Оптимизированные модули DDR4-3200 DRAM от Innodisk помогают извлекать коммерческую выгоду из возможностей граничных вычислений

Линейка модулей Innodisk DDR4-3200 DRAM предоставляет лидерам технологической отрасли параметры производительности и функции, необходимые для извлечения выгоды из вычислений будущего

ТАЙБЭЙ (TAIPEI), 13 марта 2020 г. /PRNewswire/ -- Будущее вычислений "живет" на периферии. На пороге эпохи 5G и по мере стремительного роста числа сетевых устройств все больше данных генерируется и обрабатывается на границах сети. Чтобы помочь бизнесу справляться со столь массивными объемами информации и извлекать из них максимальную коммерческую выгоду, компания Innodisk представила передовые решения для хранения данных, оптимизированные под условия и нужды граничных вычислений.

Неудержимая тенденция с безграничными возможностями

По прогнозу Gartner, к 2025 году объем корпоративных данных, создаваемых и обрабатываемых за пределами централизованных ЦОД, достигнет 75 процентов. Для сравнения, в 2018 году этот показатель составлял всего 10 процентов. Учитывая тот факт, что эффективная обработка информации лежит в основе таких актуальных на сегодняшний день тенденций, как Интернет вещей (IoT) и сети 5G, технологии обработки данных становятся критически важными объектами инвестиций для предприятий из всех отраслей промышленности и бизнеса, желающих воспользоваться обширными возможностями, которые эти тенденции открывают.

Память, оптимизированная под требовательные процессы граничных вычислений

Системы граничных вычислений требуют высокопроизводительных модулей памяти, оптимизированных под сверхскоростные процессы обработки колоссальных объемов данных. Чтобы помочь бизнесу удовлетворить эту потребность, компания Innodisk представила комплексный спектр модулей DDR4-3200 в форм-факторах и емкостях, идеально подходящих для граничных вычислений.

Линейка устройств DDR4-3200 от Innodisk доступны в вариантах с емкостью 4 Гб, 8 Гб и 16 Гб и в форм-факторах SODIMM, UDIMM, RDIMM, включая опциональный ЕСС. Innodisk стала первой компанией в мире, сумевшей "поместить" всю эту производительность в модуль емкостью 4 Гб. Модули DDR4-3200 DRAM на базе проверенных временем технологий Innodisk способны справиться с самыми сложными прикладными сценариями граничных вычислений.

Удовлетворение всех потребностей в хранении данных

Представляя новые модули DDR4-3200 DRAM, компания Innodisk демонстрирует свое технологическое лидерство на рынке систем памяти. Новая линейка в сочетании с устройствами DDR4-2933 удовлетворяет все требования к характеристикам модулей памяти, предъявляемые различными платформами и отраслевыми предприятиями, а также предоставляет бизнесу обширные возможности для извлечения коммерческой выгоды из будущих технологий граничных вычислений.

О компании Innodisk

Компания Innodisk является сервисным провайдером устройств флэш-памяти, модулей DRAM и встраиваемых периферийных продуктов для промышленной и корпоративной среды. Успешно удовлетворяя потребности клиентов из широкого спектра сложных и высокотехнологичных отраслей, мы выделяемся среди конкурентов своим стремлением предоставлять индивидуальные решения и беспрецедентный уровень обслуживания.

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