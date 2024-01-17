OKX расширяет партнерство с командой Формулы-1 McLaren в 2024 году: логотип будет размещен на новой ливрее в течение 20 гонок

Информация предоставлена

OKX

17 янв, 2024, 18:15 GMT

ГОНКОНГ, 17 января 2024 г. /PRNewswire/ -- OKX, ведущая технологическая компания в сфере Web3 и главный партнер команды Формулы-1 McLaren, объявила о расширении партнерства с командой. В дополнение к существующей символике логотип OKX будет размещен на боковых панелях ливреи гоночного болида McLaren на протяжении 20 гонок в сезоне Формулы-1 2024 года. 

Новая ливрея McLaren на 2024 год с логотипом OKX на боковых панелях была анонсирована 16 января. Дизайнеры вдохновлялись ливреей под названием Stealth Mode, которая была разработана OKX и командой McLaren и представлена в сентябре 2023 года.

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OKX Upgrades Partnership with McLaren Formula 1 Team in 2024, OKX Logo to be Featured on Side Pods of New Race Car Livery for 20 Races
OKX Upgrades Partnership with McLaren Formula 1 Team in 2024, OKX Logo to be Featured on Side Pods of New Race Car Livery for 20 Races
OKX Upgrades Partnership with McLaren Formula 1 Team in 2024, OKX Logo to be Featured on Side Pods of New Race Car Livery for 20 Races
OKX Upgrades Partnership with McLaren Formula 1 Team in 2024, OKX Logo to be Featured on Side Pods of New Race Car Livery for 20 Races
OKX Upgrades Partnership with McLaren Formula 1 Team in 2024, OKX Logo to be Featured on Side Pods of New Race Car Livery for 20 Races
OKX Upgrades Partnership with McLaren Formula 1 Team in 2024, OKX Logo to be Featured on Side Pods of New Race Car Livery for 20 Races

Хайдер Рафик, директор по маркетингу OKX:: «Мы рады стать частью новой кампании „Whatever It Takes" команды Формулы-1 McLaren. Нам нравится настрой, с которым McLaren подходит к сезону 2024, и мы гордимся, что в дизайн добавились элементы нашей совместной ливреи, разработанной в Сингапуре. Этот год станет особенным как для McLaren, так и для нашего партнерства».

Генеральный директор McLaren Racing Зак Браун заявил: «Наше партнерство с OKX становится все крепче, и в прошлом сезоне мы провели несколько захватывающих событий для болельщиков. Я с нетерпением жду новых успехов в следующем сезоне вместе с инновационным и прогрессивным брендом OKX, который остается в центре внимания в быстро развивающемся мире Формулы-1». 

Расширение партнерства между OKX и командой Формулы-1 McLaren — это большой шаг вперед. Это еще больше сближает сферу Web3, блокчейн и мир автоспорта, а также дарит болельщикам и энтузиастам уникальный опыт благодаря сочетанию технологий, инноваций и скорости.

С подробной информацией можно ознакомиться на официальном сайте OKX.                                                  

Для получения подробной информации напишите на адрес: [email protected]

О бирже OKX

OKX — ведущая технологическая компания, создающая будущее Web3. Криптовалютная биржа OKX — одна из самых быстрых и надежных криптовалютных платформ для инвесторов и профессиональных трейдеров. Она занимает второе место в мире по объему торгов, и ей доверяют более 50 миллионов пользователей по всему миру.

OKX предлагает кошелек OKX для самостоятельного хранения активов. Он совместим с Web3, позволяет лучше контролировать ваши активы и расширяет доступ к DEX, рынкам NFT, DeFi, GameFi и тысячам DApp.

OKX сотрудничает с ведущими брендами и спортсменами, среди которых чемпион английской Премьер-лиги ФК «Манчестер Сити», команда Формулы-1 McLaren, кинофестиваль «Трайбека», гольфист Иан Пултер, призер Олимпийских игр Скотти Джеймс и пилот Формулы-1 Даниэль Риккардо.

OKX заботится о прозрачности и безопасности, поэтому ежемесячно публикует подтверждение резервов.

Чтобы узнать больше об OKX, скачайте наше приложение или посетите сайт: okx.com

О McLaren Racing

Команда McLaren Racing была основана автогонщиком Брюсом Маклареном в 1963 году. В 1966 году она впервые приняла участие в Формуле-1. Сейчас на счету McLaren 20 побед в мировых чемпионатах Формулы-1, 183 победы в Гран-при Формулы-1, 3 победы в гонке «500 миль Индианаполиса», а также победа в гонке «24 часа Ле-Мана» с первой попытки.   

Команда McLaren Racing участвует в пяти гоночных сериях. В 2023 году она приняла участие в Чемпионате мира FIA Formula 1 с пилотами McLaren Формулы-1 Ландо Норрисом и Оскаром Пиастри, серии NTT INDYCAR SERIES с пилотами Arrow McLaren Пато О'Уордом, Александром Росси и Дэвидом Малукасом, Чемпионате мира ABB FIA Formula E с пилотами NEOM McLaren Formula E Team Джейком Хьюзом и Сэмом Бёрдом, чемпионате Extreme E Championship с пилотами NEOM McLaren Extreme E Team. Команда также участвует в киберспортивном чемпионате F1 Sim Racing Championship под названием McLaren Shadow и в 2022 году победила в чемпионатах Constructors и Drivers. 

Команда McLaren борется за экологичность в спорте и участвует в программе ООН «Спорт в поддержку борьбы с изменением климата». McLaren стремится достичь нулевого углеродного следа к 2040 году, а также способствует формированию разнообразной и инклюзивной культуры в индустрии автоспорта. 

McLaren Racing — официальный сайт

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Фото https://mma.prnewswire.com/media/2320658/Front34_Hero.jpg
Логотип  - https://mma.prnewswire.com/media/2014295/OKX_Logo_Logo.jpg 

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