Обнародована инициатива по укреплению сотрудничества Китая и стран Центральной Азии

Информация предоставлена

Global Times Online

19 окт, 2021, 18:21 BST

ЛАНЬЧЖОУ (Китай), 19 октября 2021 г. /PRNewswire/ -- НОВОСТЬ ОТ Global Times Online: 17 октября в городе Ланьчжоу, столице провинции Ганьсу на северо-западе Китая, завершился восьмой Форум китайско-центральноазиатского сотрудничества с выдвижением совместной инициативы, направленной на обеспечение более глубокой и деятельной открытости и взаимодействия между участниками.

Initiative to enhance cooperation of China and Central Asian countries released
Initiative to enhance cooperation of China and Central Asian countries released

Этот форум, посвященный теме «Укрепление солидарности и сотрудничества для построения сообщества безопасности и развития», был совместно организован Комитетом по добрососедству, дружбе и сотрудничеству Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и Народным правительством провинции Ганьсу.

Форум включал в себя четыре подфорума, в частности посвященных таким темам, как «китайско-центральноазиатское сотрудничество в отношении китайской BDS» и «экологически чистое развитие». В ходе мероприятия была также проведена тематическая выставка, посвященная китайской навигационной спутниковой системе «Бэйдоу» (BeiDou, BDS).

В работе форума в режиме онлайн и лично принимали участие представители Китая и стран Центральной Азии, включая Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, Туркменистан и Узбекистан, а также международных организаций.

Генеральный секретарь ШОС Владимир Норов заявил, что Форум китайско-центральноазиатского сотрудничества является авторитетной платформой для широких обменов между Китаем и странами Центральной Азии. Он способствует укреплению политического взаимодействия, углублению взаимоотношений между всеми сторонами в деле обеспечения региональной безопасности и реагирования на текущие вызовы и угрозы. Кроме того, он способствует развитию взаимовыгодного сотрудничества, особенно в торгово-экономической сфере.  

«В этих условиях одним из приоритетов остается сотрудничество в секторе здравоохранения. Мы предлагаем сделать охрану окружающей среды одним из главных вопросов повестки дня. Мы активно участвуем в разработке глобальной повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года и намерены достичь углеродной нейтральности к 2060 году», — заявил первый заместитель премьер-министра Казахстана Алихан Смаилов.

Посол Таджикистана в Китае Саидзода Зохир отметил, что несмотря на различные вызовы новой эпохи экономика Китая продолжает расти, что положительно скажется на совместном строительстве процветающего, экологически чистого и цифрового Шелкового пути. Объем китайских инвестиций и двусторонней торговли с центральноазиатскими странами неуклонно растет на протяжении двух десятилетий подряд.

В 2020 году совокупный объем прямых китайских инвестиций в пяти странах региона составлял около 15 миллиардов долларов США. «Новым этапом развития "Одного пояса и одного пути" может стать "точка" согласования китайских программ развития с национальными стратегиями центральноазиатских стран», — добавил Саидзода Зохир. 

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1662491/image_1.jpg

SOURCE Global Times Online

Другие материалы из этого источника

Initiative to enhance cooperation of China and Central Asian...

В китайском Цзиньхуа стартует 3-й Саммит по развитию...

Обзор

Другие пресс-релизы на аналогичные темы