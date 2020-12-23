Обзор результатов деятельности GAC MOTOR за 2020 год: подъем вопреки тенденции рынка и перспективное будущее

ГУАНЧЖОУ (Китай), 23 декабря 2020 г. /PRNewswire/ -- В 2020 году компания GAC MOTOR с энтузиазмом расширяла географию своего присутствия на зарубежных автомобильных рынках. Подводя итоги этого года, следует отметить, что масштабы международной деятельности GAC MOTOR стабильно росли, а объем продаж увеличивался вопреки сложившейся на рынке тенденции, что обуславливает привлекательные показатели годовой отчетности.

Существует несколько групп показателей, отражающих значительный прогресс, достигнутый компанией GAC MOTOR в этом году:

продолжается оптимизация каналов сбыта за счет открытия 30 новейших выставочных залов в течение этого года;

исследованы новые каналы, включая онлайн-трансляции в прямом эфире, вдыхающие жизнь в этот рынок наряду с внедрением новых моделей, пользующихся большим успехом;

ожидается, что в результате прорывов на шести важных рынках годовой объем продаж вырастет на 22% по сравнению с прошлым годом, что позволит компании выйти на передовые позиции в этом секторе.

Каким образом компании GAC MOTOR удается продолжать свое успешное продвижение на рынке при столь неблагоприятной и жесткой конъюнктуре? На пути глобального развития компания GAC MOTOR продолжает принимать стратегические решения на основе требований рынка и потребителей. Товары и услуги, оптимизированные под их потребности и направленные на решение их проблем, позволяют компании GAC выделяться на общем фоне в условиях ожесточенной конкуренции на автомобильном рынке.

При поддержке ведущих мировых организаций в сфере технологических исследований и ресурсов компания GAC MOTOR продолжает выстраивать свою превосходную продуктовую матрицу, задавая тон на рынке по всем типам моделей. Она представила целый ряд новых автомобилей на таких рынках как Саудовская Аравия, Кувейт, Бахрейн, Россия, Чили и Нигерия. Изобретательное использование всемирного онлайн-вещания в прямом эфире и других новых форм, позволяющих преодолевать пространственные ограничения для достижения более широкого и эффективного взаимодействия посредством всестороннего мультимедийного представления преимуществ новых автомобилей, обеспечивает небывалое ощущение участия и впечатление.

Путь глобального расширения деятельности компании GAC MOTOR оценивался и направлялся в практическое русло на основе строгого соблюдения стандартов качества, стратегических инвестиций в ключевые рынки и формирования прочной репутации бренда.

Благодаря многочисленным положительным отзывам со стороны владельцев компания GAC MOTOR привлекла к себе большое внимание со стороны местных средств массовой информации. Многие авторитетные СМИ делали свои репортажи о компании GAC MOTOR, включавшие обзор конструкционных усовершенствований, улучшений функционала и работы производственно-сбытовой системы, с целью анализа успеха этого бренда.

GAC MOTOR делает упор на инновационную и исследовательскую деятельность, ориентированную на потребителей, и создает высококачественную продукцию искусного исполнения, что находит поддержку и признание со стороны автовладельцев и всей отрасли в общемировом масштабе. Продемонстрировав великолепные результаты в 2020 году, компания GAC MOTOR продолжит свое движение по пути высококачественного развития с целью создания приятных впечатлений о своей автомобильной продукции среди покупателей по всему миру.

SOURCE GAC MOTOR