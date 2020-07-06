Онкологический центр Apollo Proton получил престижную аккредитацию JCI

Директор Apollo Hospitals д-р Пратап Редди (Prathap C Reddy) отметил: "Растущее число случаев раковых заболеваний в Индии на фоне дефицита специализированных онкоцентров побудило нас собрать воедино самые современные технологии лечения онкологических болезней и создать первый в Юго-Восточной Азии и на Ближнем Востоке центр протонной терапии. С нами сотрудничают десять ведущих специалистов-онкологов. Наш центр располагает самыми передовыми медицинскими технологиями, позволяющими нам оказывать услуги мирового класса. Для нас большая честь получить признание высоких стандартов качества АРСС. Столь высокая оценка нашей деятельности дает нам новый стимул для дальнейшего развития онкологической отрасли".

Президент и генеральный директор JCI Пола Уилсон (Paula Wilson), в свою очередь, прокомментировала : "Joint Commission International (JCI) выражает признательность APCC за неизменное соблюдение международных стандартов качества и безопасности пациентов, благодаря которому центр заслужил аккредитацию JCI в ходе глобальной пандемии. Мы провели оценку центра с помощью наших виртуальных высокотехнологичных процессов".

Заместитель главы правления Apollo Hospitals Прита Редди (Preetha Reddy) добавила: "Команде APCC удалось разработать и внедрить самый передовой протокол лучевой терапии, сделав его доступным для широкого круга пациентов. Став первым в Южной Азии и на Ближнем Востоке центром протонной терапии, получившим аккредитацию JCI, АРСС смог достичь это важной вехи невзирая на проблемы, созданные пандемией коронавируса, что лишь подчеркивает приверженность персонала центра к высокому качеству медицинского обслуживания".

За первый год своего существования APCC выполнил свыше 200 процедур протонной терапии и более 750 хирургических операций на пациентах из всех уголков земного шара. Мультидисциплинарные группы специалистов по лечебной тактике и персонализированные планы лечения конкретных органов гарантируют безопасность и комфорт пациентов, получающих максимально индивидуализированную онкологическую помощь.

О центре Apollo Proton Cancer Centre

APCC - первый в Индии высококлассный центр протонной терапии. Полностью интегрированное специализированное медицинское учреждение предоставляет услуги хирургических манипуляций, лучевой терапии и онкологической помощи.

https://proton.apollohospitals.com/

Контактная информация:

Саураб Бозе (Saurabh Bose)

[email protected]

+91(0)402-360-7777

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SOURCE Apollo Proton Cancer Centre