Петербургский государственный университет опустился с диапазона 161-170 на 181-190.
  • Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана и Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) теперь входят в 250 лучших в мире в данном перечне;
  • Московский государственный институт международных отношений - МГИМО является номером #1 в мире по показателю Процент трудоустройства выпускников, который измеряет долю студентов, работающих на полную или неполную ставку в течение 12 месяцев после получения диплома. При расчете мы учитываем разницу между процентом каждого вуза и средним показателем по стране, в которой он расположен, с поправкой на диапазон между максимальным и минимальным значениями в каждой стране или регионе.
  • Университет имени М. В. Ломоносова занимает 21 место в мире по показателю Результаты выпускников. QS проанализировали почти 30 000 наиболее ориентированных на инновации, креативных, состоятельных людей в мире, предпринимателей и/или филантропов, с целью определить, какие вузы воспитывают будущих лидеров, способных внести весомый вклад.

Рейтинг 2020

Рейтинг 2019

ВУЗ

101-110

101-110

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова

181-190

161-170

Санкт-Петербургский государственный университет

191-200

201-250

Московский государственный институт международных отношений - МГИМО

201-250

301-500

Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана

201-250

251-300

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ)

301-500

301-500

Московский физико-технический институт

301-500

301-500

Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (Московский инженерно-физический институт)

301-500

301-500

Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС»

301-500

301-500

Новосибирский государственный технический университет

301-500

301-500

Новосибирский государственный университет

301-500

301-500

Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова

301-500

-

Российский университет дружбы народов

301-500

-

Томский политехнический университет

- Методика составления рейтинга приведена здесь https://www.topuniversities.com/employability-rankings/methodology. Полный рейтинг будет размещен на www.TopUniversities.com с 00:01 ВСВ в четверг 19-го сентября.

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SOURCE QS Quacquarelli Symonds

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Объявление: 500 ведущих университетов мира по трудоустройству студентов

Информация предоставлена

QS Quacquarelli Symonds

18 сен, 2019, 21:57 BST