Основатель Lemon Game: революция в игровой отрасли и создание глобального альянса разработчиков блокчейн-игр

МОСКВА (MOSCOW), 16 декабря 2019 г. /PRNewswire/ -- 5 декабря в России состоялась презентация "LoMoStar 3.0": платформа для дистрибуции блокчейн-игр Lemon Game сообщила о приобретении известного блокчейн-проекта LoMoStar. Представленный в 2016 году проект LoMoStar на сегодняшний день может похвалиться базой из 1,25 млн активных пользователей и сотнями бизнес-партнеров.

После завершения всех формальностей, связанных с приобретением, LoMoStar продолжит предоставлять полноценную поддержку Lemon Game, включая технологические сервисы, трафик и ресурсы.