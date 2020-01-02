Обратный отсчет до начала 2020 года в "Central World" - на "азиатской Таймс-сквер"

Исполнительный вице-президент по вопросам маркетинга компании CPN д-р Наттакит Тангпусинтана (Nattakit Tangpoonsinthana) отметил: "Мы проводим такие мероприятия в различных уголках Таиланда вот уже более 20 лет и за это время завоевали себе статус ведущего организатора обратных отсчетов. Каждый год мы делаем акцент на концепции "Go Global – Love Local", подчеркивающий наши позиции лидера в данной сфере. В глобальном масштабе нашим авангардом в проведении самых популярных мероприятий по обратному отсчету являются Central World и Central Phuket - именно здесь выступают самые известные международные ди-джеи. Ключом к неизменному успеху подобных инициатив от CPN является опыт и креативность нашей команды ивент-менеджеров в вопросах создания уникальных впечатлений, которых ждут наши клиенты.

В этом году Central World стал площадкой для реализации концепции " World of Best Entertainment Countdown" (Лучший в мире обратный отсчет), и успешность этого подхода подтверждается неофициальным статусом нашего центра как "азиатской Таймс-сквер". Все наши гости смогут в полной мере насладиться концертами и праздничным настроением, сногсшибательными фейерверками, освещающими небеса над небоскребами Бангкока.

Central World - многофункциональный центр для местных и иностранных шоперов, расположенный в самом центре таиландской столицы на перекрестке Ратчапрасонг, куда удобно добираться на поездах надземного метрополитена BTS. Мероприятия по обратному отсчету времени до Нового года дают стимул для развития региональной экономики и подчеркивают стремление CPN создавать "центры общественной жизни" в каждой провинции страны, а также продвигают имидж Таиланда как незабываемого места для туристов из всех уголков земного шара.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1060505/Centralworld_countdown.jpg

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1060504/4_Central_Phuket.jpg



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SOURCE Central Pattana Plc (CPN)