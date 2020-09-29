От непревзойденного персонализированного обслуживания до уникальных впечатлений: роскошные курорты Hilton на Мальдивах приглашают путешественников познакомиться со всемирно известным уровнем гостеприимства

Помимо непревзойденного уровня гостеприимства, отвечающего ожиданиям самых взыскательных гостей двух мальдивских курортов компании Hilton, в рамках ее собственной программы Hilton CleanStay на этих курортах внедрены ведущие в отрасли стандарты чистоты и дезинфекции, соответствующие нормативным требованиям к охране здоровья и обеспечению безопасности, установленным на Мальдивах.

«Для нашей компании, осуществляющей свою деятельность на протяжении более 100 лет в сфере гостиничного бизнеса, обеспечение благополучия и безопасности наших гостей и сотрудников всегда было главным приоритетом. Стремясь удовлетворить меняющиеся потребности и предпочтения наших гостей, мы с радостью наблюдаем за вкладом каждого из наших сотрудников в подготовку к встрече с гостями для обеспечения их полной уверенности и душевного спокойствия. Независимо от выбранного отеля ― Waldorf Astoria Maldives Ithaafushi или Conrad Maldives Rangali Island ― я уверен в том, что наши гости наполнят свой отдых новыми удивительными воспоминаниями благодаря знаменитому гостеприимству Hilton, всегда соответствующему их ожиданиям», ― говорит Пол Хаттон (Paul Hutton), вице-президент компании Hilton по операционной деятельности в Юго-Восточной Азии.

От прибытия до заселения и на протяжении всего периода пребывания в отеле гостям гарантируется повышенный уровень чистоты и дезинфекции с учетом наших высоких стандартов уборки номеров и требований к гигиене благодаря использованию специальных медицинских чистящих средств и внедрению усовершенствованных протоколов.

«Будучи первым международным гостиничным брендом, представленным на Мальдивах более 20 лет назад, мы стремимся к созданию поистине незабываемых и вдохновляющих впечатлений в этом излюбленном для наших клиентов месте, и мы очень рады вновь приветствовать гостей на наших курортах», ― заявил Нильс-Арне Шрёдер (Nils-Arne Schroeder), вице-президент азиатско-тихоокеанского регионального подразделения по вопросам обеспечения роскошных условий проживания.

«Наши заботливые сотрудники неизменно следуют принципам обеспечения непревзойденного качества обслуживания в соответствии с потребностями и предпочтениями наших гостей и гарантируют надежность и безопасность, особенно актуальные в это необычное время», ― добавляет г-н Шрёдер.

Легендарный Waldorf Astoria Maldives Ithaafushi, недавно отметивший свой первый год с момента открытия, предлагает гостям чувство первоклассной роскоши в эксклюзивном тропическом окружении, множество видов активного отдыха для всех возрастов и услуги персонального консьержа, обеспечивающие гостям великолепные воспоминания на всю жизнь.

Фешенебельный курорт из 119 вилл, недавно удостоенный двух выдающихся наград в престижном ежегодном рейтинге Travel + Leisure World's Best Awards, приглашает гостей в мир фантастического дизайна, где даже самые искушенные путешественники оценят изысканную архитектуру и стиль, гармонично вписывающиеся в ландшафт. Курорт, спроектированный с учетом местных экологических требований и потребностей, каждый элемент которого вдохновлен окружающей природой и местным архитектурным стилем, дарит ощущение невероятной роскоши. По прибытии гостей ждет захватывающий вид на виллы, уютно расположившиеся в сверкающем мальдивском ландшафте, впитавшие красоту острова, природное многообразие и местную культуру.

Вторя богатому наследию бренда Waldorf Astoria, отличающемуся кулинарными новшествами и стремлением к совершенству, курорт рассчитывает на внимание любителей элитного отдыха с изысканным вкусом и желанием насладиться блюдами международной кухни, к услугам которых предлагаются 10 специализированных ресторанов, приглашающих отведать блюда из самых свежих продуктов в невероятной обстановке, разнообразие которых уникально для Мальдив. Независимо от своих предпочтений гости смогут по достоинству оценить предлагаемый выбор ресторанов, будь то ресторан, раскинувшийся в кроне деревьев, частные винные погреба в пещере, органические фермы или аутентичный китайский ресторан. Для организации специальных мероприятий также можно воспользоваться великолепными площадками, включая принадлежащую отелю песчаную отмель, или насладиться уютом собственных вилл.

С 28 сентября 2020 года курортный отель Conrad Maldives Rangali Island, известный своими великолепными белоснежными пляжами и потрясающим подводным миром, вновь открывает свои двери для гостей. Этот красивый курорт, расположенный на расстоянии короткого перелета на гидросамолете от аэропорта Мале, находится рядом со множеством лучших мест на Мальдивах для подводного плавания и снорклинга.

Гости, планирующие умиротворенную поездку, смогут насладиться уединенным мальдивским отдыхом на острове Рангали, а также воспользоваться доступом к более просторному и оживленному острову Рангалифинолу, соединенному 500-метровым мостом. А чтобы по-настоящему расслабиться, отдыхающие могут посетить спа-центр над водой — Spa Retreat, выступающий на 100 м за край основного острова.

Великолепный островной оазис, расположенный на атолле Южный Ари, предлагает 151 виллу и премиум виллы с продуманным дизайном, отличный выбор для гурманов из 12 титулованных ресторанов и баров, два спа-центра и целый ряд культурно-развлекательных мероприятий и разнообразных видов активного отдыха, проводимого в окружении изумительной природы Мальдивских островов.

Новым чудом архитектуры, представленным компанией Conrad Maldives, является первая в мире подводная вилла, The MURAKA — первая в своем роде двухуровневая резиденция с главной спальней на глубине 5 метров. В переводе с мальдивского языка дивехи название «МУРАКА» означает «коралл». Оно олицетворяет то, как эта вилла, подобно коралловому рифу, живет и процветает посреди нетронутого природного ландшафта Индийского океана.

Более подробная информация о курорте Waldorf Astoria Maldives Ithaafushi представлена на веб-сайте по адресу www.waldorfastoriamaldives.com.

Более подробная информация о курорте Conrad Maldives Rangali Island представлена на веб-сайте по адресу www.conradmaldives.com.

О компании Hilton

Hilton (NYSE: HLT) ― одна из ведущих транснациональных гостиничных компаний, владеющая 18 брендами мирового класса, включая более 6200 объектов недвижимости с общим номерным фондом, превышающим 983 тысячи помещений, на территории 118 стран и регионов. Стремясь к выполнению своей миссии, заключающейся в том, чтобы стать самой гостеприимной компанией в мире, компания Hilton за свою столетнюю историю приняла более 3 миллиардов гостей, заняла одну из верхних строчек в рейтинге лучших в мире рабочих мест за 2019 год (2019 World's Best Workplaces) и была объявлена всемирным лидером 2019 года в мировом индексе устойчивого развития Доу-Джонса. В 2020 году компания запустила программу Hilton CleanStay по внедрению нового стандарта чистоты и дезинфекции для своих отелей по всему миру. Благодаря первоклассной программе лояльности для гостей Hilton 108 миллионов участников, забронировавших номер непосредственно в системе Hilton, смогут зарабатывать баллы за проживание в отеле и получение незабываемых впечатлений, а также пользоваться мгновенными преимуществами, включая возможность цифровой регистрации с выбором номера, использования цифрового ключа (Digital Key) и «умного номера» (Connected Room). Более подробная информация о компании представлена на веб-сайте по адресу newsroom.hilton.com. Следите за новостями компании Hilton на ее страницах в социальных сетях Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram и YouTube.

О гостиничной сети Waldorf Astoria Hotels & Resorts

Гостиничная сеть Waldorf Astoria Hotels & Resorts представлена 32 легендарными объектами, расположенными в выдающихся местах по всему миру, которые создают уникальное ощущение места с неизменным вниманием к персональному обслуживанию и кулинарному опыту. Отели сети Waldorf Astoria, объединенные вдохновляющей атмосферой и непревзойденным качеством сервиса Waldorf, предлагают первоклассное обслуживание с момента бронирования до выезда из отеля. В дополнение к известным отелям этого бренда компания Waldorf Astoria предлагает подборку лучших в своем классе жилых помещений, включая 18 помещений в открытых или строящихся объектах, которые дарят домашний комфорт в сочетании с непревзойденными удобствами и легендарным сервисом компании Waldorf Astoria. Сеть отелей Waldorf Astoria входит в состав ведущей транснациональной гостиничной компании Hilton. Оцените настоящее качество Waldorf Astoria, забронировав номер на веб-сайте под адресу www.waldorfastoria.com или воспользовавшись мобильным приложением Hilton Honors. Более подробная информация о бренде представлена на веб-сайте по адресу newsroom.hilton.com/waldorfastoria. Следите за новостями компании Waldorf Astoria на ее страницах в социальных сетях Twitter, Instagram и Facebook.

О гостиничной сети Conrad Hotels & Resorts

Гостиничная сеть Conrad Hotels & Resorts, охватывающая пять континентов и насчитывающая около 40 объектов, представляет собой органичное сочетание современного стиля с ведущими инновациями и искусством, вдохновляя предпринимательский дух путешественников по всему миру. Conrad — это место, где гости могут наслаждаться качеством обслуживания и стилем на своих условиях и прочувствовать атмосферу местной и мировой культуры. Для бронирования номера в системе Conrad посетите веб-сайт по адресу www.conradhotels.com или воспользуйтесь мобильным приложениемHilton Honors. Более подробная информация о бренде представлена на веб-сайте по адресу newsroom.hilton.com/conradhotels. Следите за новостями о Conrad в социальных сетях Facebook, Instagram и Twitter.

Контактная информация:

Mercy Juanich Guerva (Мерси Хуаник Герва)

Waldorf Astoria Maldives Ithaafushi

Отдел маркетинга и коммуникаций

[email protected]

Rachelle Hill (Ракеле Хилл)

Conrad Maldives Randall Island

Отдел маркетинга и коммуникаций

[email protected]

Cheryl Chan (Шерил Чан)

Hilton (Юго-Восточная Азия)

[email protected]

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1279787/CMRI_Lagoon_Aerial_LR.jpg

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1279788/CONRAD_MALDIVES_credit_Justin_Nicholas.jpg

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1279789/CONRAD_MALDIVES_Aerial_Rangali_Island.jpg

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1279790/THE_MURAKA_External_Aerial.jpg

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1279791/Waldorf_Astoria_Maldives_Ithaafushi_Island_Drone.jpg

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1279792/Waldorf_Astoria_Maldives_Ithaafushi_Terra.jpg

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1279793/Waldorf_Astoria_Maldives_Overwater_Spa_Villa.jpg

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1279794/Waldorf_Astoria_Maldives_Two_Bedroom_Overwater_Villa.jpg

Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/1279795/Hilton_Logo.jpg

SOURCE Hilton