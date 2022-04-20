Останавливая мировое финансирование войны Путина - сэр Ричард Брэнсон

НЬЮ-ЙОРК, 20 апреля 2022 г. /PRNewswire/ -- Вот уже два месяца в Европе бушует жестокая война. Неспровоцированное вторжение России в Украину продолжает быть причиной кровопролитий и страданий, особенно среди мирного населения. Я, как и многие известные мне бизнес-лидеры по всему миру, считаем, что то, что делается недостаточно для того, чтобы поддержать украинцев в их борьбе за прекращение агрессии и предотвращение кражи Россией больших частей их страны. Или того хуже.

Каждый день все больше украинцев сражаются и умирают - не только за свою свободу, но и за свободу всех нас. Они ведут войну за человечество - мы должны поддержать их. Будущее суверенной, самоопределившейся Украины неразрывно связано с будущим самой либеральной демократии. Учитывая столь высокие ставки, западные страны должны отнестись к угрозе гораздо серьезнее и быстро наращивать свою поддержку. Граждане тоже должны сыграть свою роль.

Во-первых, необходимо масштабное увеличение военной помощи, и правительства НАТО и других стран должны немедленно разрешить передачу оружия, о котором просила Украина. Мир не должен стоять в стороне и смотреть, как российские войска ровняют с землей город за городом.

Во-вторых, для западных стран абсурдно отправлять миллиарды долларов в Россию за ископаемое топливо. Импорт российской нефти и газа финансирует путинскую войну и должен быть немедленно прекращен.

Как лидеру бизнеса, мне ясно, что мы можем сделать это без ущерба для наших стран и экономик. Один простой способ заключается в том, чтобы все западные демократические страны в течение следующих 12 месяцев сократили потребление нефти и газа на 10% по сравнению с предыдущим доковидным годом. Например, если все европейские страны сделают это в отношении нефти, то общий спрос на нефть в Европе снизится с 14,87 млн баррелей в день до 13,383 млн, то есть на 1,487 млн баррелей в день. Это высвободит достаточно топлива, чтобы прекратить использование 550000 баррелей в день, которые Германия в настоящее время покупает у России, и еще 937000 баррелей в день останется для удовлетворения потребностей Польши, Словакии, Финляндии и Литвы, а также других импортеров российской нефти в ЕС. Если бы США присоединились к этим европейским усилиям, эффект был бы еще значительнее. Аналогичный комплекс мер был предложен и для сокращения потребления природного газа.

Как показывают последние исследования МЭА, введение чрезвычайных мер может сократить мировой спрос на нефть на 2,7 миллиона баррелей в день в течение четырех месяцев - читайте план МЭА из 10 пунктов по сокращению потребления нефти. Существует множество различных способов, как снизить потребление ископаемого топлива, и правительства могут выбирать, какие действия они предпримут.

Один из видимых вариантов - введение ограничений скорости. Если бы члены МЭА поддержали снижение скоростного режима всего на 10 миль в час, это позволило бы сэкономить около 600000 баррелей в день на легковых и грузовых автомобилях, что более чем достаточно для замены 550000 баррелей, которые Германия импортирует из России. Несколько европейских неправительственных организаций во главе с Европейской ассоциацией безопасности дорожного движения только что направили в ЕС письмо с предложением снизить ограничения скорости. Это очевидное решение, особенно для Германии, где тысячи миль автобана вообще не имеют ограничений скорости.

Кроме того, предприятия могли бы сократить свои наименее прибыльные операции. Отдельные граждане могли бы снизить использование кондиционеров или отопления, или иногда совместно пользоваться автомобилем. Удивительно, но некоторые их этих небольших изменений могут сильно изменить ситуацию.

Между тем, как я недавно писал, все западные страны должны ускорить революцию в области чистой энергии, чтобы мы больше не зависели от ископаемого топлива и быстрее продвигались к нулевому балансу. Это также резко снизит цену, которую каждый платит за свое топливо.

Как заявили я и мои коллеги, руководители организации "B Team" («Команда Б»): «Сейчас не время для нейтралитета. Вторжение России является неспровоцированным и неприемлемым. Растет количество свидетельств зверств, совершенных российскими войсками в отношении украинских гражданских лиц, включая женщин и детей».

Такие монументальные задачи, как эта, требуют сотрудничества между государственным и частным сектором. Иначе война и страдания народа Украины будут продолжаться бесконечно.

SOURCE Virgin Group