Оператор дата-центров DEAC запустил Internet Exchange (IX) в Европе, Балтии и России

Информация предоставлена

DEAC

03 июн, 2020, 08:00 BST

Провайдер дата-центров DEAC анонсировал новые точки обмена интернет-трафиком (Internet Exchangeво всех своих локациях дата-центров с надежными и быстрыми сетевыми соединениями между странами Балтии, Европы и Россией.

РИГА, Латвия, 3 июня 2020 г. /PRNewswire/ -- Увеличение объема трафика данных, изменения в ИТ-архитектуре, адаптация компаний к использованию недорогих публичных облаков и повышение уровня безопасности, с помощью частных облаков и частных подключений, побудило DEAC соединить все дата-центры единой сетью с крупнейшими мировыми провайдерами. Подключение IX позволяет улучшить связь в стратегически важных локациях, тем самым предприятия в Европе, странах Балтии и России стали переключаться на глобальную сетевую экосистему. В то время как миграция в гибридные облака становятся все популярнее, быстрые и безопасные соединения между глобальными публичными облаками и частными хранилищами компаний становятся критически важной составляющей для игроков рынка облачных вычислений.

Data centers' provider DEAC has launched new Internet Exchange (IX) points in all its data centers' locations by opening reliable and fast network gate between Baltic States, Europe and Russia.
Data centers' provider DEAC has launched new Internet Exchange (IX) points in all its data centers' locations by opening reliable and fast network gate between Baltic States, Europe and Russia.

Все больше компаний используют онлайн-сервисы для удаленной работы, следовательно, наблюдается значительный рост в использовании интернет-трафика и спрос на надежные и безопасные сети с низким уровнем задержки и выдерживающие высокие нагрузки траффика. Реагируя на требования бизнеса, теперь дата-центры DEAC в Риге, Франкфурте, Амстердаме, Москве, Лондоне, Стокгольме и Киеве становятся выгодными точками соединения с сетями крупнейших мировых провайдеров связи.

Это следующий шаг в развитии оператора дата-центров DEAC, который позволит выступать в качестве «моста» для передачи данных и трафика, соединяя клиентов с основными поставщиками интернет-услуг и устраняя проблему индивидуальной настройки каналов передачи данных. Сетевое покрытие в Европе становится шире, и у предприятий появляется возможность соединения через надежные телекоммуникационные сети с бесперебойным потоком данных, доступом к частной VLAN-сети и основным CDN-сетям в мире, а также с прямым подключением к глобальным публичным облакам.

«Подключение DEAC к сетям крупных глобальных провайдеров связи предоставляет нашим клиентам широкий спектр возможностей для повышения доступности и эффективности ИТ, и для связи с дата-центрами по всему миру», - комментирует Андрис Гайлитис, генеральный директор DEAC.

Дополнительная информация о DEAC

DEAC – один из крупнейших в Северной Европе независимых операторов дата-центров. Компания владеет двумя собственными дата-центрами в Риге (Латвия), а также имеет площадки и облачную инфраструктуру в Москве, Киеве, Амстердаме, Франкфурте, Лондоне и Стокгольме. Многолетний опыт в разработке и внедрении широкого спектра безопасных ИТ-услуг позволяет DEAC разрабатывать индивидуальные решения с учетом особенностей отрасли и бизнес-задач клиентов из более чем 40 стран мира.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1175844/DEAC_New_Internet_Exchange_Points.jpg

Сопутствующие ссылки

https://www.deac.eu

SOURCE DEAC