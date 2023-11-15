OneOdio A10 признаны CNET лучшим накладными наушниками 2023 года

ГОНКОНГ, 15 ноября 2023 г. /PRNewswire/ -- Новаторский бренд аудиотехники OneOdio добился знаменательного результата — их наушники с шумоподавлением A10 признаны CNET лучшими накладными наушниками 2023 года.

Используемый CNET процесс тщательного отбора включает номинирование редакторами сайта по итогам личного тестирования и оценки каждого претендента по шести важнейшим критериям: дизайн, качество звука, эффективность шумоподавления, голосовая связь, дополнительные функции и цена.

Наушники A10 были одобрены в результате оценки CNET с примечанием редактора: «Они не только изготовлены качественнее, чем можно рассчитывать за примерно 75 долларов, но и довольно удобно сидят». Кроме того, были отмечены профессиональный уровень шумоподавления и время работы наушников A10 от аккумулятора. «Они звучат на удивление прилично и имеют достаточно хорошее шумоподавление в режиме прозрачности. У этих наушников также очень хорошее время работы от аккумуляторов».

В наушниках с шумоподавлением OneOdio A10 воплощены прямо обещанные брендом несравнимые впечатления от прослушивания, и при этом сохраняется элегантность дизайна. Эти наушники, отличающиеся прочностью и хорошим шумоподавлением, работают от аккумулятора в режиме Bluetooth до 50 часов и до 62 часов в режиме активного шумоподавления. Технология активного шумоподавления и высокая точность воспроизведения звука позволяют им изменить представления о превосходном впечатлении от прослушивания.

Суки Лау (Sookie Lau), менеджер по маркетингу компании OneOdio, выразила восторг компании от признания преимуществ этого изделия: «Мы очень довольны, что сайт CNET подтвердил наши достижения. Компания OneOdio неизменно придерживается нашей главной цели — производство высококачественного аудиооборудования. Наша приверженность созданию изделий, которые обеспечивают захватывающие впечатления от музыки, остается непоколебимой».

В рамках распродажи 11.11 на AliExpress с 11 по 17 ноября покупатели могли приобрести A10 по специальной цене 53,99 доллара. OneOdio предлагает скидки до 63 % на различные классические и новые наушники. Подробнее о компании OneOdio, ее наушниках и все еще действующих выгодных предложениях см. по адресу https://oneodio.aliexpress.com/store/2851047/.

О компании OneOdio:

Основанная в 2013 году компания OneOdio является ведущим производителем наушников и аудиоаппаратуры. Следуя нашей цели обеспечивать поклонникам музыки по всему миру великолепный звук, компания OneOdio представляет революционные аудиоизделия, в том числе серий Studio Pro, Monitor, HiFi, Fusion и Focus. А глобальное присутствие неизменно обеспечивает накладным наушникам OneOdio место в числе трех лучших предложений Amazon в категории наушников.