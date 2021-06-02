От шоссе до взлетной полосы: совместный проект Papa John's -- Papa X Cheddar -- вводит эксклюзивную форму водителя службы доставки пиццы

Один из крупнейших производителей пиццы в шутку выбрал своим партнером один из самых изысканных в мире сыров, в результате чего возник первый в своем роде совместный проект — Papa x Cheddar, гармонично сочетающий в себе пищевые продукты и моду.

И вот начиная с 1 июня поклонники моды и пиццы по всему миру впервые в истории смогут отведать в ресторанах продукт этого совместного проекта — новую пиццу Cheddar, а также познакомиться с «обликом» водителя службы доставки пиццы.

В дань уважения к экспедиторам служб доставки пиццы по всему миру и их деятельности в качестве ключевых работников в течение последнего года, в рамках совместного проекта Papa X Cheddar форма водителя-экспедитора Papa John's снабжена оригинальными элементами, придающими ей поразительное сходство как с одеждой бизнес-класса, так и с эксклюзивной уличной одеждой.

Усовершенствованные и подгоняемые под конкретного пользователя козырьки, поло и яркие предметы одежды, а также оригинальный шлем водителя службы доставки входят в число 30 популярных элементов, которые можно приобрести в порядке общей очереди.

При наличии традиционных для формы водителя-экспедитора оттенков интенсивно-зеленого, серого и черного цветов с уникальными элементами украшения уличной одежды в желтых и золотистых тонах спокойная и непринужденная эстетика этого облика также является отражением всемирной рекламной кампании бренда Papa X Cheddar, проводимой в ОАЭ, Катаре, Египте, Беларуси, Польше, Германии и Сальвадоре, а также в других регионах позднее в июне.

Стоимость товаров ограниченной серии "Ch-edition" Papa X Cheddar, продаваемых по всему миру, начинается с цены большой пиццы, а вся прибыль направляется на благотворительность. Еще одно нововведение заключается в том, что поклонники могут приобрести некоторые из оригинальных товаров, использовавшихся во время рекламной кампании в честь выпуска новой серии вкуснейших пицц с сыром Cheddar.

Новая всемирная маркетинговая кампания в сатирической манере подражает уличной культуре поколения Z, соответствующей географии присутствия бренда и его клиентуре с городским уклоном. Аппетитный состав ингредиентов в новом ассортименте пицц Cheddar сопоставляется с имиджевыми снимками моделей, рекламирующих пиццу и в то же время демонстрирующих сочетание аутентичной уличной одежды с оригинальной формой экспедитора службы доставки Papa John's.

24-летняя модель Элла Любаг (Ella Lubag) из модельного агентства Body London, принимавшая участие в захватывающей новой кампании Papa X Cheddar, прокомментировала это следующим образом: «Мне нравится этот неожиданный ироничный поворот в традиционном совместном проекте, тем более что уличная одежда и форма водителя службы доставки не так уж сильно различаются. Демонстрируя некоторые вещи в рекламной кампании Papa X Cheddar, мне действительно пришлось воочию убедиться в том, что форма экспедиторов Papa John's является не просто уличной одеждой. Я точно зайду в Depop, чтобы попытаться приобрести частичку этого облика».

Считается, что стиль уличной одежды зародился в конце 70-х / начале 80-х годов в нью-йоркской хип-хоп-культуре — и примерно в то же время, а именно в 1984 году, открылась пиццерия Papa John's, имевшая штат молодых водителей-экспедиторов, который на сегодняшний день насчитывает около тридцати тысяч человек по всему миру. Их особая форма сочетала в себе функциональность и спортивный стиль одежды, которые, возможно, и стали первыми факторами влияния на зарождающуюся культуру уличной одежды.

Товары серии Papa x Cheddar от Papa John's можно купить в интернет-магазине Depop: www.depop.com/papaxcheddar

Информация о компании Papa John's

Компания Papa John's International, Inc. (NASDAQ: PZZA) открыла свои двери в 1984 году, руководствуясь одной целью: ЛУЧШЕ ИНГРЕДИЕНТЫ — ЛУЧШЕ ПИЦЦА! По убеждению Papa John's, использование высококачественных ингредиентов обеспечивает превосходное качество пиццы. Ее фирменное тесто, состоящее всего из шести ингредиентов, всегда используется свежим и не подвергается заморозке. Papa John's готовит свои пиццы с настоящим сыром моцарелла, специальным соусом из очень спелых помидоров, созревших на кусте и законсервированных в день сбора, и мясом без наполнителей. Это первая общенациональная сеть доставки пиццы в США, объявившая об отказе от искусственных ароматизаторов и синтетических красителей для всех продуктов, представленных в ее меню.

Компания Papa John's, штаб-квартира которой находится в Луисвилле (шт. Кентукки), является третьей по величине компанией по доставке пиццы во всем мире, имеющей более 5360 ресторанов в 48 странах и регионах. Для получения более подробной информации о компании или заказа пиццы в режиме онлайн посетите сайт www.PapaJohns.com или загрузите мобильное приложение Papa John's для iOS или Android.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1521025/Papa_Johns_Papa_X_Cheddar.jpg

Видео — https://www.youtube.com/watch?v=BdYwmStiTXg

Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/1521026/Papa_X_Cheddar_Logo.jpg

SOURCE Papa John’s International