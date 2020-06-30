Оборудование XCMG успешно справляется со сложными задачами дорожно-транспортного строительства, способствуя экономическому и промышленному развитию регионов

Фундаменты свай №14-23 главной опоры моста Нютяньян представляют собой буронабивные конструкции сверхбольшой длины с диаметром в диапазоне от 2,45 до 3 м. Расчетная длина свай составляет 89,7 м, а глубина бурения достигает 100 м. Буровые работы в рамках обустройства свайного фундамента выполнялись с использованием установок роторного бурения XR550. Этим мощным агрегатам удалось справиться с поставленной задачей всего за 11 дней, что послужило гарантией своевременной закладки фундамента.

Оборудование для горизонтальной прокладки туннелей от компании XCMG выгодно отличается от конкурентов своей высокой эффективностью, точностью и надежностью. В мае этого года несколько самоходных буровых кареток от XCMG успешно продемонстрировали свои возможности на строительстве горного тоннеля Фуню, являющегося частью проекта скоростной магистрали протяженностью 143 км, которая свяжет между собой уезды Яошань, Луаньчуань и Сися. Это самый протяженный, дорогостоящий и технически сложный проект в истории дорожного строительства пров. Хэнань.

Прокладка 9-километрового тоннеля в горном массиве Фунюшань, отличающегося уникальными геологическими характеристиками, потребовала непрерывной высокоэффективной работы строительного оборудования на протяжении последних 3 лет. Команда опытных и высококвалифицированных инженеров XCMG обеспечила отличный результат выполнения проходочных работ со сквозной погрешностью на уровне менее 3 см, что значительно превышает отраслевой стандарт допуска в 20 см.

Генеральный директор подразделения оборудования для обустройства фундаментов XCMG Кун Цинхуа (Kong Qinghua) отметил, что, благодаря десятилетним усилиям по созданию инноваций, специалистам компании удалось достичь нескольких технологических прорывов и разработать ряд передовых агрегатов, ориентированных на выполнение самых разнообразных задач - от подземной разработки месторождений, прокладки транспортных тоннелей и до возведения гидросооружений.

"В число преимуществ оборудования для горизонтальной прокладки тоннелей от XCMG входят дополнительные фрезерные рыхлители, способные эффективно функционировать в различных геологических условиях, загрузочный механизм с применением высокопрочных износостойких пластин, продлевающих срок службы агрегата, и компактная конструкция, позволяющая прокладывать тоннели на небольшой глубине", - пояснил г-н Кун.

Специалисты подразделения фундаментного оборудования XCMG оптимизировали ряд агрегатов для консольной добычи (включая XTR4/180, XTR4/230, XTR6/260, XTR7/260 и XTR7/360), разработав принципиально новые системы проходки тоннелей в скальных породах, объединяющие в себе функции резки, транспортировки, загрузки и контроля пылевого загрязнения. Сегодня эти системы активно применяются при реализации различных строительных проектов.

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