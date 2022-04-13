Официальные талисманы обеспечат эффект погружения в атмосферу 131-ой Кантонской ярмарки

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Canton Fair

13 апр, 2022, 12:51 BST

ГУАНЧЖОУ (Китай), 13 апреля 2022 г. /PRNewswire/ -- К 131-й Китайской ярмарке импортных и экспортных товаров (Кантонская ярмарка), которая стартует в режиме онлайн 15 апреля, вновь присоединятся официальные талисманы — «Пчела» и «Мед». Их участие в ряде прямых трансляций в социальных сетях обеспечит эффект погружения в атмосферу ярмарки покупателям и участникам.

131st Canton Fair's Mascots to Provide Buyers and Exhibitors with an Immersive Experience
131st Canton Fair's Mascots to Provide Buyers and Exhibitors with an Immersive Experience

Виртуальный тур «Пчела и Мед» был впервые запущен на Кантонской ярмарке в прошлом году и включал восемь интерактивных мероприятий, позволяющих покупателям и участникам лучше узнать друг друга, а также почувствовать атмосферу ярмарки компаниям, не имеющим возможности обеспечить личное присутствие. Мероприятия получили широкое признание, поскольку в рамках тура покупатели могли находить потенциальных поставщиков и отправлять им запросы.

Мероприятия «Откройте Кантонскую ярмарку с Пчелой и Медом» были существенно модернизированы. В ходе 131-й сессии наши мероприятия выйдут за рамки пространства и времени и позволят нашим подписчикам в социальных сетях наслаждаться торжеством китайского интеллектуального производства. Наши виртуальные туры представляют собой новую модель, позволяющую участникам международной торговли с обеих сторон ускорить процессы проведения переговоров и транзакций, повышая эффективность их бизнеса», — заявил Алан Лю (Alan Liu), заместитель генерального директора департамента международного сотрудничества Кантонской ярмарки. 

«Пчела» и «Мед» помогут найти высококлассных производителей в различных отраслях

«Пчела» и «Мед» исследуют фирменную продукцию от поставщиков высшего класса наряду с новейшими технологиями малых и средних предприятий, предлагающих продукцию с добавленной стоимостью и обладающих возможностями для инновационного развития и высоким рыночным потенциалом. Покупатели смогут получать оперативный доступ к интересующим их товарам и взаимодействовать с поставщиками.

В виртуальном туре примут участие 30 торговых групп из провинций Гуандун, Чжэцзян, Хэбэй, Гуанси и Шаньдун. О своем желании участвовать заявило около 500 компаний из различных отраслей, включая электронику и бытовую технику, здравоохранение, потребительские товары, текстиль и одежду, автомобили и автозапчасти, канцелярские принадлежности и аксессуары для путешествий, товары для ванных комнат и продукцию для детей. Для участия в восьми тематических мероприятиях, проводимых в рамках данной сессии, был отобран 31 поставщик продукции высокого качества и одна база трансформации и модернизации внешней торговли.

Тематические мероприятия будут посвящены системам «Умный дом» и другим передовым технологиям, средствам личной гигиены для профилактики COVID-19, путешествиям с низким углеродным следом, уходу за детьми и счастливому детству, высококлассному ремесленничеству, жизни в ограниченном пространстве, модным тенденциям и основам обустройства офиса.

Максимальная доступность в социальных сетях

Мероприятия будут доступны на восьми каналах Кантонской ярмарки, включая Facebook, LinkedIn, Twitter, YouTube, Instagram, TikTok, VK и Pinterest. В рамках тура пройдут корпоративные беседы, презентации продуктов, знакомство с производством и ремесленниками, а также лотереи. Целью мероприятий станет полноценная демонстрация китайского интеллектуального производства для иностранных покупателей.

Для максимального охвата рынка и оптимального использования ресурсов тур будет запущен в странах и регионах с высокими рыночными потребностями. Это обеспечит рост прямых запросов и поможет поделиться рыночными возможностями, предоставляемыми китайскими компаниями.

Для получения более подробной информации посетите страницу https://www.cantonfair.org.cn/en-US/register/index#/foreign-email.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1795318/image.jpg 

SOURCE Canton Fair

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