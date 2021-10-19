Обнародована инициатива по укреплению сотрудничества Китая и стран Центральной Азии

Этот форум, посвященный теме «Укрепление солидарности и сотрудничества для построения сообщества безопасности и развития», был совместно организован Комитетом по добрососедству, дружбе и сотрудничеству Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и Народным правительством провинции Ганьсу.

Форум включал в себя четыре подфорума, в частности посвященных таким темам, как «китайско-центральноазиатское сотрудничество в отношении китайской BDS» и «экологически чистое развитие». В ходе мероприятия была также проведена тематическая выставка, посвященная китайской навигационной спутниковой системе «Бэйдоу» (BeiDou, BDS).

В работе форума в режиме онлайн и лично принимали участие представители Китая и стран Центральной Азии, включая Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, Туркменистан и Узбекистан, а также международных организаций.

Генеральный секретарь ШОС Владимир Норов заявил, что Форум китайско-центральноазиатского сотрудничества является авторитетной платформой для широких обменов между Китаем и странами Центральной Азии. Он способствует укреплению политического взаимодействия, углублению взаимоотношений между всеми сторонами в деле обеспечения региональной безопасности и реагирования на текущие вызовы и угрозы. Кроме того, он способствует развитию взаимовыгодного сотрудничества, особенно в торгово-экономической сфере.

«В этих условиях одним из приоритетов остается сотрудничество в секторе здравоохранения. Мы предлагаем сделать охрану окружающей среды одним из главных вопросов повестки дня. Мы активно участвуем в разработке глобальной повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года и намерены достичь углеродной нейтральности к 2060 году», — заявил первый заместитель премьер-министра Казахстана Алихан Смаилов.

Посол Таджикистана в Китае Саидзода Зохир отметил, что несмотря на различные вызовы новой эпохи экономика Китая продолжает расти, что положительно скажется на совместном строительстве процветающего, экологически чистого и цифрового Шелкового пути. Объем китайских инвестиций и двусторонней торговли с центральноазиатскими странами неуклонно растет на протяжении двух десятилетий подряд.

В 2020 году совокупный объем прямых китайских инвестиций в пяти странах региона составлял около 15 миллиардов долларов США. «Новым этапом развития "Одного пояса и одного пути" может стать "точка" согласования китайских программ развития с национальными стратегиями центральноазиатских стран», — добавил Саидзода Зохир.

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SOURCE Global Times Online