Оптимизация бизнес-среды стимулирует восстановление экономики китайского города Чанша

ЧАНША (CHANGSHA), Китай, 29 мая 2020 г. /PRNewswire/ -- Власти города Чанша, столицы центрально-китайской провинции Хунань, обнародовали ряд политических мер, направленных на оптимизацию бизнес-среды в целях стимулирования процессов социально-экономического восстановления.

По данным регионального Центра координации процессов оптимизации бизнес-среды, начиная с 2019 года, руководство поселка Люян, входящего в городскую агломерацию Чанша, обнародовало перечень поддерживающих инициатив, в который вошли "Двенадцать мер по оптимизации корпоративных сервисов Люяна" и "Рекомендации по продвижению экономического развития региона в ночное время, а также в сельских районах". "Положения об оптимизации делового климата Чанша" должны вступить в силу с 1 июня текущего года. Разработанные властями города политические меры уже заметно стимулируют энтузиазм бизнеса по отношению к инновациям и предпринимательской деятельности.

Компания Hunan Yanjin Puzi Holding Co., Ltd. (Yanjin Puzi) с головным офисом в Люяне является зарегистрированным на бирже предприятием, специализирующимся на исследованиях, разработке, производстве и сбыте разнообразных снеков. Компания пользуется репутацией "первого китайского производителя снеков под собственным брендом". "От небольшого цеха по выпуску цукатов со штатом из менее чем 10 сотрудников до масштабной публичной компании пищевой отрасли - бренд "Yanjin Puzi" сперва завоевал любовь жителей Чанша, а затем и всего китайского народа. Сегодня его продукцию нередко можно встретить и за рубежом. Подобный успех был бы невозможен без благоприятного бизнес-климата в нашем родном Чанша", - прокомментировал глава правления Yanjin Puzi Чжан Сюэву (Zhang Xuewu).

По данным финансовой отчетности компании, за первый квартал 2002-говыручка Yanjin Puzi достигла 464 млн юаней, а чистая прибыль составила 57,2 млн юаней, что на 35,43% и 100,8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За период со 2 января до 15 мая текущего года стоимость акций предприятий выросла на целых 151%.

"Двухканальная реформа" в городском районе Юйхуа обеспечила возможность получения лицензий, регистрации налогоплательщиков, оформления полисов социального страхования, изготовления официальных печатей и открытия корпоративных часов в течение 2 часов. С момента внедрения политики "заочного" приема документов", "нулевого порога" для аудита и "бесплатной" сертификации, в регионе были учреждены 3 275 новых предприятий, что на 31,3% больше в годовом исчислении. Район Юйхуа вышел на первое место среди всех китайских городских образований по общему количеству субъектов рыночной деятельности и в 2019 году был включен в Топ-100 регионов с самым высоким инвестиционным потенциалом.

Входя в тройку ключевых промышленных парков Комплексной китайской экспериментальной зоны трансграничной электронной торговли, Комплексная бондовая зона Хуанхуа в городе Чанша активно поддерживает процессы международной Интернет-коммерции, решительно закрепляя "1210" отраслевых бизнес-ценностей. Начиная с марта этого года, руководство бондовой зоны отмечает заметный рост импорта таких товаров, как свежие морепродукты, бытовая химия, высокотехнологичное, механическое и электрооборудование. Этот процесс стимулируется повышением внутреннего спроса.

Компания Changsha Cross Endless E-commerce Co., Ltd. отрыла на территории зоны крупнейший в стране бондовый склад,и сегодня через него проходят свыше 50% всех продуктов, импортируемых в Китай. За период с 1 января по 21 мая 2020 года число заказов превысило 870 000, а объем импорта-экспорта почти достиг 300 млн, что в 5,1 и 2,4 раза больше по сравнению с показателями прошлого года.

Еще одно предприятие международной электронной коммерции Changsha Fengmai Cross Border E-commerce Co., Ltd. специализируется, главным образом, на торговле с Россией. Компания три раза в неделю отправляет различные товары в соседнее государство воздушным транспортом через аэропорт Эрен-Хото. По состоянию на 25 мая этого года, предприятие обработало свыше 3,3 млн заказов на общую сумму в 22 млн долл. США. По мере снятия карантинных ограничений число еженедельных грузовых рейсов между Китаем и Россией увеличится на два.

В стремлении эффективно смягчить последствия эпидемии и поддержать развитие грузовых авиаперевозок таможенное управление аэропорта Хуанхуа дополнительно упростило ускоренный процесс оформления грузов. "Круглосуточный зеленый коридор" обеспечивает "нулевое ожидание" и "нулевые задержки" на границе. В этом году Чанша планирует запустить международные грузовые рейсы в Северную Америку, Европу, Африку и другие регионы мира.

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Надпись под фото: Производственный цех Hunan Yanjin Puzi Holding Co., Ltd.

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Надпись под фото: Сектор Сянин на территории нового порта Чанша

SOURCE Changsha Business Environment Optimization Coordination Center