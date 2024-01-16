OKX Middle East Fintech FZE получила лицензию VASP от Управления по регулированию виртуальных активов Дубая

Лицензия вступит в силу, когда OKX выполнит ряд условий и получит разрешение на ее использование.

Дубай, ОАЭ, 16 января 2024 г. /PRNewswire/ -- OKX Middle East Fintech FZE, дубайское подразделение OKX, ведущей технологической компании в сфере Web3 и международной криптовалютной биржи, объявила о получении лицензии поставщика услуг по управлению виртуальными активами (VASP) от Управления по регулированию виртуальных активов Дубая (VARA). Лицензия не будет действовать, пока компания не выполнит оставшиеся условия и требования по локализации, установленные VARA. Она вступит в силу после повторной проверки и одобрения от регулирующих органов.

Лицензия FMP позволит OKX Middle East расширить список регулируемых продуктов, связанных с виртуальными активами, и предоставлять спотовые услуги и торговые пары институциональным и розничным клиентам в приложении и на бирже OKX.

OKX руководствуется принципами надежной защиты инвесторов и рынка. Получение лицензии VARA гарантирует повышенный уровень защиты прав пользователей нашей платформы.

Генеральный директор OKX в регионе MENA Рифад Махаснех: «Будущее цифровых активов и рынков капитала находится в руках регулируемых организаций. Дубаю и VARA удалось создать уникальную среду для развития поставщиков услуг виртуальных активов. Регион MENA обладает огромным потенциалом, чтобы стать центром инноваций в области Web3 и виртуальных активов. Мы с нетерпением ждем возможности укрепить процветающую криптоэкосистему этого региона».

Глава отдела по связям с госорганами OKX Тим Бюн: «Дубай и VARA являются мировыми лидерами в области регулирования криптовалют. Они создают новейшую, актуальную и всеобъемлющую правовую базу для виртуальных активов и Web3. Получение лицензии стало важным шагом, который позволит OKX перейти от системы на основе доверия к системе, не требующей доверия. Благодаря этому пользователи могут самостоятельно управлять своим финансовым будущим. Дубай — важный рынок для OKX, и мы рады укрепить отношения с нашими пользователями, а также внести вклад в развитие криптовалютной и Web3-экосистемы Дубая».

С подробной информацией можно ознакомиться на официальном сайте OKX

О бирже OKX

OKX — ведущая в мире криптобиржа и инновационная Web3-компания. Нам доверяют более 50 миллионов пользователей по всему миру, а приложение OKX считается одним из самых быстрых и надежных криптовалютных приложений.

Будучи главным партнером чемпионов английской Премьер-лиги ФК «Манчестер Сити», команды McLaren Формулы-1, призера Олимпийских игр Скотти Джеймса и гонщика Формулы-1 Даниэля Риккардо, OKX стремится улучшать опыт болельщиков через новые возможности вовлечения. Также OKX является главным партнером кинофестиваля «Трайбека» в рамках инициативы по популяризации и распространению технологий Web3.

OKX заботится о прозрачности и безопасности, поэтому ежемесячно публикует Подтверждение резервов.

Чтобы узнать больше об OKX, скачайте наше приложение или посетите сайт: okx.com

О VARA

Управление по регулированию виртуальных активов (VARA) было создано в марте 2022 года после вступления в силу Закона № 4 от 2022 года. Оно отвечает за регулирование, контроль и надзор за виртуальными активами и связанной с ними деятельностью во всех зонах эмирата Дубай, включая зоны специального развития и свободные зоны, кроме Международного финансового центра Дубая.

VARA играет ключевую роль в разработке инновационной правовой базы в Дубае для защиты инвесторов и установления международных стандартов управления индустрией виртуальных активов. При этом организация поддерживает видение безграничной экономики.



Для получения дополнительной информации посетите www.vara.ae

Данное объявление представлено исключительно в информационных целях и не является инвестиционной, налоговой или юридической консультацией, а также предложением о покупке, продаже или владении цифровыми активами. Цифровые активы, включая стейблкоины, сопряжены с высокими рисками и подвержены сильным колебаниям вплоть до полного обесценивания. Перед инвестированием оцените свое финансовое состояние и тщательно обдумайте, подходит ли вам торговля или владение цифровыми активами. За подробной консультацией обратитесь к специалисту по юридическим/налоговым/инвестиционным вопросам.

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