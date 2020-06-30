OTI расширяет свой бизнес в Японии

Инновационная терминальная платформа OTI TRIO-IQ успешно прошла двойную сертификацию по FeliCa и EMV.

OTI получила дополнительный заказ на поставку 5 000 систем бесконтактных платежей.

ЙОКНЕАМ-ИЛИТ, Израиль, 30 июня 2020 г. /PRNewswire/ -- On Track Innovations Ltd. (OTI) (OTCQX: OTIVF), ведущий мировой поставщик решений в области технологии ближней бесконтактной связи (NFC) и решений безналичных платежей сегодня объявил об успешном выполнении всех требований EMV и японского стандарта FeliCa в отношении инновационной терминальной платформы TRIO-IQ. Кроме того, недавно компания OTI приняла заказ на закупку дополнительных 5 000 систем бесконтактных платежей для японского рынка.

OTI’s TRIO-IQ platform

Йехуда Хольцман (Yehuda Holtzman), генеральный директор OTI, комментирует: «Мы рады получить новый заказ на поставку продукции для огромного розничного рынка самообслуживания Японии. Мы рассматриваем этот заказ как подтверждение текущего и развития будущего присутствия OTI в этом регионе». Господин Хольцман также прокомментировал двойную сертификацию по FeliCa и EMV: «TRIO-IQ — передовая платформа, уникальные функции которой полностью отвечают спросу на японском рынке. По нашему мнению, сертификация OTI и новый заказ на поставку отражают лидерскую позицию компании в сфере безналичных платёжных технологий, а также положительную оценку современной продукции компании со стороны участников японского рынка».

Об OTI

ТРИДЦАТЬ ЛЕТ ИННОВАЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ В ОБЛАСТИ БЕСКОНТАКТНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ

OTI (OTCQX: OTIVF) является пионером и лидирующим разработчиком суперсовременных решений в области безналичных платежей, в том числе по технологии NFC (ближней бесконтактной связи). За почти 30-летнюю историю OTI получила международное признание за надежность и инновации, благодаря обеспечению передовыми технологиями и решениями операторов, интеграторов и разработчиков программного обеспечения на базе масштабного портфолио патентов, являющимися объектами интеллектуальной собственности компании.

Мы внедрили сотни тысяч платежных решений для автоматизированных систем розничной торговли, автоматов самообслуживания, микрорынков, вендинговых автоматов, зарядных станций для электротранспорта, систем для монетных автоматов с импульсным интерфейсом , мобильных систем, аксессуаров интернета вещей, «умных» банкоматов, систем регулирования подачи топлива и систем продажи электронных билетов на общественный транспорт.

OTI реализует свои уникальные решения в сфере систем безналичных платежей в рамках глобальной сети региональных офисов, заказчиков, партнеров и дистрибьюторов.

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SOURCE On Track Innovations Ltd. (OTI)